البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذا لحماية عائدات النفط الفنزويلية في حسابات الخزانة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية، بهدف حماية عائدات بيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات وزارة الخزانة الأمريكية من أي... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح البيت الأبيض، في بيان صادر اليوم السبت، أن الأمر التنفيذي – الذي وقّعه ترامب– يهدف إلى ضمان بقاء هذه الأموال محفوظة، لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، ولمنع أي استيلاء عليها قد يعرقل الجهود الأمريكية لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وقالت إن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقا صورة تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

