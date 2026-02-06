عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونظيره السويسري
إعلام: البنتاغون يملك أكثر من 450 صاروخ "توماهوك" في الشرق الأوسط
إعلام: البنتاغون يملك أكثر من 450 صاروخ "توماهوك" في الشرق الأوسط
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) "أكثر من 450 صاروخا من طراز " توماهوك" منتشرة على متن سفن البحرية... 06.02.2026
وأضافت قناة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسؤل أمريكي لم تذكر اسمه، أن "الجيش الأمريكي يملك أكثر من 450 صاروخ "توماهوك" منتشرة على متن سفن في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها"ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات مع الوفد الأمريكي الذي يرأسه المبعوث الخاص للرئيس الأمركي ستيف ويتكوف، في العاصمة العُمانية مسقط.
العالم

إعلام: البنتاغون يملك أكثر من 450 صاروخ "توماهوك" في الشرق الأوسط

10:28 GMT 06.02.2026
صاروخ توماهوك
صاروخ توماهوك
Photo / Public Domain
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أنه لدى وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) "أكثر من 450 صاروخا من طراز " توماهوك" منتشرة على متن سفن البحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط"، على حد قوله.
وأضافت قناة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسؤل أمريكي لم تذكر اسمه، أن "الجيش الأمريكي يملك أكثر من 450 صاروخ "توماهوك" منتشرة على متن سفن في الشرق الأوسط".

وأشارت القناة إلى أن صواريخ "توماهوك" المخصصة للهجوم الأرضي، "ستستخدم ضد إيران إذا أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر بذلك"، وفق تعبيرها.

وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران
أمس, 23:40 GMT
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها"
ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات مع الوفد الأمريكي الذي يرأسه المبعوث الخاص للرئيس الأمركي ستيف ويتكوف، في العاصمة العُمانية مسقط.
