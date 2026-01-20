عربي
ترامب: أحب فنزويلا الآن وكاراكاس تعمل مع واشنطن
ترامب: أحب فنزويلا الآن وكاراكاس تعمل مع واشنطن
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يحب فنزويلا الآن، وأن كاراكاس تتعاون الآن مع واشنطن. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T19:32+0000
2026-01-20T19:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
تغيير السلطة في فنزويلا
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "أنا معجب بفنزويلا الآن. إنهم يتعاونون معنا بشكل جيد للغاية. لقد كان الأمر لطيفاً للغاية".وأعرب ترامب عن أمله في أن تشارك السياسية المعارضة ماتشادو في العمليات الجارية حاليا في فنزويلا.وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.ديلسي رودريغيز تعلن عن تغييرات وزارية في حكومة فنزويلا"الشيوخ الأمريكي" يسقط قرارا يمنع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلاوزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارا للبرميل
ترامب: أحب فنزويلا الآن وكاراكاس تعمل مع واشنطن

19:32 GMT 20.01.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يحب فنزويلا الآن، وأن كاراكاس تتعاون الآن مع واشنطن.
وقال ترامب للصحفيين: "أنا معجب بفنزويلا الآن. إنهم يتعاونون معنا بشكل جيد للغاية. لقد كان الأمر لطيفاً للغاية".
وأعرب ترامب عن أمله في أن تشارك السياسية المعارضة ماتشادو في العمليات الجارية حاليا في فنزويلا.
وفي وقت سابق، أعلنت الرئيسة المفوضة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة، ووصفها بـ"الرائعة".
نائبة الرئيس الفنزويلي والرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
الرئيسة الفنزويلية بالإنابة: نتطلع إلى حقبة سياسية جديدة بعد اختطاف مادورو
14 يناير, 20:51 GMT
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا مؤقتا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ديلسي رودريغيز تعلن عن تغييرات وزارية في حكومة فنزويلا
"الشيوخ الأمريكي" يسقط قرارا يمنع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلا
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارا للبرميل
