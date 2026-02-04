مستشار إعلامي سعودي: منتدى الإعلام السعودي منصة لتعزيز الانفتاح الدولي... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/مستشار-إعلامي-سعودي-منتدى-الإعلام-السعودي-منصة-لتعزيز-الانفتاح-الدولي-فيديو-1109993116.html
مستشار إعلامي سعودي: منتدى الإعلام السعودي منصة لتعزيز الانفتاح الدولي... فيديو
مستشار إعلامي سعودي: منتدى الإعلام السعودي منصة لتعزيز الانفتاح الدولي... فيديو
سبوتنيك عربي
قال الدكتور سعد الحامد، المستشار الإعلامي السعودي، إن منتدى الإعلام السعودي في نسخته الحالية يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T16:41+0000
2026-02-04T16:41+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109992950_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4d41a3bd04a9e285d766809a80856f9b.jpg
وأشار الحامد، في تصريحات لـ "سبوتنيك" على هامش منتدى الإعلام السعودي، إلى أن المشاركة الواسعة للمتحدثين وأصحاب الخبرات وصناع المحتوى تسهم في إثراء النقاشات وتبادل الأفكار بما يعود بالنفع المباشر على الإعلام السعودي.وأوضح أن مثل هذه المنتديات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام على المستويات التقنية والفنية والمهنية.ولفت إلى أن حرص المملكة على تنظيم هذه اللقاءات يأتي في إطار إيصال رسائل واضحة إلى المجتمع الإعلامي والدولي بشأن الانفتاح على بناء علاقات مهنية وتعاون إعلامي مشترك، إلى جانب مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في نقل الحقائق وتعزيز المصداقية.وأشار إلى أن المنتدى شهد ثراء وتنوعا كبيرين في الجلسات المطروحة، مثمنا الجهود المبذولة من القائمين عليه، ومتوقعا أن تشهد النسخ المقبلة مزيدا من التطور، لاسيما مع الدور الذي يلعبه المعرض المصاحب في دعم صناع المحتوى والمهتمين بالشأن الإعلامي.وعلى صعيد العلاقات السعودية الروسية، أكد سعد الحامد أنها علاقات متجذرة واستراتيجية تشمل مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة، لافتا إلى الدور الذي قامت به المملكة في دعم جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك المساهمة في إنجاز صفقات لتبادل الأسرى.وأوضح أن حجم التبادل التجاري والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين يعكس عمق هذه العلاقات، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم.
https://sarabic.ae/20260204/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثالث-والأخير-للمنتدى-السعودي-للإعلام-1109969160.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109992950_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_158817f072de06ccccd820d2b01acfb0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم

مستشار إعلامي سعودي: منتدى الإعلام السعودي منصة لتعزيز الانفتاح الدولي... فيديو

16:41 GMT 04.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIالدكتور سعد الحامد المستشار الإعلامي السعودي
الدكتور سعد الحامد المستشار الإعلامي السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الدكتور سعد الحامد، المستشار الإعلامي السعودي، إن منتدى الإعلام السعودي في نسخته الحالية يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام لتطوير المشهد الإعلامي.
وأشار الحامد، في تصريحات لـ "سبوتنيك" على هامش منتدى الإعلام السعودي، إلى أن المشاركة الواسعة للمتحدثين وأصحاب الخبرات وصناع المحتوى تسهم في إثراء النقاشات وتبادل الأفكار بما يعود بالنفع المباشر على الإعلام السعودي.
وأوضح أن مثل هذه المنتديات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام على المستويات التقنية والفنية والمهنية.
ولفت إلى أن حرص المملكة على تنظيم هذه اللقاءات يأتي في إطار إيصال رسائل واضحة إلى المجتمع الإعلامي والدولي بشأن الانفتاح على بناء علاقات مهنية وتعاون إعلامي مشترك، إلى جانب مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في نقل الحقائق وتعزيز المصداقية.
وأشار إلى أن المنتدى شهد ثراء وتنوعا كبيرين في الجلسات المطروحة، مثمنا الجهود المبذولة من القائمين عليه، ومتوقعا أن تشهد النسخ المقبلة مزيدا من التطور، لاسيما مع الدور الذي يلعبه المعرض المصاحب في دعم صناع المحتوى والمهتمين بالشأن الإعلامي.
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير للمنتدى السعودي للإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير للمنتدى السعودي للإعلام
09:14 GMT
وعلى صعيد العلاقات السعودية الروسية، أكد سعد الحامد أنها علاقات متجذرة واستراتيجية تشمل مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة، لافتا إلى الدور الذي قامت به المملكة في دعم جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك المساهمة في إنجاز صفقات لتبادل الأسرى.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين يعكس عمق هذه العلاقات، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала