نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملا أقمارا صناعية عسكرية إلى المدار- الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/نجاح-إطلاق-صاروخ-سويوز-21ب-حاملا-أقمارا-صناعية-عسكرية-إلى-المدار--الدفاع-الروسية-1110038601.html
نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملا أقمارا صناعية عسكرية إلى المدار- الدفاع الروسية
نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملا أقمارا صناعية عسكرية إلى المدار- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن صاروخ "سويوز-2.1ب" وضع الأجهزة الفضائية في المدار المستهدف، وتم قبولها لإدارتها بواسطة الوسائل الأرضية للقوات... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T22:41+0000
2026-02-05T22:41+0000
وزارة الدفاع الروسية
سويوز
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107564304_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e81a018d3dbed3665ff6bf0f07bae8ee.png
وقالت الوزارة في بيان: "مرّ إطلاق صاروخ النقل ووضع الأجهزة الفضائية في المدار المحسوب بشكل طبيعي. بعد الإطلاق، تم تتبع صاروخ النقل متوسط الفئة 'سويوز-2.1ب' بواسطة الوسائل الأرضية للمجمع الآلي لإدارة المركز الرئيسي للاختبارات الفضائية باسم هيرمان تيتوف".وأضاف البيان: "في الوقت المحسوب، وُضعت الأجهزة الفضائية في المدار المستهدف وتم قبولها لإدارتها بواسطة الوسائل الأرضية للقوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية".وأشار البيان إلى أن الاتصال بالتحكم عن بعد مع الأجهزة الفضائية مستمر ومستقر، وأن أنظمة على متنها تعمل بشكل طبيعي.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الفضائية الروسية أطلقت من مركز بليستسك الفضائي في مقاطعة أرخانجيلسك صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملاً أقمارًا صناعية عسكرية.
https://sarabic.ae/20260205/القوات-الفضائية-الروسية-تطلق-صاروخ-سويوز-21-بي-الذي-يحمل-أقمارا-صناعية-عسكرية---وزارة-الدفاع--1110034987.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107564304_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_121bc37c0cf9bd3b48778889c3c9cf59.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, سويوز, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزارة الدفاع الروسية, سويوز, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملا أقمارا صناعية عسكرية إلى المدار- الدفاع الروسية

22:41 GMT 05.02.2026
© Sputnikإطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" إلى محطة الفضاء الدولية
إطلاق المركبة المأهولة سويوز إم إس–28 إلى محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن صاروخ "سويوز-2.1ب" وضع الأجهزة الفضائية في المدار المستهدف، وتم قبولها لإدارتها بواسطة الوسائل الأرضية للقوات الفضائية.
وقالت الوزارة في بيان: "مرّ إطلاق صاروخ النقل ووضع الأجهزة الفضائية في المدار المحسوب بشكل طبيعي. بعد الإطلاق، تم تتبع صاروخ النقل متوسط الفئة 'سويوز-2.1ب' بواسطة الوسائل الأرضية للمجمع الآلي لإدارة المركز الرئيسي للاختبارات الفضائية باسم هيرمان تيتوف".
إطلاق مركبة فضائية من نوع سيوز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
القوات الفضائية الروسية تطلق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الذي يحمل أقمارا صناعية عسكرية - وزارة الدفاع
أمس, 19:49 GMT
وأضاف البيان: "في الوقت المحسوب، وُضعت الأجهزة الفضائية في المدار المستهدف وتم قبولها لإدارتها بواسطة الوسائل الأرضية للقوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الفضائية".
وأشار البيان إلى أن الاتصال بالتحكم عن بعد مع الأجهزة الفضائية مستمر ومستقر، وأن أنظمة على متنها تعمل بشكل طبيعي.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الفضائية الروسية أطلقت من مركز بليستسك الفضائي في مقاطعة أرخانجيلسك صاروخ "سويوز-2.1ب" حاملاً أقمارًا صناعية عسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала