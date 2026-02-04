انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير للمنتدى السعودي للإعلام

عربي
سبوتنيك عربي
تستمر فعاليات وجلسات المنتدى السعودي للإعلام، اليوم الثالث والأخير بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 04.02.2026
ومن المقرر عقد جلسات عدة اليوم، مع ختام الفعاليات بحفل يشهد توزيع الجوائز على الصحفيين الفائزين بمسابقة المنتدى في نسخته الخامسة، الذي يعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".وشهد معرض مستقبل الإعلام فومكس، الذي يضم أكثر من 250 شركة عارضة، توقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة.وعقد خلال اليومين الماضيين العشرات من الجلسات الحوارية، التي ناقشت مستقبل الإعلام، وركزت على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بشكل أمثل، وكذلك الحديث عن ضرورة وجود إعلام عربي قوي يساهم في صناعة الأخبار. وشاركت سبوتنيك في جلسة مهمة بعنوان "الجمهور من متلق إلى صانع المحتوى". وأعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه المنتدى السعودي للإعلام عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة.وأوضح الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
حصري
تستمر فعاليات وجلسات المنتدى السعودي للإعلام، اليوم الثالث والأخير بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ومن المقرر عقد جلسات عدة اليوم، مع ختام الفعاليات بحفل يشهد توزيع الجوائز على الصحفيين الفائزين بمسابقة المنتدى في نسخته الخامسة، الذي يعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".
وشهد معرض مستقبل الإعلام فومكس، الذي يضم أكثر من 250 شركة عارضة، توقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة.
وعقد خلال اليومين الماضيين العشرات من الجلسات الحوارية، التي ناقشت مستقبل الإعلام، وركزت على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بشكل أمثل، وكذلك الحديث عن ضرورة وجود إعلام عربي قوي يساهم في صناعة الأخبار. وشاركت سبوتنيك في جلسة مهمة بعنوان "الجمهور من متلق إلى صانع المحتوى".
وأعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه المنتدى السعودي للإعلام عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة.
وأوضح الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
