https://sarabic.ae/20260126/دراسة-اكتشاف-جزيء-طبيعي-يعيد-الذاكرة-لدى-مرضى-ألزهايمر-1109664411.html

دراسة: اكتشاف جزيء طبيعي يعيد الذاكرة لدى مرضى "ألزهايمر"

دراسة: اكتشاف جزيء طبيعي يعيد الذاكرة لدى مرضى "ألزهايمر"

سبوتنيك عربي

توصل باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية إلى أن جزيئاً طبيعياً موجوداً في الجسم، ويتراجع مستواه مع التقدم في العمر، يمكنه استعادة الوظائف الذاكرية المتضررة في مرض... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-26T18:13+0000

2026-01-26T18:13+0000

2026-01-26T18:13+0000

مجتمع

منوعات

أخبار سنغافورة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103354/66/1033546635_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_7c3e93a3970e8915460832f18b86dcb7.jpg

ونُشرت الدراسة في مجلة "Aging Cell"، وقادها فريق من كلية يونغ لو لين للطب بجامعة سنغافورة الوطنية، برئاسة البروفيسور براين كينيدي، بالتعاون مع الباحثة الأولى الدكتورة شيجا نافاكوده، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي". وركزت الدراسة على مركب كالسيوم ألفا-كيتوغلوتارات (CaAKG)، وهو جزيء طبيعي يلعب دوراً في عمليات الشيخوخة الصحية، وأظهرت النتائج في نماذج حيوانية لمرض ألزهايمر أنه يحسن التواصل بين الخلايا العصبية، ويصلح الخلل في اللدونة التشابكية، وهي الآلية الأساسية لتقوية الروابط العصبية التي تمكن الدماغ من التعلم وتكوين الذاكرة طويلة الأمد. ويُعد تراجع هذه اللدونة من أوائل التغيرات العصبية في ألزهايمر، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة الترابطية، أي القدرة على ربط الأحداث والمعلومات ببعضها. ونجح "CaAKG" في استعادة هذه القدرة، خاصة في المراحل المبكرة من المرض. وأوضح أن مستويات ألفا-كيتوغلوتارات تنخفض طبيعياً مع التقدم في العمر، ما يجعل تعزيزه أو تعويضه خياراً واعداً، وربما أقل مخاطر من العلاجات الكيميائية التقليدية. وكشفت الدراسة أن الجزيء يعزز عملية الالتهام الذاتي، وهي آلية تنظيف داخلي تساعد الخلايا العصبية على التخلص من البروتينات التالفة التي تتراكم وتسهم في تطور المرض. وعمل "CaAKG" عبر مسار عصبي جديد، إذ نشط قنوات كالسيوم محددة ومستقبلات مرتبطة بالتعلم والمرونة العصبية، متجنباً المسارات المتأثرة سلباً بلويحات الأميلويد. ورغم أن النتائج لا تزال محدودة بنماذج بحثية (في الفئران)، إلا أنها تعزز فكرة أن التدخل المبكر في مسارات الشيخوخة وقد تصبح استراتيجية مستقبلية فعالة لإبطاء تقدم "ألزهايمر"، في وقت يتزايد فيه عدد المصابين بالخرف عالمياً، مما يجعل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو علاجات وقائية أكثر جذرية.

https://sarabic.ae/20260111/دراسة-دم-الشباب-قد-يبطئ-تقدم-مرض-ألزهايمر-1109131731.html

https://sarabic.ae/20250902/اختبار-جديد-وغير-مكلف-يكشف-مؤشرات-ألزهايمر-في-3-دقائق-1104427324.html

أخبار سنغافورة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار سنغافورة