ترامب: أحب فنزويلا الآن وكاراكاس تعمل مع واشنطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يحب فنزويلا الآن، وأن كاراكاس تتعاون الآن مع واشنطن.
وقال ترامب للصحفيين: "أنا معجب بفنزويلا الآن. إنهم يتعاونون معنا بشكل جيد للغاية. لقد كان الأمر لطيفاً للغاية".وأعرب ترامب عن أمله في أن تشارك السياسية المعارضة ماتشادو في العمليات الجارية حاليا في فنزويلا.وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يحب فنزويلا الآن، وأن كاراكاس تتعاون الآن مع واشنطن.
وقال ترامب للصحفيين: "أنا معجب بفنزويلا الآن. إنهم يتعاونون معنا بشكل جيد للغاية. لقد كان الأمر لطيفاً للغاية".
وأعرب ترامب عن أمله في أن تشارك السياسية المعارضة ماتشادو في العمليات الجارية حاليا في فنزويلا.
وفي وقت سابق، أعلنت الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة، ووصفها بـ"الرائعة".
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا
، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وفي فنزويلا
، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.