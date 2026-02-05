عربي
ترامب: الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي متفهم للحاجة إلى خفض أسعار الفائدة
وخلال مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، سُئل ترامب عمّا إذا كان وارش على علم برغبة الرئيس في خفض أسعار الفائدة، ليرد قائلًا: "أعتقد أنه يدرك ذلك، لكنني أعتقد أنه يريد ذلك على أي حال".وأضاف ترامب موضحًا: "أعني أنه لو جاء وقال 'أريد رفعها' لما حصل على الوظيفة".وأكد ترامب أن اختياره كيفن وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جاء انطلاقًا من قناعته بأن وارش يستوعب توجهه الداعم لخفض أسعار الفائدة.وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي خاضعًا للرئيس أو مستقلًا: "نظريًا، إنه هيئة مستقلة"، لافِنًا إلى أن وارش ذكي ويفهم الاقتصاد أفضل من أي شخص آخر.تنتهي ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول في 15 مايو/أيار 2026. وقد اقترح ترامب تعيين كيفن وارش على هذا المنصب.وأعرب الرئيس الأمريكي سابقًا عن استيائه من باول بسبب بطء خفض أسعار الفائدة. ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي هيئة مستقلة، لذلك لم يقم ترامب بعزل باول من منصبه.
02:34 GMT 05.02.2026
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بأنه ما كان ليختار كيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفدرالي لو لم يكن الأخير متماشياً مع سياسة خفض أسعار الفائدة.
وخلال مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، سُئل ترامب عمّا إذا كان وارش على علم برغبة الرئيس في خفض أسعار الفائدة، ليرد قائلًا: "أعتقد أنه يدرك ذلك، لكنني أعتقد أنه يريد ذلك على أي حال".
ترامب يعلن موعد اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي
30 يناير, 00:55 GMT
وأضاف ترامب موضحًا: "أعني أنه لو جاء وقال 'أريد رفعها' لما حصل على الوظيفة".
وأكد ترامب أن اختياره كيفن وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جاء انطلاقًا من قناعته بأن وارش يستوعب توجهه الداعم لخفض أسعار الفائدة.
وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي خاضعًا للرئيس أو مستقلًا: "نظريًا، إنه هيئة مستقلة"، لافِنًا إلى أن وارش ذكي ويفهم الاقتصاد أفضل من أي شخص آخر.
تنتهي ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول في 15 مايو/أيار 2026. وقد اقترح ترامب تعيين كيفن وارش على هذا المنصب.
وأعرب الرئيس الأمريكي سابقًا عن استيائه من باول بسبب بطء خفض أسعار الفائدة. ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي هيئة مستقلة، لذلك لم يقم ترامب بعزل باول من منصبه.
