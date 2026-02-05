أطرف الصور لهذا الأسبوع

© Sputnik . Vladimir Vyatkin

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة سفيتلوي، وهي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي في روسيا. ويعود البجع إلى البحيرة بانتظام لقضاء فصل الشتاء، حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها.