دراسة: اللياقة البدنية تبدأ بالتراجع في منتصف الثلاثينات

15:49 GMT 19.01.2026
© Fotolia / Undreyممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Fotolia / Undrey
أفادت دراسة علمية سويدية نادرة، امتدت على مدار 47 عاماً، بأن اللياقة البدنية والقوة العضلية تبدآن في التراجع اعتبارا من منتصف الثلاثينات تقريبا، مؤكدة في الوقت ذاته أن ممارسة النشاط البدني في أي مرحلة عمرية يمكن أن تسهم في تحسين القدرات البدنية وإبطاء وتيرة هذا التراجع، حتى عند البدء في سن متأخرة.
وتتبعت الدراسة، التي أعدّها باحثون في معهد كارولينسكا السويدي ونُشرت في دورية "Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle"، مئات الرجال والنساء ضمن مشروع يُعرف باسم "الدراسة السويدية للنشاط البدني واللياقة"، حيث جرى قياس اللياقة البدنية والقوة العضلية والتحمل العضلي بصورة متكررة على مدى يقارب نصف قرن، وفقاً لتقرير نشره موقع "ساينس دايلي" العلمي.
لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي الشهير بـبيغ رامي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
مجتمع
لياقة بدنية... 5 أخطاء تجعلك تفقد كتلة عضلاتك
4 مارس 2023, 16:24 GMT
وأظهرت النتائج أن الأداء البدني يبلغ ذروته في حدود سن 35 عاماً، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي لاحقاً، بغض النظر عن مستوى النشاط البدني خلال مرحلة الشباب. كما يتسارع هذا التراجع مع التقدم في العمر، لا سيما في ما يتعلق بالقوة العضلية والقدرة على التحمل.
وبيّنت الدراسة أهمية هذا الاكتشاف كونه يستند إلى بيانات طويلة الأمد، على عكس معظم الدراسات السابقة التي اعتمدت على مقارنات آنية بين فئات عمرية مختلفة، ما حدّ من قدرتها على تتبع مسار التغير البدني لدى الفرد نفسه بدقة.
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعة
1 نوفمبر 2025, 21:53 GMT
ورغم هذا التراجع الطبيعي، خلص الباحثون إلى نتيجة إيجابية، إذ أظهر المشاركون الذين بدأوا ممارسة النشاط البدني في مرحلة البلوغ تحسناً في قدراتهم البدنية تراوح بين 5 و10 في المئة، ما يؤكد استمرار استجابة الجسم للتدريب حتى بعد تجاوز مرحلة الذروة البدنية.
ونقلت الدراسة عن الباحثة الرئيسية، ماريا فيسترشول، المحاضِرة في قسم طب المختبرات بمعهد كارولينسكا، تأكيدها أن "البدء في الحركة لا يكون متأخراً أبداً"، مشيرة إلى أن النشاط البدني قادر على إبطاء فقدان الأداء البدني، حتى وإن لم يتمكن من إيقافه بشكل كامل.
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
مجتمع
ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%
2 مارس 2025, 13:27 GMT
وأوضح فريق البحث أن المرحلة المقبلة من الدراسة ستتضمن إعادة فحص المشاركين عند بلوغهم سن 68 عاماً، بهدف تعميق الفهم للعلاقة بين تراجع الأداء البدني ونمط الحياة والحالة الصحية العامة، والآليات البيولوجية المرتبطة بذلك.
وأعرب الباحثون عن أملهم في أن تسهم هذه النتائج في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النشاط البدني كجزء أساسي من الشيخوخة الصحية، لا سيما في ظل ارتفاع متوسط الأعمار عالمياً وتزايد معدلات الخمول.
وخلصت الدراسة إلى أن التراجع البدني يُعد جزءاً طبيعياً من مسار الحياة، إلا أنه ليس مساراً حتمياً لا يمكن التأثير فيه، مؤكدة أن ممارسة الرياضة تظل عاملاً رئيسياً في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الاستقلال الجسدي لأطول فترة ممكنة.
