البحرين وفرنسا توقعان اتفاق تعاون مشترك في مجال الدفاع

عقد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وشهدت جلسة المباحثات التوقيع على اتفاق تعاون مشترك في مجال الدفاع، إذ وقّع الاتفاق عن مملكة البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، فيما وقّع عن الجانب الفرنسي الوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة والمحاربين القدامى، أليس روفو، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).وأشاد الجانبان البحريني والفرنسي بجهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وما حققته من نتائج إيجابية، مؤكدين أهمية مواصلة العمل لتوسيع مجالات التعاون الثنائي. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية.وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية ثنائية بين فرنسا والبحرين في مجال الدفاع، تتضمن تبادل المعلومات الاستراتيجية.وأضاف المكتب: "ستفتح هذه الاتفاقية آفاقا جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستعزز التضامن بين بلدينا في ظل توترات متصاعدة على الصعيدين الجيوسياسي العالمي والإقليم".
