"سبوتنيك" تشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام

"سبوتنيك" تشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام

سبوتنيك عربي

أكدت كارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي في وكالة وإذاعة "سبوتنيك عربي"، أن المشهد الإعلامي العالمي يشهد تحولا جذريا أعاد تعريف العلاقة بين المؤسسات... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T16:48+0000

2026-02-03T16:48+0000

2026-02-03T16:48+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

جاء ذلك خلال حديثها خلال جلسة "الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة.وأشارت إلى أن "المتلقي السلبي" قد انتهى لصالح نموذج تفاعلي يكون فيه الجمهور شريكا أصيلا في صناعة الخبر وسرد القصص.وتابعت: "اليوم، كرست التكنولوجيا الحديثة هذا الاحتكار. أغلبية متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا هم من مستخدمي الهواتف المحمولة، وهذا يعني بالضرورة هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية للاستهلاك والتفاعل".وأشارت إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على نشر المعلومات من قبل المؤسسات الرسمية فحسب، بل أصبح الخبر مزيجا من كل شيء، حيث يساهم الجمهور ميدانيا في توثيق الأحداث، مما كسر احتكار المؤسسات الكبرى لسردية الخبر وأعطى بعداً أكثر واقعية وقربا من الناس.وتضيف مهنا: "إشراك الجمهور عبر "المحتوى الذي ينشئه المستخدمون" من صور ومقاطع فيديو ووسوم، ساهم في انتشار القصص الإخبارية بسرعة تفوق الأساليب التقليدية".وأضافت: "هدفنا من إشراك الجمهور هو جعل القصص أكثر واقعية. على سبيل المثال، استطلاعات الرأي التي نجريها عبر موقعنا ومنصاتنا توفر بيئة آمنة وحرة للمشاركة، عكس الأساليب التقليدية القديمة التي كان يخشى فيها البعض من الإدلاء بآرائهم عبر الهاتف أو في الشوارع. اليوم، التفاعل الرقمي يمنحنا بيانات استراتيجية لتحسين جودة محتوانا وبناء مجتمعات إعلامية وفية".وشددت على أن الإعلام التفاعلي فرض واقعا جديدا تتلاشى فيه الحدود بين المنتج والمستهلك، وبات الجمهور شريكا في القصة وهو ما أحدث ارتباكا في المعايير الأخلاقية التقليدية، ووضع منظومات الشفافية والموضوعية والخوارزميات أمام تحديات جديدة.ومضت قائلة: "بالنسبة للشفافية باتت المشكلة تتعلق بكيفية جمع المعلومات التفاعلية والبيانات التي استندت إليها، والانحياز المحتمل للجمهور المشارك، وصعوبة معرفة مصادر هذه الأخبار ومصداقيتها".وعن الخوارزميات في الإعلام التفاعلي، أوضحت أنها تمثل التحدي الأخلاقي الأكثر تعقيدا، تعيد الخوارزميات تدوير ما يفضله الجمهور، بغض النظر عن أهمية ومناسبة وصدق هذه الموضوعات، ما يتطلب بحثا دقيقا من قبل وسائل الإعلام، لمحاولة التعاطي مع القصص المناسبة والتي تتمتع بمصداقية.

