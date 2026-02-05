https://sarabic.ae/20260205/لماذا-يواجه-الذكاء-الاصطناعي-صعوبة-في-فهم-اللغة-العربية؟-1110024837.html

لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟

الثورة الرقمية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث غيرت مفاهيم التواصل والإنتاج المعرفي، وفي قلب هذا التحول تبرز اللغة العربية كأحد أقدم اللغات الحية... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورت بشكل كبير مع ظهور نماذج مثل GPT التي تعتمد على الشبكات العصبية العميقة، ما فتح آفاقًا جديدة في التعامل مع اللغات الطبيعية.فمن الناحية الصوتية، تعاني هذه الأنظمة من صعوبة التمييز بين الأصوات المتقاربة في اللغة العربية مثل الظاء والذال والضاد، كما أن نظام التشكيل في العربية يمثل تحديًا كبيرًا حيث تتغير دلالة الكلمة الواحدة بالكامل بتغير حركاتها.أما على المستوى النحوي، فإن نظام الإعراب المعقد للغة العربية، الذي يعتمد على مواقع الكلمات الإعرابية، يمثل عقبة كبيرة أمام الذكاء الاصطناعي.كما أن ظاهرة التعدد الدلالي تمثل تحديًا آخر، فالكلمة الواحدة قد تحمل عشرات المعاني المختلفة التي تتطلب سياقًا دقيقًا لتحديدها.وأشار شاهين إلى أن التحدي الأول يتمثل في مشقة احتواء اللغة العربية وتطويعها لعملية الرقمنة الحاسوبية، ومن ثم معالجة العربية كي تصبح موردًا من موارد محركات البحث، نظرًا لاتساع وثراء العربية، ما يستلزم جهدًا من المتخصصين في اللغة العربية لتسهيل تلك القواعد على لغة الحاسب.وأشار الضبع إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد بالنسبة للغة العربية قليل جدًا، مشيرًا إلى أنه لم تتم أي معالجات حتى الآن للغة العربية رقميًا إلا في حدود ضيقة في السعودية والإمارات، وعبر لجنة الذكاء الاصطناعي في مجمع اللغة العربية في القاهرة.

