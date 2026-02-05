الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي يحمل السلطات الليبية مسؤولية كشف ملابسات اغتياله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/الفريق-القانوني-لسيف-الإسلام-القذافي-يحمل-السلطات-الليبية-مسؤولية-كشف-ملابسات-اغتياله-1110032994.html
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي يحمل السلطات الليبية مسؤولية كشف ملابسات اغتياله
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي يحمل السلطات الليبية مسؤولية كشف ملابسات اغتياله
سبوتنيك عربي
وصف الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي اغتياله بـ "الفعل الإجرامي الجبان" الذي ينتهك القانون الليبي والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T18:34+0000
2026-02-05T18:34+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109996384_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_08af526c8f76919ba7250653c6ded49c.jpg
جاء ذلك في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، قال فيه إنه يحمل السلطات الليبية المسؤولية الكاملة عن كشف تفاصيل وحقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي، الذي كان يدعوا للمصالحة الوطنية الشاملة ونبذ العنف وتغليب الحوار والحلول السلمية.ولفت البيان إلى أن سيف الإسلام القذافي كان يتعرض لمحاولات إقصاء لم تتوقف منذ 2011 حتى اغتياله، وأبرزها "الملاحقة الظالمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي يتم تأجيلها منذ 14 عاما لتصبح من أطول القضايا المنظورة والمستمرة في ليبيا".وأضاف البيان أن الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي يطالب بأن يكون التحقيق الجاري تحقيقا جادا وشفافا، يفضي إلى تحديد هوية المنفذين والمحرضين والمخططين، وكل من أسهم أو وفر الغطاء أو التسهيل بأي صورة كانت، كما يدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والأطراف الأممية المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية حتى لا يتم طمس الحقيقة أو الالتفاف عليها، أو إغلاق الملف دون مساءلة.في 3 فبراير/ شباط 2026، اغتال 4 مسحلين سيف الإسلام القذافي بمقر إقامته بمدينة الزنتان، وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل سيف الإسلام القذافي، ودعت السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد هوية المسؤولين عن الجريمة.كما أدانت وزارة الخارجية الروسية مقتل سيف الإسلام القذافي، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان، إن موسكو تأمل أن يتم إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.ولعب سيف الإسلام القذافي دورا سياسيا خلال فترة حكم والده معمر القذافي، الذي اغتيل أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وكان يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية لعام 2021، إلا أنها لم تجر.ودعا أنصار سيف الإسلام القذافي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في اغتياله.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى أن النزاع حول قانون الانتخابات، حال دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260205/الدبيبة-يحذر-من-خطر-أحمر-في-أول-تعليق-على-اغتيال-سيف-الإسلام-القذافي-1110030927.html
https://sarabic.ae/20260204/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تدين-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-وتطالب-بتحقيق-عاجل-وشفاف-1109989903.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109996384_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68155627bec8ae4528345c73ecf0d0ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي يحمل السلطات الليبية مسؤولية كشف ملابسات اغتياله

18:34 GMT 05.02.2026
© AP Photoسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي
سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
وصف الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي اغتياله بـ "الفعل الإجرامي الجبان" الذي ينتهك القانون الليبي والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ذريعة.
جاء ذلك في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، قال فيه إنه يحمل السلطات الليبية المسؤولية الكاملة عن كشف تفاصيل وحقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي، الذي كان يدعوا للمصالحة الوطنية الشاملة ونبذ العنف وتغليب الحوار والحلول السلمية.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
الدبيبة يحذر من "خطر أحمر" في أول تعليق على اغتيال سيف الإسلام القذافي
16:59 GMT
ولفت البيان إلى أن سيف الإسلام القذافي كان يتعرض لمحاولات إقصاء لم تتوقف منذ 2011 حتى اغتياله، وأبرزها "الملاحقة الظالمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي يتم تأجيلها منذ 14 عاما لتصبح من أطول القضايا المنظورة والمستمرة في ليبيا".

وقال البيان إن الهدف من الملاحظات الظالمة التي كانت تطارد سيف الإسلام القذافي كان سياسيا لإقصائه عن المشهد الليبي.

وأضاف البيان أن الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي يطالب بأن يكون التحقيق الجاري تحقيقا جادا وشفافا، يفضي إلى تحديد هوية المنفذين والمحرضين والمخططين، وكل من أسهم أو وفر الغطاء أو التسهيل بأي صورة كانت، كما يدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والأطراف الأممية المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية حتى لا يتم طمس الحقيقة أو الالتفاف عليها، أو إغلاق الملف دون مساءلة.
في 3 فبراير/ شباط 2026، اغتال 4 مسحلين سيف الإسلام القذافي بمقر إقامته بمدينة الزنتان، وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل سيف الإسلام القذافي، ودعت السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد هوية المسؤولين عن الجريمة.
كما أدانت وزارة الخارجية الروسية مقتل سيف الإسلام القذافي، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان، إن موسكو تأمل أن يتم إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.
سيف الإسلام القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين مقتل سيف الإسلام القذافي وتطالب بتحقيق عاجل وشفاف
أمس, 15:07 GMT
ولعب سيف الإسلام القذافي دورا سياسيا خلال فترة حكم والده معمر القذافي، الذي اغتيل أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وكان يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية لعام 2021، إلا أنها لم تجر.
ودعا أنصار سيف الإسلام القذافي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في اغتياله.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى أن النزاع حول قانون الانتخابات، حال دون إتمامها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала