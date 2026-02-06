https://sarabic.ae/20260206/إعلام-البنتاغون-يملك-أكثر-من-450-صاروخ-توماهوك-في-الشرق-الأوسط-1110051100.html
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) "أكثر من 450 صاروخا من طراز " توماهوك" منتشرة على متن سفن البحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط"، على حد قوله.
وأضافت قناة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسؤل أمريكي لم تذكر اسمه، أن "الجيش الأمريكي يملك أكثر من 450 صاروخ "توماهوك" منتشرة على متن سفن في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها"ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات مع الوفد الأمريكي الذي يرأسه المبعوث الخاص للرئيس الأمركي ستيف ويتكوف، في العاصمة العُمانية مسقط.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) "أكثر من 450 صاروخا من طراز " توماهوك" منتشرة على متن سفن البحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط"، على حد قوله.
وأضافت قناة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسؤل أمريكي لم تذكر اسمه، أن "الجيش الأمريكي يملك أكثر من 450 صاروخ "توماهوك" منتشرة على متن سفن في الشرق الأوسط".
وأشارت القناة إلى أن صواريخ "توماهوك" المخصصة للهجوم الأرضي، "ستستخدم ضد إيران إذا أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر بذلك"، وفق تعبيرها.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا
وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها"
ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات مع الوفد الأمريكي الذي يرأسه المبعوث الخاص للرئيس الأمركي ستيف ويتكوف، في العاصمة العُمانية مسقط.