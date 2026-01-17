https://sarabic.ae/20260117/وزير-الطاقة-الأمريكي-واشنطن-ستبيع-النفط-الفنزويلي-بسعر-45-دولارا-للبرميل-1109326565.html

وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارا للبرميل

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الجمعة، بأن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند... 17.01.2026

ونقلت وكالة "رويترز" عن رايت قوله: "الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل".وأضاف رايت أن الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات في قطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد في وقت سابق، بأن النفط الذي تسلمته الولايات المتحدة من كاراكاس سيُباع بأسعار السوق. ووفقًا لرويترز، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا للبرميل.يُذكر أنه قبل احتجاز الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت كاراكاس تحصل تقريبًا على 31 دولارًا للبرميل.وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصرفات الولايات المتحدة.

