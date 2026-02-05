عربي
ترامب: الولايات المتحدة وفنزويلا تمتلكان 68 % من نفط العالم
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بعض الدول تواجه أزمات اقتصادية حادة رغم امتلاكها احتياطيات نفطية هائلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وفنزويلا فقط تستحوذان معا على نحو 68 % من إجمالي نفط العالم، مؤكدا أن الحفاظ على قوة بلاده يظل أولوية قصوى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال فعالية عامة في واشنطن، أشار خلالها إلى أن وفرة الموارد النفطية لا تعني بالضرورة الاستقرار الاقتصادي، لافتا إلى أن التركيز على قوة الدولة والاقتصاد هو ما يضمن المستقبل.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
‌‏ترامب يعلن أنه أبلغ رئيسة فنزويلا بقراره فتح المجال الجوي لبلادها
29 يناير, 17:09 GMT
وأضاف أن الولايات المتحدة "تسير بشكل جيد للغاية" في هذا المسار، حتى وإن اختلفت أولويات الشعوب تبعا للاعتبارات الدينية أو الثقافية.
وتابع: "التعاون مع فنزويلا يسير بشكل جيد جدا، حيث يتجه 50 مليون برميل من النفط إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية".
وقال ترامب: "في الآونة الأخيرة، أصبحنا نتعامل بشكل رائع مع القيادة في فنزويلا".
وفي 3 يناير 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت ما وصفه بـ "عملية عسكرية استثنائية" في العاصمة الفنزويلية كاركاس بناء على توجيهاته، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ترامب: أحب فنزويلا الآن وكاراكاس تعمل مع واشنطن
20 يناير, 19:32 GMT
ونقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير الجاري.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، إن فنزويلا ستمضي قدما نحو مرحلة سياسية جديدة تسمح بالتعايش والاحترام بين الفنزويليين، مع الالتزام بالقانون، مضيفة: "نؤكد للفنزويليين أننا ستواصل تقييم الحالات ونتقدم في عملية إطلاق سراح السجناء التي بدأها الرئيس نيكولاس مادورو في عام 2025".
