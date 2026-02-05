أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصورالطريفة، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
17:43 GMT 05.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصورالطريفة، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Getty Images / Alberto E. Rodriguez

صورة من أجواء فعالية "سكريم 7" بالتعاون مع ميتا كريتور في استوديوهات باراماونت بيكتشرز بتاريخ 3 فبراير 2026، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

صورة من أجواء فعالية &quot;سكريم 7&quot; بالتعاون مع ميتا كريتور في استوديوهات باراماونت بيكتشرز بتاريخ 3 فبراير 2026، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Alberto E. Rodriguez

صورة من أجواء فعالية "سكريم 7" بالتعاون مع ميتا كريتور في استوديوهات باراماونت بيكتشرز بتاريخ 3 فبراير 2026، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© AP Photo / Angelina Katsanis

يقوم أحد مُصففي الكلاب بتجهيز كلبه في معرض ويستمنستر للكلاب رقم 150، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، في نيويورك.

يقوم أحد مُصففي الكلاب بتجهيز كلبه في معرض ويستمنستر للكلاب رقم 150، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Angelina Katsanis

يقوم أحد مُصففي الكلاب بتجهيز كلبه في معرض ويستمنستر للكلاب رقم 150، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، في نيويورك.

© Getty Images / The New Zealand Herald/Jason Dorday

أشخاص يقفزون من على جسر مانو في وايتانجي، نيوزيلندا، 3 فبراير.

أشخاص يقفزون من على جسر مانو في وايتانجي، نيوزيلندا، 3 فبراير. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / The New Zealand Herald/Jason Dorday

أشخاص يقفزون من على جسر مانو في وايتانجي، نيوزيلندا، 3 فبراير.

© Getty Images / Arnoldo Robert

تسلّمت الرئيسة المنتخبة لورا فرنانديز دمية نمر (جاغوار) من أحد مؤيديها عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1 فبراير 2026 في سان خوسيه، كوستاريكا.

تسلّمت الرئيسة المنتخبة لورا فرنانديز دمية نمر (جاغوار) من أحد مؤيديها عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1 فبراير 2026 في سان خوسيه، كوستاريكا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Arnoldo Robert

تسلّمت الرئيسة المنتخبة لورا فرنانديز دمية نمر (جاغوار) من أحد مؤيديها عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1 فبراير 2026 في سان خوسيه، كوستاريكا.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

يستحم الناس في حفرة جليدية خلال صباح شديد البرودة في بحيرة بالقرب من فيلنيوس، ليتوانيا، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، حيث بلغت درجات الحرارة -27 درجة مئوية.

يستحم الناس في حفرة جليدية خلال صباح شديد البرودة في بحيرة بالقرب من فيلنيوس، ليتوانيا، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، حيث بلغت درجات الحرارة -27 درجة مئوية. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

يستحم الناس في حفرة جليدية خلال صباح شديد البرودة في بحيرة بالقرب من فيلنيوس، ليتوانيا، يوم الاثنين 2 فبراير 2026، حيث بلغت درجات الحرارة -27 درجة مئوية.

© REUTERS Toby Melville

أندرو ماونتباتن-ويندسور يمتطي حصانا في منتزه وندسور الكبير، بالقرب من رويال لودج، وهو عقار يقع ضمن ممتلكات قلعة وندسور، حيث يقيم أندرو ماونتباتن-ويندسور، الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز.

 أندرو ماونتباتن-ويندسور يمتطي حصانا في منتزه وندسور الكبير، بالقرب من رويال لودج، وهو عقار يقع ضمن ممتلكات قلعة وندسور، حيث يقيم أندرو ماونتباتن-ويندسور، الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS Toby Melville

أندرو ماونتباتن-ويندسور يمتطي حصانا في منتزه وندسور الكبير، بالقرب من رويال لودج، وهو عقار يقع ضمن ممتلكات قلعة وندسور، حيث يقيم أندرو ماونتباتن-ويندسور، الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز.

© Getty Images / picture alliance/Martin Schutt

تظاهر مشاركون في الإضراب التحذيري أمام مستشفى جامعة يينا في شوارع المدينة، وهو الإضراب التحذيري الثالث في مستشفى جامعة تورينجيا الوحيد منذ بداية العام.

تظاهر مشاركون في الإضراب التحذيري أمام مستشفى جامعة يينا في شوارع المدينة، وهو الإضراب التحذيري الثالث في مستشفى جامعة تورينجيا الوحيد منذ بداية العام. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / picture alliance/Martin Schutt

تظاهر مشاركون في الإضراب التحذيري أمام مستشفى جامعة يينا في شوارع المدينة، وهو الإضراب التحذيري الثالث في مستشفى جامعة تورينجيا الوحيد منذ بداية العام.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون في شارع نابريجنايا في فلاديفوستوك الروسية.

مواطنون في شارع نابريجنايا في فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون في شارع نابريجنايا في فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة سفيتلوي، وهي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي في روسيا. ويعود البجع إلى البحيرة بانتظام لقضاء فصل الشتاء، حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها.

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة سفيتلوي، وهي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي في روسيا. ويعود البجع إلى البحيرة بانتظام لقضاء فصل الشتاء، حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقضي البجع فصل الشتاء في بحيرة سفيتلوي، وهي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي في روسيا. ويعود البجع إلى البحيرة بانتظام لقضاء فصل الشتاء، حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها.

© REUTERS Mario Anzuoni

فرقة أترسيوبيلادوس تتخذ وضعيات تصوير على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الثامن والستين في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1 فبراير 2026.

فرقة أترسيوبيلادوس تتخذ وضعيات تصوير على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الثامن والستين في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Mario Anzuoni

فرقة أترسيوبيلادوس تتخذ وضعيات تصوير على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الثامن والستين في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1 فبراير 2026.

