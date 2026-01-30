https://sarabic.ae/20260130/ترامب-يعلن-موعد-اختيار-رئيس-الاحتياطي-الفيدرالي-1109792460.html
ترامب يعلن موعد اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي
ترامب يعلن موعد اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن صباح اليوم الجمعة عن اختياره لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لـ جيروم باول.
وقال ترامب، خلال حديثه في مركز كينيدي يوم الخميس: "سأعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي صباح الغد".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الإعلان عن خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الصيف الجاري، وسط استياء متزايد من سياسته الحذرة في خفض أسعار الفائدة.ومن بين أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت وعضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر والرئيس السابق للمجلس كيفن وورش إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت والرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، وفق ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".ويواصل ترامب توجيه انتقادات لاذعة لباول، متهمًا إياه بـ"البطء الشديد" في خفض أسعار الفائدة. وفي تصريح له خلال قمة الناتو يوم الأربعاء، وصف ترامب باول بأنه "شخص محدود الذكاء جدًا"، في تصعيد جديد للهجوم الشخصي عليه.وكان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى احتمال إقالة رئيس الفيدرالي، ما أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية المؤسسة المالية الأهم في الولايات المتحدة.
