القائمة بأعمال مدير "سبوتنيك عربي": الجمهور تحول من متلق إلى صانع محتوى

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
القائمة بأعمال مدير "سبوتنيك عربي": الجمهور تحول من متلق إلى صانع محتوى
القائمة بأعمال مدير "سبوتنيك عربي": الجمهور تحول من متلق إلى صانع محتوى
سبوتنيك عربي
تحدثت القائمة بأعمال مدير القسم العربي في وكالة وإذاعة "سبوتنيك"، كارينا مهنا، من الرياض، عن مشاركة "سبوتنيك" في المنتدى السعودي للإعلام ضمن جلسة حوارية بعنوان... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
12:50 GMT 04.02.2026
كارينا مهنا، القائمة بأعمال مدير القسم العربي في وكالة وإذاعة "سبوتنيك" خلال حديثها في جلسة "الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة
حصري
تحدثت القائمة بأعمال مدير القسم العربي في وكالة وإذاعة "سبوتنيك"، كارينا مهنا، من الرياض، عن مشاركة "سبوتنيك" في المنتدى السعودي للإعلام ضمن جلسة حوارية بعنوان "الجمهور من متلق إلى صانع محتوى"، مشيرة إلى "أهمية هذه المشاركة من حيث القضايا المطروحة، وحضور "سبوتنيك" بين ممثلي المؤسسات الإعلامية، وما حملته إلى منصة الرياض".
وقالت مهنا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الموضوع الذي طرحته الوكالة في الجلسة، هو انتقال الجمهور من متلق سلبي ومستهلك لمحتوى وسائل الإعلام التقليدية إلى شريك في العملية الإعلامية، في ظل تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، حيث بات الجمهور أكثر تفاعلا وإنتاجا للمحتوى، ويسهم في صناعة الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الأدوات الجديدة، ومنها الذكاء الاصطناعي".

وبيّنت مهنا، أن "النقاش تركّز حول التقارب بين وسائل الإعلام والجمهور، وتلاشي الفواصل بينهما، بعد أن أصبح الأخير صانعا للمحتوى ومشاركا في نشر الأخبار".

وأضافت: "تم التطرق إلى مسألة تقبل هذا التحول، وإمكانية تراجع دور الصحفي التقليدي لصالح التفاعلية الجماهيرية، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع هذا الواقع بإيجابية باعتباره مكملا للصحافة التقليدية، لا بديلا عنها، ولا سيما في تغطية الأخبار العاجلة، حيث غالبا ما يكون الجمهور السبّاق في توثيق الحدث ونقله قبل وصول المراسل، الذي تبقى مسؤوليته الأساسية التحقق من صحة المعلومات ودقتها والتزامها بمعايير الخبر الصحفي".
وشددت مهنا على "أهمية تحقيق التوازن بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، ومواكبة التطور التكنولوجي واعتماد أساليب نشر جديدة تتلاءم مع طبيعة الجمهور، خصوصا من حيث التفاعلية ودوره في صناعة المحتوى، عبر استراتيجيات تستهدف الحفاظ عليه واحتوائه، إلى جانب دراسة الاتجاهات الحديثة وانتقاء ما يخدم مصلحة المؤسسة الإعلامية".
ولفتت مهنا إلى "عرض تجربة وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في هذا المجال، من خلال الترتيبات المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إشراك الجمهور في الاستطلاعات، ورصد اهتماماته للاستفادة منها في إنتاج المحتوى واختيار المواضيع الاجتماعية والنقاشات مع الضيوف، مع مراعاة اقتراحاته واهتماماته، وإشراكه في المحتوى والإعلانات والأخبار، والالتزام بمعايير المصداقية والشفافية وصحة المصدر والتحقق من الوقائع، حفاظا على ثقة الجمهور والمتابعين بالوكالة".
وأكدت مهنا "أهمية توعية الإعلاميين بضرورة التحري عن الحقائق والمصادر ودوافع انتشار الأخبار، والالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي، إضافة إلى فهم دور الخوارزميات في تحديد تفضيلات الجمهور وأنماط تفاعله مع الأخبار، والابتعاد عن النقاشات السلبية".
كارينا مهنا، القائم بأعمال مدير القسم العربي بوكالة وإذاعة سبوتنيك عربي خلال حديثها بجلسة الجمهور: من متلق إلى صانع محتوى، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
"سبوتنيك" تشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام
أمس, 16:48 GMT
كما أشارت إلى أن "مخرجات المنتدى أظهرت حجم التحديات التي تواجه الإعلامي التقليدي، ولا سيما في ظل صعود المؤثرين الذين يحصدون أعدادا كبيرة من المتابعين".
وختمت مهنا حديثها، بالقول: "الاتجاه نحو الجمع بين صفة الإعلامي والمؤثر يقتضي تحديد الأهداف والدوافع والجمهور المستهدف لتوجيه الرسالة الإعلامية بشكل صحيح، في عالم مترابط تلاشت فيه الحدود بين الإعلام التقليدي والحديث، ويتطور بوتيرة متسارعة تتطلب التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالإعلام وتبادل التجارب والخبرات".
