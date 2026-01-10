https://sarabic.ae/20260110/البيت-الأبيض-ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذا-لحماية-عائدات-النفط-الفنزويلية-في-حسابات-الخزانة-1109098288.html
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذا لحماية عائدات النفط الفنزويلية في حسابات الخزانة
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذا لحماية عائدات النفط الفنزويلية في حسابات الخزانة
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية، بهدف حماية عائدات بيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات وزارة الخزانة الأمريكية من أي... 10.01.2026
وأوضح البيت الأبيض، في بيان صادر اليوم السبت، أن الأمر التنفيذي – الذي وقّعه ترامب– يهدف إلى ضمان بقاء هذه الأموال محفوظة، لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، ولمنع أي استيلاء عليها قد يعرقل الجهود الأمريكية لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وقالت إن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية، بهدف حماية عائدات بيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات وزارة الخزانة الأمريكية من أي حجز أو إجراءات قضائية.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان
صادر اليوم السبت، أن الأمر التنفيذي – الذي وقّعه ترامب– يهدف إلى ضمان بقاء هذه الأموال محفوظة، لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، ولمنع أي استيلاء عليها قد يعرقل الجهود الأمريكية لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجوما واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد
.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وقالت إن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب
لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية
عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو
وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.