https://sarabic.ae/20260119/دراسة-اللياقة-البدنية-تبدأ-بالتراجع-في-منتصف-الثلاثينات-1109400377.html

دراسة: اللياقة البدنية تبدأ بالتراجع في منتصف الثلاثينات

دراسة: اللياقة البدنية تبدأ بالتراجع في منتصف الثلاثينات

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة علمية سويدية نادرة، امتدت على مدار 47 عاماً، بأن اللياقة البدنية والقوة العضلية تبدآن في التراجع اعتبارا من منتصف الثلاثينات تقريبا، مؤكدة في الوقت... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T15:49+0000

2026-01-19T15:49+0000

2026-01-19T15:49+0000

مجتمع

منوعات

السويد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102189/63/1021896317_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_6887726e54bbc9c5bb93a2e093fb3c30.jpg

وتتبعت الدراسة، التي أعدّها باحثون في معهد كارولينسكا السويدي ونُشرت في دورية "Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle"، مئات الرجال والنساء ضمن مشروع يُعرف باسم "الدراسة السويدية للنشاط البدني واللياقة"، حيث جرى قياس اللياقة البدنية والقوة العضلية والتحمل العضلي بصورة متكررة على مدى يقارب نصف قرن، وفقاً لتقرير نشره موقع "ساينس دايلي" العلمي. وبيّنت الدراسة أهمية هذا الاكتشاف كونه يستند إلى بيانات طويلة الأمد، على عكس معظم الدراسات السابقة التي اعتمدت على مقارنات آنية بين فئات عمرية مختلفة، ما حدّ من قدرتها على تتبع مسار التغير البدني لدى الفرد نفسه بدقة. ورغم هذا التراجع الطبيعي، خلص الباحثون إلى نتيجة إيجابية، إذ أظهر المشاركون الذين بدأوا ممارسة النشاط البدني في مرحلة البلوغ تحسناً في قدراتهم البدنية تراوح بين 5 و10 في المئة، ما يؤكد استمرار استجابة الجسم للتدريب حتى بعد تجاوز مرحلة الذروة البدنية. وأوضح فريق البحث أن المرحلة المقبلة من الدراسة ستتضمن إعادة فحص المشاركين عند بلوغهم سن 68 عاماً، بهدف تعميق الفهم للعلاقة بين تراجع الأداء البدني ونمط الحياة والحالة الصحية العامة، والآليات البيولوجية المرتبطة بذلك. وأعرب الباحثون عن أملهم في أن تسهم هذه النتائج في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النشاط البدني كجزء أساسي من الشيخوخة الصحية، لا سيما في ظل ارتفاع متوسط الأعمار عالمياً وتزايد معدلات الخمول. وخلصت الدراسة إلى أن التراجع البدني يُعد جزءاً طبيعياً من مسار الحياة، إلا أنه ليس مساراً حتمياً لا يمكن التأثير فيه، مؤكدة أن ممارسة الرياضة تظل عاملاً رئيسياً في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الاستقلال الجسدي لأطول فترة ممكنة.

https://sarabic.ae/20230304/لياقة-بدنية-5-أخطاء-تجعلك-تفقد-كتلة-عضلاتك-1074319770.html

https://sarabic.ae/20251101/دراسة-توضح-العلاقة-بين-ممارسة-الرياضة-وحماية-الدماغ-والمزاج-من-أضرار-الوجبات-السريعة--1106649537.html

https://sarabic.ae/20250302/ممارسة-الرياضة-أسبوعيا-تقلل-خطر-الإصابة-بالخرف-بنسبة-41-1098314016.html

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, السويد