العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية عن "تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية". 06.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت المديرية، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العملية نُفذت ضمن التعاون الأمني والدولي، حيث جرى التنسيق والعمل المشترك بين المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، وإدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، لتنفيذ عملية أمنية مهمة داخل سوريا". وأوضحت المديرية أن "هذه العملية النوعية جاءت بعد انتقال إحدى المفارز التابعة لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الأراضي السورية"، مؤكدة أن العملية تكللت بالنجاح الكامل.وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة قبل الماضية، أن القيادة العراقية "تمتلك قراءة مُبكرة لتطورات الأوضاع في المنطقة، بما يسمح بوضع خطط حماية فعّالة للحدود مع سوريا".وأشار البيان إلى "أهمية استمرار التنسيق بين القيادات العراقية الأمنية والعسكرية وقوات التحالف الدولي، وتقسيم المهام وفق جداول زمنية، وتوفير الدعم اللوجستي والإداري والفني لضمان تنفيذ المهام بأمان وتناسق".وأكد السوداني أنه "لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع في المنطقة، وهو دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة، ومن خلال إعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات، فضلًا عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية إقليميًا"، بحسب البيان.

