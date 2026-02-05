الدبيبة يحذر من "خطر أحمر" في أول تعليق على اغتيال سيف الإسلام القذافي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/الدبيبة-يحذر-من-خطر-أحمر-في-أول-تعليق-على-اغتيال-سيف-الإسلام-القذافي-1110030927.html
الدبيبة يحذر من "خطر أحمر" في أول تعليق على اغتيال سيف الإسلام القذافي
الدبيبة يحذر من "خطر أحمر" في أول تعليق على اغتيال سيف الإسلام القذافي
سبوتنيك عربي
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن "ليبيا تمر بلحظات عصيبة تعيد إلى الواجهة أسئلة مستقبل البلاد، والكلفة التي يتحملها... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T16:59+0000
2026-02-05T16:59+0000
عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110030669_0:8:1001:571_1920x0_80_0_0_3140c1eb2dcbe70ea0d1c1a7958c0f7e.jpg
وأضاف الدبيبة عبر منصة "إكس"، أن "جريمة اغتيال المواطن الليبي سيف الإسلام القذافي تذكّر بأن الدم الليبي، أيًّا كان صاحبه، خط أحمر لا يجوز التهاون معه، وأن مسارات الاغتيال والإقصاء لم تُنتج دولة أو استقرارًا، بل عمّقت الانقسام وأثقلت الذاكرة الوطنية بالجراح".وأشار إلى أن "ليبيا شهدت هذا الأسلوب في مراحل مختلفة من تاريخها، وكانت نتائجه إبعاد الليبيين عن مشروع الدولة الجامعة وإطالة أمد الصراع".وأكد الدبيبة أن "الثقة تبقى معقودة على مؤسسات الدولة ومسار العدالة لكشف الحقيقة كاملة وترسيخ المساءلة، بعيدا عن منطق الانتقام أو التبرير".وأضاف: "ليبيا التي نعمل من أجلها هي دولة القانون والمؤسسات، تُدار فيها الخلافات بالحوار والاحتكام لإرادة الشعب، لا بالعنف ولا بإعادة إنتاج مآسي الماضي".وشدد على أن "الوطن يتّسع لكل من يختار الانخراط الصادق في مشروع الدولة الواحدة والراية الواحدة، باعتبار ذلك فرصة للانتقال من منطق الاصطفاف إلى منطق الدولة، والالتزام الكامل بقواعدها ومؤسساتها".وأوضح الدبيبة أن "الخضوع للقضاء والدولة هو الضمانة الحقيقية للحقوق، وأصدق طريق لحفظ النفس والكرامة"، مؤكدا أن "القضاء الليبي يبقى مؤسسة وطنية مستقلة وملاذا للعدل رغم كل التحديات".وأدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تغريدته، "أي محاولة للمساس بحق ذوي الفقيد أو قبيلة القذاذفة في إقامة مراسم العزاء،، أو تقييد واجب المواساة الإنسانية بين الليبيين، أو فرض أي مظاهر أمنية تخالف القيم الإنسانية والعادات الاجتماعية الليبية".وتقدم الدبيبة بالتعزية إلى أهل الفقيد وذويه، وإلى قبيلة القذاذفة، سائلا الله أن يتغمّد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.وختم بالقول: "حفظ الله ليبيا ووفّق أبناءها لطيّ صفحات الألم وبناء مستقبل يقوم على العدل والسلام".في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، قال مصدر خاص في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، أن "عملية اغتيال سيف القذافي وقعت داخل الاستراحة التي كان يقيم بها في مدينة الزنتان وذلك إثر هجوم مسلح استهدف الموقع"، مضيفا أن "جثمان سيف الإسلام ما زال موجودا في مستشفى الزنتان العام".وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20260204/موسكو-ندين-بشدة-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي---عاجل---1109991031.html
https://sarabic.ae/20260204/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تدين-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-وتطالب-بتحقيق-عاجل-وشفاف-1109989903.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110030669_20:0:908:666_1920x0_80_0_0_4afe2bce4f5b9749cff89b2989b475e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
عبد الحميد الدبيبة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الدبيبة يحذر من "خطر أحمر" في أول تعليق على اغتيال سيف الإسلام القذافي

16:59 GMT 05.02.2026
© AP Photo / Francois Moriرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Francois Mori
تابعنا عبر
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن "ليبيا تمر بلحظات عصيبة تعيد إلى الواجهة أسئلة مستقبل البلاد، والكلفة التي يتحملها الليبيون كلما طغى منطق العنف على صوت العقل".
وأضاف الدبيبة عبر منصة "إكس"، أن "جريمة اغتيال المواطن الليبي سيف الإسلام القذافي تذكّر بأن الدم الليبي، أيًّا كان صاحبه، خط أحمر لا يجوز التهاون معه، وأن مسارات الاغتيال والإقصاء لم تُنتج دولة أو استقرارًا، بل عمّقت الانقسام وأثقلت الذاكرة الوطنية بالجراح".
وأشار إلى أن "ليبيا شهدت هذا الأسلوب في مراحل مختلفة من تاريخها، وكانت نتائجه إبعاد الليبيين عن مشروع الدولة الجامعة وإطالة أمد الصراع".
وأكد الدبيبة أن "الثقة تبقى معقودة على مؤسسات الدولة ومسار العدالة لكشف الحقيقة كاملة وترسيخ المساءلة، بعيدا عن منطق الانتقام أو التبرير".
وأضاف: "ليبيا التي نعمل من أجلها هي دولة القانون والمؤسسات، تُدار فيها الخلافات بالحوار والاحتكام لإرادة الشعب، لا بالعنف ولا بإعادة إنتاج مآسي الماضي".
وشدد على أن "الوطن يتّسع لكل من يختار الانخراط الصادق في مشروع الدولة الواحدة والراية الواحدة، باعتبار ذلك فرصة للانتقال من منطق الاصطفاف إلى منطق الدولة، والالتزام الكامل بقواعدها ومؤسساتها".
وأوضح الدبيبة أن "الخضوع للقضاء والدولة هو الضمانة الحقيقية للحقوق، وأصدق طريق لحفظ النفس والكرامة"، مؤكدا أن "القضاء الليبي يبقى مؤسسة وطنية مستقلة وملاذا للعدل رغم كل التحديات".
سيف الإسلام معمر القذافي‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
موسكو: ندين بشدة مقتل سيف الإسلام القذافي
أمس, 15:29 GMT
وأدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تغريدته، "أي محاولة للمساس بحق ذوي الفقيد أو قبيلة القذاذفة في إقامة مراسم العزاء،، أو تقييد واجب المواساة الإنسانية بين الليبيين، أو فرض أي مظاهر أمنية تخالف القيم الإنسانية والعادات الاجتماعية الليبية".
وتقدم الدبيبة بالتعزية إلى أهل الفقيد وذويه، وإلى قبيلة القذاذفة، سائلا الله أن يتغمّد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
وختم بالقول: "حفظ الله ليبيا ووفّق أبناءها لطيّ صفحات الألم وبناء مستقبل يقوم على العدل والسلام".
سيف الإسلام القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين مقتل سيف الإسلام القذافي وتطالب بتحقيق عاجل وشفاف
أمس, 15:07 GMT
في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، قال مصدر خاص في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، أن "عملية اغتيال سيف القذافي وقعت داخل الاستراحة التي كان يقيم بها في مدينة الزنتان وذلك إثر هجوم مسلح استهدف الموقع"، مضيفا أن "جثمان سيف الإسلام ما زال موجودا في مستشفى الزنتان العام".
وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала