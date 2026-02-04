https://sarabic.ae/20260204/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثالث-والأخير-للمنتدى-السعودي-للإعلام-1109969160.html
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير للمنتدى السعودي للإعلام
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير للمنتدى السعودي للإعلام
سبوتنيك عربي
تستمر فعاليات وجلسات المنتدى السعودي للإعلام، اليوم الثالث والأخير بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T09:14+0000
2026-02-04T09:14+0000
2026-02-04T09:14+0000
حصري
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109967590_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a8f70c4f8a44ea1cac1f51d896565a2c.jpg
ومن المقرر عقد جلسات عدة اليوم، مع ختام الفعاليات بحفل يشهد توزيع الجوائز على الصحفيين الفائزين بمسابقة المنتدى في نسخته الخامسة، الذي يعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".وشهد معرض مستقبل الإعلام فومكس، الذي يضم أكثر من 250 شركة عارضة، توقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة.وعقد خلال اليومين الماضيين العشرات من الجلسات الحوارية، التي ناقشت مستقبل الإعلام، وركزت على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بشكل أمثل، وكذلك الحديث عن ضرورة وجود إعلام عربي قوي يساهم في صناعة الأخبار. وشاركت سبوتنيك في جلسة مهمة بعنوان "الجمهور من متلق إلى صانع المحتوى". وأعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه المنتدى السعودي للإعلام عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة.وأوضح الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
https://sarabic.ae/20260202/بمشاركة-سبوتنيك-انطلاق-فعاليات-المنتدى-السعودي-للإعلام-بالرياض-1109892051.html
https://sarabic.ae/20260203/سبوتنيك-تشارك-في-جلسة-حوارية-ضمن-فعاليات-المنتدى-السعودي-للإعلام-1109953842.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109967590_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_32958418e37620ff2decce7e1d49a72d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير للمنتدى السعودي للإعلام
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
تستمر فعاليات وجلسات المنتدى السعودي للإعلام، اليوم الثالث والأخير بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ومن المقرر عقد جلسات عدة اليوم، مع ختام الفعاليات بحفل يشهد توزيع الجوائز على الصحفيين الفائزين بمسابقة المنتدى في نسخته الخامسة، الذي يعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".
وشهد معرض مستقبل الإعلام فومكس، الذي يضم أكثر من 250 شركة عارضة، توقيع عشرات الاتفاقيات المشتركة.
وعقد خلال اليومين الماضيين العشرات من الجلسات الحوارية، التي ناقشت مستقبل الإعلام، وركزت على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بشكل أمثل، وكذلك الحديث عن ضرورة وجود إعلام عربي قوي يساهم في صناعة الأخبار. وشاركت سبوتنيك في جلسة مهمة بعنوان "الجمهور من متلق إلى صانع المحتوى".
وأعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه المنتدى السعودي للإعلام عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة.
وأوضح الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية
محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي
وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.