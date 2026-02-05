عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
كم أنفق الغرب على أوكرانيا خلال 4 سنوات؟
كم أنفق الغرب على أوكرانيا خلال 4 سنوات؟
أظهرت بيانات حللتها وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، استنادًا إلى معطيات وزارة المالية الأوكرانية، أن الدول الغربية والمنظمات الدولية خصصت لتمويل الميزانية... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
كم أنفق الغرب على أوكرانيا خلال 4 سنوات؟

05:08 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 05.02.2026)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
أظهرت بيانات حللتها وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، استنادًا إلى معطيات وزارة المالية الأوكرانية، أن الدول الغربية والمنظمات الدولية خصصت لتمويل الميزانية الأوكرانية منذ فبراير 2022 وحتى نهاية العام الماضي نحو 168 مليار دولار.
وجاء الاتحاد الأوروبي في صدارة المانحين، حيث قدم لأوكرانيا خلال هذه الفترة 56.9 مليار دولار، تليه أمريكا في المرتبة الثانية بمبلغ 30.2 مليار دولار، ثم صندوق النقد الدولي في المرتبة الثالثة بـ 13.3 مليار دولار.
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
خبير: مصادرة أوروبا للأصول الروسية يؤكد فقدانها القدرة على دعم أوكرانيا من ميزانيتها الخاصة
13 ديسمبر 2025, 10:32 GMT
وضمت قائمة أكبر خمسة مانحين أيضا اليابان، التي قدمت تمويلا بقيمة 9 مليارات دولار، والبنك الدولي الذي حول إلى الميزانية الأوكرانية 6 مليارات دولار.
كما شملت قائمة كبار المانحين كندا بمبلغ 5.4 مليارات دولار، وبريطانيا بـ 3 مليارات دولار، وألمانيا بـ 1.7 مليار دولار.
وفي الختام، شكّل قرض مجموعة السبع المضمون بعائدات الأصول الروسية المجمدة مصدرًا مهمًا لتمويل الميزانية الأوكرانية خلال العام الماضي. وكانت "سبوتنيك" قد أفادت في وقت سابق بأنه في إطار هذه الآلية تم تحويل 38.9 مليار دولار.
ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي حوالي 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات Euroclear البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حوّل 18,1 مليار يورو لأوكرانيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
