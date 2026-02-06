https://sarabic.ae/20260206/الولايات-المتحدة-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-إيران-فورا--1110058235.html

الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "فورا"

الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "فورا"

سبوتنيك عربي

أصدرت السفارة الأمريكية الافتراضية في طهران، تحذيرًا أمنيًا عاجلًا اليوم الجمعة، دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في إيران، إلى "مغادرة البلاد الآن"،... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T11:10+0000

2026-02-06T11:10+0000

2026-02-06T11:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سلطنة عمان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg

وجاء في البيان المنشور على موقع السفارة الافتراضية أن "الإجراءات الأمنية المشددة مستمرة في جميع أنحاء إيران، مصحوبة بإغلاق طرق، تعطيل وسائل النقل العام، وحجب الإنترنت، إلى جانب تقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والثابت، وتقليص أو إلغاء رحلات الطيران من وإلى البلاد"، على حد قول البيان. وأكدت السفارة الأمريكية أن "المواطنين الأمريكيين يجب أن يتوقعوا استمرار انقطاعات الإنترنت، وأن يخططوا لوسائل اتصال بديلة". يأتي هذا التحذير في سياق تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حيث بدأت اليوم الجمعة في العاصمة العمانية مسقط، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة عمانية.ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبل بدء المفاوضات مع موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلطنة عمان.وكتب عراقجي، الذي يمثل بلاده في هذه المفاوضات، عبر منصة "إكس": "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة عن العام الماضي".ووصل عراقجي إلى سلطنة عمان، أمس الخميس، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).وذكرت الوكالة أن عراقجي "وصل إلى مسقط، عاصمة عمان، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات النووية مع الوفد الأمريكي".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".

https://sarabic.ae/20260206/خارجية-عمان-المشاورات-مع-إيران-والولايات-المتحدة-تركز-على-تهيئة-الظروف-للمفاوضات---1110050912.html

https://sarabic.ae/20260205/وزير-الخزانة-الأمريكي-يعترف-بأن-واشنطن-ساعدت-في-إثارة-الاحتجاجات-الجماهيرية-في-إيران-1110038968.html

https://sarabic.ae/20260205/ترقب-الساعات-الأخيرة-سبوتنيك-تكشف-تفاصيل-دقيقة-حول-المفاوضات-في-مسقط-بين-إيران-وواشنطن--1110019985.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان