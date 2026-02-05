https://sarabic.ae/20260205/رئيس-الوزراء-اللبناني-إسرائيل-لا-تزال-تحتل-أراض-لبنانية-وتنتهك-السيادة-يوميا--1110009295.html

رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة يوميا

رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة يوميا

سبوتنيك عربي

قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها عام 2024، مؤكّدًا أنها ما زالت تحتل خمس نقاط في جنوب لبنان، وتواصل انتهاك... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T08:40+0000

2026-02-05T08:40+0000

2026-02-05T08:41+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c0fdf74b64cb102c9c99fd04df3e317.jpg

وفي تصريحات أدلى بها من دبي لقناة أميركية، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، أوضح سلام أن منطقة جنوب نهر الليطاني باتت اليوم تحت السيطرة الكاملة للدولة اللبنانية، في سابقة هي الأولى منذ عام 1969، واصفًا ذلك باللحظة التاريخية التي تحققت في ظروف بالغة الصعوبة.وأشار إلى أن مهمة قوات "اليونيفيل" انتهت في يناير 2026، ولن يتم تمديدها بالشكل الحالي، لافتًا إلى أن لبنان سيظل بحاجة إلى صيغة من صيغ الحضور الدولي في الجنوب لمراقبة الأوضاع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والقيام بدور ضابط الارتباط، في ظل التاريخ الطويل من الصراع مع إسرائيل. وشدد رئيس الوزراء على أهمية دعم شركاء لبنان الدوليين للمراحل المقبلة، معلنًا أن الحكومة ستعقد مؤتمرًا لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في باريس الشهر المقبل، كما أكد أن المبادرة العربية للسلام لا يمكن تفعيلها حاليًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة الوطنية، مشددًا على ضرورة تجهيز وتدريب قوات إضافية للجيش اللبناني لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.

https://sarabic.ae/20260204/إسرائيل-ترش-مبيدات-سامة-جنوبي-لبنان-وعون-يعتبرها-انتهاك-للسيادة-1109966986.html

https://sarabic.ae/20260202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-هجمات-على-أهداف-لـحزب-الله--جنوبي-لبنان-1109909871.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان