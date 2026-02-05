عربي
البيتكوين يسجل انخفاضا قياسيا بنسبة 13.9% خلال يوم واحد متراجعا دون 65 ألف دولار
كشفت بيانات التداول أن سعر البيتكوين تراجع بنسبة 13.9%، مسجّلًا لأول مرة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024 انخفاضًا دون عتبة 65 ألف دولار.
وبحلول الساعة 23:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر البيتكوين على بورصة "بينانس"، الأكبر من حيث حجم تداول العملات الرقمية، بنسبة 13.9% خلال يوم واحد ليصل إلى 63.3 ألف دولار، مسجّلًا بذلك أول تراجع دون مستوى 65 ألف دولار منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وبحسب بيانات بوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط السعر عبر أكثر من 20 بورصة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 13.4% ليصل في المتوسط إلى 63.5 ألف دولار، وذلك وفق مؤشرات يومية.
وتم تداول "بيتكوين"، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، عند مستوى 89,745 دولارًا، بعد أن سجلت ذروة خلال الجلسة عند 90,913 دولارًا.
وكانت العملة الرقمية أنهت عام 2025، عند نحو 87,612 دولارًا، منخفضة بنسبة 6 بالمئة، رغم صعودها في وقت سابق من العام الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي عند 126,186 دولارًا، وجاء هذا الأداء أضعف مقارنة بمكاسب عام 2024، إذ تجاوزت 120 بالمئة.
