نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملا أقمارا صناعية عسكرية إلى المدار- الدفاع الروسية
نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملا أقمارا صناعية عسكرية إلى المدار- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن صاروخ "سويوز-2.1ب" وضع الأجهزة الفضائية في المدار المستهدف، وتم قبولها لإدارتها بواسطة الوسائل الأرضية للقوات...
وقالت الوزارة في بيان: "مرّ إطلاق صاروخ النقل ووضع الأجهزة الفضائية في المدار المحسوب بشكل طبيعي. بعد الإطلاق، تم تتبع صاروخ النقل متوسط الفئة 'سويوز-2.1ب' بواسطة الوسائل الأرضية للمجمع الآلي لإدارة المركز الرئيسي للاختبارات الفضائية باسم هيرمان تيتوف".وأضاف البيان: "في الوقت المحسوب، وُضعت الأجهزة الفضائية في المدار المستهدف وتم قبولها لإدارتها بواسطة الوسائل الأرضية للقوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية".وأشار البيان إلى أن الاتصال بالتحكم عن بعد مع الأجهزة الفضائية مستمر ومستقر، وأن أنظمة على متنها تعمل بشكل طبيعي.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الفضائية الروسية أطلقت من مركز بليستسك الفضائي في مقاطعة أرخانجيلسك صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملاً أقمارًا صناعية عسكرية.
2026
