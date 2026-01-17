ديلسي رودريغيز تعلن عن تغييرات وزارية في حكومة فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ديلسي رودريغيز تعلن عن تغييرات وزارية في حكومة فنزويلا
ديلسي رودريغيز تعلن عن تغييرات وزارية في حكومة فنزويلا
ديلسي رودريغيز تعلن عن تغييرات وزارية في حكومة فنزويلا

02:47 GMT 17.01.2026
أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، السبت، عن تعيين وزراء جدد للنقل والاتصالات والاقتصاد الإيكولوجي والاجتماعي، ودمج وزارات الصناعة والإنتاج الوطني لتعزيز هيكل السلطة التنفيذية.
وكتبت رودريغيز على قناتها بموقع تلغرام: "أبلغ البلاد بأنني عينت نائب الأدميرال أنيبال كورونادو وزيرًا جديدًا للسلطة الشعبية لشؤون النقل"، مشيدة بعمل رامون فيلاسكس أراوغايان وتفانيه خلال توليه المنصب.
نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن إجراء اتصال مع ترامب.. والرئيس الأمريكي يشيد بالمحادثة
14 يناير, 22:16 GMT
وكان كورونادو يشغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد الإيكولوجي والاجتماعي، وخلفه في هذا المنصب ألفريد نيانيس، الوزير السابق للاتصالات ونائب الرئيس لشؤون الاتصالات والثقافة. ووفقًا لرودريغيز، سيواصل كورونادو تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها.
أما وزارة الاتصالات والمعلومات فقد تولّاها الفيلسوف والكاتب والصحفي ميغيل بيريز بيريلا، الذي أشارت رودريغيز إلى أن خلفيته الأكاديمية وخبرته المهنية ستساهم في تعزيز "الصراع الإعلامي دفاعًا عن الحقيقة الفنزويلية".
كما أعلنت رودريغيز أن وزارات الصناعة والإنتاج الوطني في فنزويلا ستُدمج لتحسين هيكل السلطة التنفيذية، قائلة:
"اتخذت قرار دمج وزارة السلطة الشعبية لشؤون الصناعة والإنتاج الوطني والتجارة الوطنية – وهي وزارات أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني. وستتولى الوزير لويس أنطونيو فيليغاس قيادة الهيكل الجديد".
وشكرت رودريغيز أليكس سابا، الذي كان يشرف سابقًا على أحد المجالات المدمجة، على "خدمته للوطن"، موضحة أنه سيتولى مسؤولية جديدة.
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، كان لديهما علاقة بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وكانا يمثلان تهديدًا للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحكمة في نيويورك، حيث أعلن مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن ستحصل على مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات من بيع نفط فنزويلا، دون تحديد المدة التي ستظل فيها الولايات المتحدة مسيطرة على فنزويلا، مكتفيًا بالقول إنها "أطول بكثير" من سنة.
وأصبحت ديلسي رودريغيز الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، بعد أن كانت نائبة الرئيس. وأفادت وزارة الدفاع الفنزويلية بأن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل 100 شخص.
