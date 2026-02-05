أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة من أجواء فعالية "سكريم 7" بالتعاون مع ميتا كريتور في استوديوهات باراماونت بيكتشرز بتاريخ 3 فبراير 2026، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
يقوم أحد مُصففي الكلاب بتجهيز كلبه في معرض ويستمنستر للكلاب رقم 150، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، في نيويورك.
أشخاص يقفزون من على جسر مانو في وايتانجي، نيوزيلندا، 3 فبراير.
تسلّمت الرئيسة المنتخبة لورا فرنانديز دمية نمر (جاغوار) من أحد مؤيديها عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1 فبراير 2026 في سان خوسيه، كوستاريكا.
يستحم الناس في حفرة جليدية خلال صباح شديد البرودة في بحيرة بالقرب من فيلنيوس، ليتوانيا، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، حيث بلغت درجات الحرارة -27 درجة مئوية.
أندرو ماونتباتن-ويندسور يمتطي حصانا في منتزه وندسور الكبير، بالقرب من رويال لودج، وهو عقار يقع ضمن ممتلكات قلعة وندسور، حيث يقيم أندرو ماونتباتن-ويندسور، الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز.
تظاهر مشاركون في الإضراب التحذيري أمام مستشفى جامعة يينا في شوارع المدينة، وهو الإضراب التحذيري الثالث في مستشفى جامعة تورينجيا الوحيد منذ بداية العام.
مواطنون في شارع نابريجنايا في فلاديفوستوك الروسية.
يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة سفيتلوي، وهي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي في روسيا. ويعود البجع إلى البحيرة بانتظام لقضاء فصل الشتاء، حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها.
فرقة أترسيوبيلادوس تتخذ وضعيات تصوير على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الثامن والستين في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1 فبراير 2026.
