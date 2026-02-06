عربي
العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية
العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
وذكرت المديرية، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العملية نُفذت ضمن التعاون الأمني والدولي، حيث جرى التنسيق والعمل المشترك بين المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، وإدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، لتنفيذ عملية أمنية مهمة داخل سوريا". وأوضحت المديرية أن "هذه العملية النوعية جاءت بعد انتقال إحدى المفارز التابعة لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الأراضي السورية"، مؤكدة أن العملية تكللت بالنجاح الكامل.وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة قبل الماضية، أن القيادة العراقية "تمتلك قراءة مُبكرة لتطورات الأوضاع في المنطقة، بما يسمح بوضع خطط حماية فعّالة للحدود مع سوريا".وأشار البيان إلى "أهمية استمرار التنسيق بين القيادات العراقية الأمنية والعسكرية وقوات التحالف الدولي، وتقسيم المهام وفق جداول زمنية، وتوفير الدعم اللوجستي والإداري والفني لضمان تنفيذ المهام بأمان وتناسق".وأكد السوداني أنه "لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع في المنطقة، وهو دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة، ومن خلال إعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات، فضلًا عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية إقليميًا"، بحسب البيان.
العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية

08:49 GMT 06.02.2026
© Sputnik . Firas Al-Ahmadإحباط أضخم عملية تهريب مخدرات جنوب سوريا
إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات جنوب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية عن "تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية".
وذكرت المديرية، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العملية نُفذت ضمن التعاون الأمني والدولي، حيث جرى التنسيق والعمل المشترك بين المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، وإدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، لتنفيذ عملية أمنية مهمة داخل سوريا".
القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
إعلام: التحالف الدولي ينقل معدات عسكرية من قاعدة في سوريا إلى العراق
1 فبراير, 14:14 GMT

وأضاف بيان المديرية أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من التجار الدوليين للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط نحو 300 ألف حبة مخدرة، تعادل قرابة 50 كيلوغرامًا من المواد المخدرة".

وأوضحت المديرية أن "هذه العملية النوعية جاءت بعد انتقال إحدى المفارز التابعة لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الأراضي السورية"، مؤكدة أن العملية تكللت بالنجاح الكامل.
جنود الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
السوداني والشرع يؤكدان هاتفيا حرص العراق وسوريا على أمن الحدود المشتركة
20 يناير, 20:26 GMT
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة قبل الماضية، أن القيادة العراقية "تمتلك قراءة مُبكرة لتطورات الأوضاع في المنطقة، بما يسمح بوضع خطط حماية فعّالة للحدود مع سوريا".

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، أن رئيس الوزراء، "استقبل قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، إذ تم بحث الأوضاع الأمنية في سوريا، خاصة المناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، وما تشكله من تهديد لأمن العراق والمنطقة".

وأشار البيان إلى "أهمية استمرار التنسيق بين القيادات العراقية الأمنية والعسكرية وقوات التحالف الدولي، وتقسيم المهام وفق جداول زمنية، وتوفير الدعم اللوجستي والإداري والفني لضمان تنفيذ المهام بأمان وتناسق".
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
وزير الداخلية العراقي تعليقا على التطورات في سوريا: أي تقرب من الحدود سيواجه بفتح النار
19 يناير, 23:33 GMT
وأكد السوداني أنه "لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع في المنطقة، وهو دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة، ومن خلال إعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات، فضلًا عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية إقليميًا"، بحسب البيان.
