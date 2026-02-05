لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
مساحة حرة
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار مصر الآن
تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورت بشكل كبير مع ظهور نماذج مثل GPT التي تعتمد على الشبكات العصبية العميقة، ما فتح آفاقًا جديدة في التعامل مع اللغات الطبيعية.فمن الناحية الصوتية، تعاني هذه الأنظمة من صعوبة التمييز بين الأصوات المتقاربة في اللغة العربية مثل الظاء والذال والضاد، كما أن نظام التشكيل في العربية يمثل تحديًا كبيرًا حيث تتغير دلالة الكلمة الواحدة بالكامل بتغير حركاتها.أما على المستوى النحوي، فإن نظام الإعراب المعقد للغة العربية، الذي يعتمد على مواقع الكلمات الإعرابية، يمثل عقبة كبيرة أمام الذكاء الاصطناعي.كما أن ظاهرة التعدد الدلالي تمثل تحديًا آخر، فالكلمة الواحدة قد تحمل عشرات المعاني المختلفة التي تتطلب سياقًا دقيقًا لتحديدها.وأشار شاهين إلى أن التحدي الأول يتمثل في مشقة احتواء اللغة العربية وتطويعها لعملية الرقمنة الحاسوبية، ومن ثم معالجة العربية كي تصبح موردًا من موارد محركات البحث، نظرًا لاتساع وثراء العربية، ما يستلزم جهدًا من المتخصصين في اللغة العربية لتسهيل تلك القواعد على لغة الحاسب.وأشار الضبع إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد بالنسبة للغة العربية قليل جدًا، مشيرًا إلى أنه لم تتم أي معالجات حتى الآن للغة العربية رقميًا إلا في حدود ضيقة في السعودية والإمارات، وعبر لجنة الذكاء الاصطناعي في مجمع اللغة العربية في القاهرة.
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية?

راديو
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
الثورة الرقمية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث غيرت مفاهيم التواصل والإنتاج المعرفي، وفي قلب هذا التحول تبرز اللغة العربية كأحد أقدم اللغات الحية وأكثرها تعقيدًا.
تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورت بشكل كبير مع ظهور نماذج مثل GPT التي تعتمد على الشبكات العصبية العميقة، ما فتح آفاقًا جديدة في التعامل مع اللغات الطبيعية.
لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي تواجه عند تعاملها مع اللغة العربية تحديات جوهرية ناتجة عن طبيعتها المركبة.
فمن الناحية الصوتية، تعاني هذه الأنظمة من صعوبة التمييز بين الأصوات المتقاربة في اللغة العربية مثل الظاء والذال والضاد، كما أن نظام التشكيل في العربية يمثل تحديًا كبيرًا حيث تتغير دلالة الكلمة الواحدة بالكامل بتغير حركاتها.
أما على المستوى النحوي، فإن نظام الإعراب المعقد للغة العربية، الذي يعتمد على مواقع الكلمات الإعرابية، يمثل عقبة كبيرة أمام الذكاء الاصطناعي.
كما أن ظاهرة التعدد الدلالي تمثل تحديًا آخر، فالكلمة الواحدة قد تحمل عشرات المعاني المختلفة التي تتطلب سياقًا دقيقًا لتحديدها.

في هذا السياق، قال د. أيمن شاهين، العميد السابق لكلية الهندسة في جامعة الفيوم، الخبير في لجنة الذكاء الاصطناعي في مجمع اللغة العربية في القاهرة، إنّ هناك بعض التحديات التي تحول دون اكتمال جهود توفيق اللغة العربية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وأشار شاهين إلى أن التحدي الأول يتمثل في مشقة احتواء اللغة العربية وتطويعها لعملية الرقمنة الحاسوبية، ومن ثم معالجة العربية كي تصبح موردًا من موارد محركات البحث، نظرًا لاتساع وثراء العربية، ما يستلزم جهدًا من المتخصصين في اللغة العربية لتسهيل تلك القواعد على لغة الحاسب.

من جانبه، قال د. محمود الضبع، عميد كلية الآداب في جامعة قناة السويس، إن هناك صعوبة طبعًا تواجهها اللغة العربية إزاء نماذج الذكاء الاصطناعي؛ لأنه بناء يبدأ ببرمجة اللغة وتحويلها إلى لغة حاسوبية، وهذا يمر بمراحل طويلة.

وأشار الضبع إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد بالنسبة للغة العربية قليل جدًا، مشيرًا إلى أنه لم تتم أي معالجات حتى الآن للغة العربية رقميًا إلا في حدود ضيقة في السعودية والإمارات، وعبر لجنة الذكاء الاصطناعي في مجمع اللغة العربية في القاهرة.
