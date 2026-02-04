https://sarabic.ae/20260204/موسكو-ندين-بشدة-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي---عاجل---1109991031.html

موسكو: ندين بشدة مقتل سيف الإسلام القذافي

موسكو: ندين بشدة مقتل سيف الإسلام القذافي

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدين بأشد العبارات مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T15:29+0000

2026-02-04T15:29+0000

2026-02-04T15:42+0000

روسيا

أخبار ليبيا اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101511/34/1015113474_0:0:4537:2552_1920x0_80_0_0_74723d0d63f94c15b15da9e172e80ea2.jpg

وجاء في بيان الخارجية الروسية نقلا عن زاخاروفا: "بحسب المعلومات الواردة، قتل سيف الإسلام، الابن الأكبر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في مدينة الزنتان غربي ليبيا في الثالث من فبراير/شباط، في ظروف لا تزال غامضة".وباشرت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، عقب ورود بلاغ رسمي يفيد بحدوث الوفاة في ظروف غامضة.وفي هذا الإطار، انتقل فريق التحقيق، يوم الثلاثاء 3 فبراير/شباط 2026، برفقة أطباء شرعيين وخبراء في مجالات متعددة شملت الأسلحة والبصمة والسموم والتخصصات العلمية الأخرى المرتبطة بالتحقيق الجنائي، حيث جرت مناظرة جثمان المتوفى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.وأظهرت المناظرة الأولية تعرض سيف الإسلام لإصابات ناجمة عن أعيرة نارية أدت إلى وفاته، ما عزز فرضية وجود شبهة جنائية في الحادثة.وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور استكمال الإجراءات القانونية واستظهار الحقيقة كاملة.كان الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، قال إن 4 مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام وقتلوه بعدما اشتبك معهم، أمس الثلاثاء.في وقت سابق أمس الثلاثاء، قال مصدر خاص في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، أن "عملية اغتيال سيف القذافي وقعت داخل الاستراحة التي كان يقيم بها في مدينة الزنتان وذلك إثر هجوم مسلح استهدف الموقع"، مضيفا أن "جثمان سيف الإسلام ما زال موجودا في مستشفى الزنتان العام".وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sarabic.ae/20260204/من-القصر-إلى-الأسر-إلى-القبر-من-هو-سيف-الإسلام-القذافي؟-1109972796.html

https://sarabic.ae/20260204/خبراء-لـسبوتنيك-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-يعيد-خلط-أوراق-المشهد-السياسي-الليبي---1109976136.html

https://sarabic.ae/20260203/الفريق-السياسي-لسيف-الإسلام-القذافي-يؤكد-مقتله-في-بيان-رسمي-1109960070.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي