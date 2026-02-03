"سبوتنيك" تشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/سبوتنيك-تشارك-في-جلسة-حوارية-ضمن-فعاليات-المنتدى-السعودي-للإعلام-1109953842.html
"سبوتنيك" تشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام
"سبوتنيك" تشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام
سبوتنيك عربي
أكدت كارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي في وكالة وإذاعة "سبوتنيك عربي"، أن المشهد الإعلامي العالمي يشهد تحولا جذريا أعاد تعريف العلاقة بين المؤسسات... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T16:48+0000
2026-02-03T16:48+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109953474_0:136:1281:856_1920x0_80_0_0_78f39daa55f42cdd762c0486f6dcf196.jpg
جاء ذلك خلال حديثها خلال جلسة "الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة.وأشارت إلى أن "المتلقي السلبي" قد انتهى لصالح نموذج تفاعلي يكون فيه الجمهور شريكا أصيلا في صناعة الخبر وسرد القصص.وتابعت: "اليوم، كرست التكنولوجيا الحديثة هذا الاحتكار. أغلبية متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا هم من مستخدمي الهواتف المحمولة، وهذا يعني بالضرورة هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية للاستهلاك والتفاعل".وأشارت إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على نشر المعلومات من قبل المؤسسات الرسمية فحسب، بل أصبح الخبر مزيجا من كل شيء، حيث يساهم الجمهور ميدانيا في توثيق الأحداث، مما كسر احتكار المؤسسات الكبرى لسردية الخبر وأعطى بعداً أكثر واقعية وقربا من الناس.وتضيف مهنا: "إشراك الجمهور عبر "المحتوى الذي ينشئه المستخدمون" من صور ومقاطع فيديو ووسوم، ساهم في انتشار القصص الإخبارية بسرعة تفوق الأساليب التقليدية".وأضافت: "هدفنا من إشراك الجمهور هو جعل القصص أكثر واقعية. على سبيل المثال، استطلاعات الرأي التي نجريها عبر موقعنا ومنصاتنا توفر بيئة آمنة وحرة للمشاركة، عكس الأساليب التقليدية القديمة التي كان يخشى فيها البعض من الإدلاء بآرائهم عبر الهاتف أو في الشوارع. اليوم، التفاعل الرقمي يمنحنا بيانات استراتيجية لتحسين جودة محتوانا وبناء مجتمعات إعلامية وفية".وشددت على أن الإعلام التفاعلي فرض واقعا جديدا تتلاشى فيه الحدود بين المنتج والمستهلك، وبات الجمهور شريكا في القصة وهو ما أحدث ارتباكا في المعايير الأخلاقية التقليدية، ووضع منظومات الشفافية والموضوعية والخوارزميات أمام تحديات جديدة.ومضت قائلة: "بالنسبة للشفافية باتت المشكلة تتعلق بكيفية جمع المعلومات التفاعلية والبيانات التي استندت إليها، والانحياز المحتمل للجمهور المشارك، وصعوبة معرفة مصادر هذه الأخبار ومصداقيتها".وعن الخوارزميات في الإعلام التفاعلي، أوضحت أنها تمثل التحدي الأخلاقي الأكثر تعقيدا، تعيد الخوارزميات تدوير ما يفضله الجمهور، بغض النظر عن أهمية ومناسبة وصدق هذه الموضوعات، ما يتطلب بحثا دقيقا من قبل وسائل الإعلام، لمحاولة التعاطي مع القصص المناسبة والتي تتمتع بمصداقية.
https://sarabic.ae/20260203/سبوتنيك-وجامعة-طرابلس-الليبية-تنظمان-دورة-تدريبية-حول-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-قطاع-الإعلام-1109952102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109953474_0:16:1281:976_1920x0_80_0_0_66ec3942349f5581cc730fd730dc4fb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

"سبوتنيك" تشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام

16:48 GMT 03.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIكارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي بوكالة وإذاعة سبوتنيك عربي" خلال حديثها بجلسة "الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة
كارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي بوكالة وإذاعة سبوتنيك عربي خلال حديثها بجلسة الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
أكدت كارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي في وكالة وإذاعة "سبوتنيك عربي"، أن المشهد الإعلامي العالمي يشهد تحولا جذريا أعاد تعريف العلاقة بين المؤسسات الإخبارية وجمهورها.
