رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة يوميا

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة يوميا
رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة يوميا
قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها عام 2024، مؤكّدًا أنها ما زالت تحتل خمس نقاط في جنوب لبنان، وتواصل انتهاك...
وفي تصريحات أدلى بها من دبي لقناة أميركية، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، أوضح سلام أن منطقة جنوب نهر الليطاني باتت اليوم تحت السيطرة الكاملة للدولة اللبنانية، في سابقة هي الأولى منذ عام 1969، واصفًا ذلك باللحظة التاريخية التي تحققت في ظروف بالغة الصعوبة.وأشار إلى أن مهمة قوات "اليونيفيل" انتهت في يناير 2026، ولن يتم تمديدها بالشكل الحالي، لافتًا إلى أن لبنان سيظل بحاجة إلى صيغة من صيغ الحضور الدولي في الجنوب لمراقبة الأوضاع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والقيام بدور ضابط الارتباط، في ظل التاريخ الطويل من الصراع مع إسرائيل. وشدد رئيس الوزراء على أهمية دعم شركاء لبنان الدوليين للمراحل المقبلة، معلنًا أن الحكومة ستعقد مؤتمرًا لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في باريس الشهر المقبل، كما أكد أن المبادرة العربية للسلام لا يمكن تفعيلها حاليًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة الوطنية، مشددًا على ضرورة تجهيز وتدريب قوات إضافية للجيش اللبناني لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.
رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة يوميا

08:40 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 08:41 GMT 05.02.2026)
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها عام 2024، مؤكّدًا أنها ما زالت تحتل خمس نقاط في جنوب لبنان، وتواصل انتهاك السيادة اللبنانية يوميًا، إضافة إلى احتجاز عدد من المدنيين، ما يساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار ويقوّض جهود الحكومة.
وفي تصريحات أدلى بها من دبي لقناة أميركية، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، أوضح سلام أن منطقة جنوب نهر الليطاني باتت اليوم تحت السيطرة الكاملة للدولة اللبنانية، في سابقة هي الأولى منذ عام 1969، واصفًا ذلك باللحظة التاريخية التي تحققت في ظروف بالغة الصعوبة.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
إسرائيل ترش مبيدات سامة جنوبي لبنان... وعون يعتبرها "انتهاك للسيادة"
أمس, 09:02 GMT
وأشار إلى أن مهمة قوات "اليونيفيل" انتهت في يناير 2026، ولن يتم تمديدها بالشكل الحالي، لافتًا إلى أن لبنان سيظل بحاجة إلى صيغة من صيغ الحضور الدولي في الجنوب لمراقبة الأوضاع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والقيام بدور ضابط الارتباط، في ظل التاريخ الطويل من الصراع مع إسرائيل.
ولفت سلام إلى أن إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة يشكّل خطوة كبيرة، موضحًا أن المرحلة الثانية تندرج ضمن خطة من خمس مراحل قدّمها الجيش اللبناني إلى الحكومة، وتهدف إلى تمكين الدولة من الاحتكار الكامل للسلاح في الجنوب.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية دعم شركاء لبنان الدوليين للمراحل المقبلة، معلنًا أن الحكومة ستعقد مؤتمرًا لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في باريس الشهر المقبل، كما أكد أن المبادرة العربية للسلام لا يمكن تفعيلها حاليًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة الوطنية، مشددًا على ضرورة تجهيز وتدريب قوات إضافية للجيش اللبناني لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات على أهداف لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
2 فبراير, 14:06 GMT
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.
