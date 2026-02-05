https://sarabic.ae/20260205/لماذا-يواجه-الذكاء-الاصطناعي-صعوبة-في-فهم-اللغة-العربية؟-1110024837.html
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
سبوتنيك عربي
الثورة الرقمية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث غيرت مفاهيم التواصل والإنتاج المعرفي، وفي قلب هذا التحول تبرز اللغة العربية كأحد أقدم اللغات الحية... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T13:50+0000
2026-02-05T13:50+0000
2026-02-05T13:50+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110024047_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_2568230645265f14d81d9c96d8c8eed0.png
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
سبوتنيك عربي
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورت بشكل كبير مع ظهور نماذج مثل GPT التي تعتمد على الشبكات العصبية العميقة، ما فتح آفاقًا جديدة في التعامل مع اللغات الطبيعية.فمن الناحية الصوتية، تعاني هذه الأنظمة من صعوبة التمييز بين الأصوات المتقاربة في اللغة العربية مثل الظاء والذال والضاد، كما أن نظام التشكيل في العربية يمثل تحديًا كبيرًا حيث تتغير دلالة الكلمة الواحدة بالكامل بتغير حركاتها.أما على المستوى النحوي، فإن نظام الإعراب المعقد للغة العربية، الذي يعتمد على مواقع الكلمات الإعرابية، يمثل عقبة كبيرة أمام الذكاء الاصطناعي.كما أن ظاهرة التعدد الدلالي تمثل تحديًا آخر، فالكلمة الواحدة قد تحمل عشرات المعاني المختلفة التي تتطلب سياقًا دقيقًا لتحديدها.وأشار شاهين إلى أن التحدي الأول يتمثل في مشقة احتواء اللغة العربية وتطويعها لعملية الرقمنة الحاسوبية، ومن ثم معالجة العربية كي تصبح موردًا من موارد محركات البحث، نظرًا لاتساع وثراء العربية، ما يستلزم جهدًا من المتخصصين في اللغة العربية لتسهيل تلك القواعد على لغة الحاسب.وأشار الضبع إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد بالنسبة للغة العربية قليل جدًا، مشيرًا إلى أنه لم تتم أي معالجات حتى الآن للغة العربية رقميًا إلا في حدود ضيقة في السعودية والإمارات، وعبر لجنة الذكاء الاصطناعي في مجمع اللغة العربية في القاهرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110024047_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_9ffba8d37453a96f4f6766ffbb786e90.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
مساحة حرة, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار مصر الآن, аудио
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
الثورة الرقمية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث غيرت مفاهيم التواصل والإنتاج المعرفي، وفي قلب هذا التحول تبرز اللغة العربية كأحد أقدم اللغات الحية وأكثرها تعقيدًا.
تقنيات الذكاء الاصطناعي
تطورت بشكل كبير مع ظهور نماذج مثل GPT التي تعتمد على الشبكات العصبية العميقة، ما فتح آفاقًا جديدة في التعامل مع اللغات الطبيعية.
لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي تواجه عند تعاملها مع اللغة العربية تحديات جوهرية ناتجة عن طبيعتها المركبة.
فمن الناحية الصوتية، تعاني هذه الأنظمة من صعوبة التمييز بين الأصوات المتقاربة في اللغة العربية
مثل الظاء والذال والضاد، كما أن نظام التشكيل في العربية يمثل تحديًا كبيرًا حيث تتغير دلالة الكلمة الواحدة بالكامل بتغير حركاتها.
أما على المستوى النحوي، فإن نظام الإعراب المعقد للغة العربية، الذي يعتمد على مواقع الكلمات الإعرابية، يمثل عقبة كبيرة أمام الذكاء الاصطناعي.
كما أن ظاهرة التعدد الدلالي تمثل تحديًا آخر، فالكلمة الواحدة قد تحمل عشرات المعاني المختلفة التي تتطلب سياقًا دقيقًا لتحديدها.
في هذا السياق، قال د. أيمن شاهين، العميد السابق لكلية الهندسة في جامعة الفيوم، الخبير في لجنة الذكاء الاصطناعي في مجمع اللغة العربية في القاهرة، إنّ هناك بعض التحديات التي تحول دون اكتمال جهود توفيق اللغة العربية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار شاهين إلى أن التحدي الأول يتمثل في مشقة احتواء اللغة العربية وتطويعها لعملية الرقمنة الحاسوبية، ومن ثم معالجة العربية
كي تصبح موردًا من موارد محركات البحث، نظرًا لاتساع وثراء العربية، ما يستلزم جهدًا من المتخصصين في اللغة العربية لتسهيل تلك القواعد على لغة الحاسب.
من جانبه، قال د. محمود الضبع، عميد كلية الآداب في جامعة قناة السويس، إن هناك صعوبة طبعًا تواجهها اللغة العربية إزاء نماذج الذكاء الاصطناعي؛ لأنه بناء يبدأ ببرمجة اللغة وتحويلها إلى لغة حاسوبية، وهذا يمر بمراحل طويلة.
وأشار الضبع إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد بالنسبة للغة العربية قليل جدًا، مشيرًا إلى أنه لم تتم أي معالجات حتى الآن للغة العربية رقميًا إلا في حدود ضيقة في السعودية والإمارات، وعبر لجنة الذكاء الاصطناعي في مجمع اللغة العربية في القاهرة.