جاء ذلك خلال حديثها خلال جلسة "الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة.
وأشارت إلى أن "المتلقي السلبي" قد انتهى لصالح نموذج تفاعلي يكون فيه الجمهور شريكا أصيلا في صناعة الخبر وسرد القصص.
وترى مهنا أن العقود الماضية اتسمت بنموذج الاتصال أحادي الاتجاه، حيث كانت الصحف والإذاعة والتلفزيون تحتكر إنتاج المحتوى وتوزيعه.
وتابعت: "اليوم، كرست التكنولوجيا الحديثة هذا الاحتكار. أغلبية متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا هم من مستخدمي الهواتف المحمولة، وهذا يعني بالضرورة هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية للاستهلاك والتفاعل".
وأشارت إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على نشر المعلومات من قبل المؤسسات الرسمية فحسب، بل أصبح الخبر مزيجا من كل شيء، حيث يساهم الجمهور ميدانيا في توثيق الأحداث، مما كسر احتكار المؤسسات الكبرى لسردية الخبر وأعطى بعداً أكثر واقعية وقربا من الناس.
© Sputnik . WAEL MAGDIكارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي بوكالة وإذاعة سبوتنيك عربي" خلال حديثها بجلسة "الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة
كارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي بوكالة وإذاعة سبوتنيك عربي خلال حديثها بجلسة الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
كارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي بوكالة وإذاعة سبوتنيك عربي" خلال حديثها بجلسة "الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة
© Sputnik . WAEL MAGDI
وتضيف مهنا: "إشراك الجمهور عبر "المحتوى الذي ينشئه المستخدمون" من صور ومقاطع فيديو ووسوم، ساهم في انتشار القصص الإخبارية بسرعة تفوق الأساليب التقليدية".
وأضافت: "هدفنا من إشراك الجمهور هو جعل القصص أكثر واقعية. على سبيل المثال، استطلاعات الرأي التي نجريها عبر موقعنا ومنصاتنا توفر بيئة آمنة وحرة للمشاركة، عكس الأساليب التقليدية القديمة التي كان يخشى فيها البعض من الإدلاء بآرائهم عبر الهاتف أو في الشوارع. اليوم، التفاعل الرقمي يمنحنا بيانات استراتيجية لتحسين جودة محتوانا وبناء مجتمعات إعلامية وفية".
وتعتقد مهنا أنه رغم فوائد الإعلام التفاعلي، إلا أنه يضعنا أمام تحديات أخلاقية ومهنية جسيمة. بصفتي إعلامية وممثلة لمؤسسة دولية، أتحمل مسؤولية كاملة عن المحتوى الذي يتم نشره ومشاركته، لضمان الحفاظ على المصداقية في عالم أصبح فيه كل فرد صانعاً للمحتوى".
وشددت على أن الإعلام التفاعلي فرض واقعا جديدا تتلاشى فيه الحدود بين المنتج والمستهلك، وبات الجمهور شريكا في القصة وهو ما أحدث ارتباكا في المعايير الأخلاقية التقليدية، ووضع منظومات الشفافية والموضوعية والخوارزميات أمام تحديات جديدة.
سبوتنيك وجامعة طرابلس تنظمان ورشة عمل حول استثمار الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
"سبوتنيك" وجامعة طرابلس الليبية تنظمان دورة تدريبية حول استثمار الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام
15:57 GMT
ومضت قائلة: "بالنسبة للشفافية باتت المشكلة تتعلق بكيفية جمع المعلومات التفاعلية والبيانات التي استندت إليها، والانحياز المحتمل للجمهور المشارك، وصعوبة معرفة مصادر هذه الأخبار ومصداقيتها".
وتحدثت عن اهتمام الجمهور بموضوعات قد تفتقر إلى الموضوعية، وهو ما يضطر الصحفيون إلى تناولها رغبة في زيادة الوصول والمشاركات.
وعن الخوارزميات في الإعلام التفاعلي، أوضحت أنها تمثل التحدي الأخلاقي الأكثر تعقيدا، تعيد الخوارزميات تدوير ما يفضله الجمهور، بغض النظر عن أهمية ومناسبة وصدق هذه الموضوعات، ما يتطلب بحثا دقيقا من قبل وسائل الإعلام، لمحاولة التعاطي مع القصص المناسبة والتي تتمتع بمصداقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала