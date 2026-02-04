https://sarabic.ae/20260204/مستشار-إعلامي-سعودي-منتدى-الإعلام-السعودي-منصة-لتعزيز-الانفتاح-الدولي-فيديو-1109993116.html
مستشار إعلامي سعودي: منتدى الإعلام السعودي منصة لتعزيز الانفتاح الدولي... فيديو
مستشار إعلامي سعودي: منتدى الإعلام السعودي منصة لتعزيز الانفتاح الدولي... فيديو
قال الدكتور سعد الحامد، المستشار الإعلامي السعودي، إن منتدى الإعلام السعودي في نسخته الحالية يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية... 04.02.2026
قال الدكتور سعد الحامد، المستشار الإعلامي السعودي، إن منتدى الإعلام السعودي في نسخته الحالية يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام لتطوير المشهد الإعلامي.
وأشار الحامد، في تصريحات لـ "سبوتنيك
" على هامش منتدى الإعلام السعودي، إلى أن المشاركة الواسعة للمتحدثين وأصحاب الخبرات وصناع المحتوى تسهم في إثراء النقاشات وتبادل الأفكار بما يعود بالنفع المباشر على الإعلام السعودي.
وأوضح أن مثل هذه المنتديات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام على المستويات التقنية والفنية والمهنية.
ولفت إلى أن حرص المملكة على تنظيم هذه اللقاءات يأتي في إطار إيصال رسائل واضحة إلى المجتمع الإعلامي
والدولي بشأن الانفتاح على بناء علاقات مهنية وتعاون إعلامي مشترك، إلى جانب مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في نقل الحقائق وتعزيز المصداقية.
وأشار إلى أن المنتدى شهد ثراء وتنوعا كبيرين في الجلسات المطروحة، مثمنا الجهود المبذولة من القائمين عليه، ومتوقعا أن تشهد النسخ المقبلة مزيدا من التطور، لاسيما مع الدور الذي يلعبه المعرض المصاحب في دعم صناع المحتوى والمهتمين بالشأن الإعلامي.
وعلى صعيد العلاقات السعودية
الروسية، أكد سعد الحامد أنها علاقات متجذرة واستراتيجية تشمل مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة، لافتا إلى الدور الذي قامت به المملكة في دعم جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك المساهمة في إنجاز صفقات لتبادل الأسرى.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين يعكس عمق هذه العلاقات، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم.