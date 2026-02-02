https://sarabic.ae/20260202/علماء-روس-يحددون-جينا-يتسبب-بـتعكير-المزاج-في-فصل-الشتاء--1109909618.html
علماء روس يحددون جينا يتسبب بـ"تعكير المزاج" في فصل الشتاء
علماء روس يحددون جينا يتسبب بـ"تعكير المزاج" في فصل الشتاء
اكتشف علماء من جامعة "تيومين" الروسية الطبية، ضمن فريق بحث دولي، جينا يتحكم في مزاج الإنسان، بناء على أنماط النوم وساعات النهار وعوامل أخرى.
حدد باحثون في الجامعة(تيومين)، بالتعاون مع علماء من بيتروزافودسك وسيكيتفكار ونوفوسيبيرسك، بالإضافة إلى علماء من ألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا، جينًا حساسًا للضوء (REV-ERBα)، الذي ينظم، تبعًا للإضاءة، ليس فقط المزاج والنوم، بل أيضًا استقلاب السكر ووظيفة المناعة والاستجابة الالتهابية.

وقال دينيس غوبين، رئيس مختبر علم الأحياء الزمني في معهد أبحاث التقنيات الطبية الحيوية بجامعة "تيومين": "إن هذا الجين قد يصبح هدفًا لأدوية جديدة لعلاج الاكتئاب الشتوي والحد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري".

وأشار إلى أن: "REV-ERBα" ليس الساعة الرئيسية بل هو المتحكم الخفي في الساعة البيولوجية. فهو لا يشغل الساعة، ولكنه يسيطر على كل شيء. هذا الجين أشبه بمستشار سري، ينظم النوم، والتمثيل الغذائي، والمناعة، والالتهابات، وحتى المزاج، بشكلٍ شبه غير محسوس، منسّقا نشاط 4 جينات رئيسية للساعة البيولوجية (CLOCK ،BMAL1 ،PER ،CRY). ومن دونه، تعمل الساعة البيولوجية كساعة بلا تروس: قد تعمل، ولكن ليس بشكل صحيح. لهذا يطلق عليه "المُتحكّم الخفي" فهو يعمل في الخفاء، ولكنه يؤدي العديد من وظائف جينات الساعة البيولوجية".

وأوضح أن "الأبحاث تجرى حول نشاط "REV-ERBα"، في جميع أنحاء العالم، بشكلٍ أساسي على حيوانات المختبر، ولكن فريق البحث في جامعة "طوكيو" الطبية وزملاؤه أجروا إحدى الدراسات الأولى على مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف إضاءة قاسية، في المنطقة القطبية الشمالية".

وأوضح أن "الأمر لا يقتصر على كمية بروتين "REV-ERBα" فحسب، بل يشمل أيضا إيقاعه. في المستقبل، نحتاج إلى دراسة ديناميكية نشاطه على مدار اليوم. يعتمد هذا على أنماط الضوء والتناوب بين النشاط البدني والنوم، وهناك تدابير بسيطة لمكافحة الإجهاد الموسمي على النفس: فالتعرض لضوء الصباح والظلام الليلي قد يكون علاجًا فعالًا ومجانيًا. لا نقترح معالجة الاكتئاب "كعارض" فحسب، بل نحتاج إلى استعادة الساعة البيولوجية الأساسية".

دعمت هذه الدراسة من قِبل إدارة مقاطعة تيومين، من خلال منحة من مركز غرب سيبيريا الإقليمي العلمي والتعليمي ذو المستوى العالمي.
علماء روس يحددون جينا يتسبب بـ"تعكير المزاج" في فصل الشتاء
اكتشف علماء من جامعة "تيومين" الروسية الطبية، ضمن فريق بحث دولي، جينا يتحكم في مزاج الإنسان، بناء على أنماط النوم وساعات النهار وعوامل أخرى.
حدد باحثون في الجامعة(تيومين)، بالتعاون مع علماء من بيتروزافودسك وسيكيتفكار ونوفوسيبيرسك، بالإضافة إلى علماء من ألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا، جينًا حساسًا للضوء (REV-ERBα)، الذي ينظم، تبعًا للإضاءة، ليس فقط المزاج والنوم، بل أيضًا استقلاب السكر ووظيفة المناعة والاستجابة الالتهابية.
وقال دينيس غوبين، رئيس مختبر علم الأحياء الزمني في معهد أبحاث التقنيات الطبية الحيوية بجامعة "تيومين": "إن هذا الجين قد يصبح هدفًا لأدوية جديدة لعلاج الاكتئاب الشتوي والحد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري".
وأشار إلى أن: "REV-ERBα" ليس الساعة الرئيسية بل هو المتحكم الخفي في الساعة البيولوجية. فهو لا يشغل الساعة، ولكنه يسيطر على كل شيء. هذا الجين أشبه بمستشار سري، ينظم النوم، والتمثيل الغذائي، والمناعة، والالتهابات، وحتى المزاج، بشكلٍ شبه غير محسوس، منسّقا نشاط 4 جينات رئيسية للساعة البيولوجية (CLOCK ،BMAL1 ،PER ،CRY). ومن دونه، تعمل الساعة البيولوجية كساعة بلا تروس: قد تعمل، ولكن ليس بشكل صحيح. لهذا يطلق عليه "المُتحكّم الخفي" فهو يعمل في الخفاء، ولكنه يؤدي العديد من وظائف جينات الساعة البيولوجية".
وأوضح أن "الأبحاث تجرى حول نشاط "REV-ERBα"، في جميع أنحاء العالم، بشكلٍ أساسي على حيوانات المختبر، ولكن فريق البحث في جامعة "طوكيو" الطبية وزملاؤه أجروا إحدى الدراسات الأولى على مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف إضاءة قاسية، في المنطقة القطبية الشمالية".
وأوضح أن "الأمر لا يقتصر على كمية بروتين "REV-ERBα" فحسب، بل يشمل أيضا إيقاعه. في المستقبل، نحتاج إلى دراسة ديناميكية نشاطه على مدار اليوم. يعتمد هذا على أنماط الضوء والتناوب بين النشاط البدني والنوم، وهناك تدابير بسيطة لمكافحة الإجهاد الموسمي على النفس: فالتعرض لضوء الصباح والظلام الليلي قد يكون علاجًا فعالًا ومجانيًا. لا نقترح معالجة الاكتئاب "كعارض" فحسب، بل نحتاج إلى استعادة الساعة البيولوجية الأساسية".
دعمت هذه الدراسة من قِبل إدارة مقاطعة تيومين، من خلال منحة من مركز غرب سيبيريا الإقليمي العلمي والتعليمي ذو المستوى العالمي.