https://sarabic.ae/20260206/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-للقيادة-الباكستانية-بضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-إسلام-آباد-1110068376.html
بوتين يعرب عن تعازيه للقيادة الباكستانية بضحايا الهجوم الإرهابي في إسلام آباد
بوتين يعرب عن تعازيه للقيادة الباكستانية بضحايا الهجوم الإرهابي في إسلام آباد
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعازيه للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، في أعقاب الهجوم الإرهابي المأساوي الذي... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T15:48+0000
2026-02-06T15:48+0000
2026-02-06T15:48+0000
باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109485123_0:11:2958:1675_1920x0_80_0_0_c0a833bcc30cf3c207d41e8d1b8398c0.jpg
وجاء في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملين: "السيد الرئيس (آصف علی زرداري)، السيد رئيس الوزراء (شهباز شريف)، أرجو أن تتقبلا خالص التعازي في التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي الذي وقع في إسلام آباد. إن قتل الأبرياء خلال مراسم دينية دليل أخر على الطبيعة الوحشية واللاإنسانية للإرهاب".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية، مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 80 جريحا، حصيلة ضحايا انفجار إرهابي انتحاري طال مسجدا في إسلام آباد.وأكدت الشرطة أن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، وبدأت عمليات إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مصادر أمنية، أن انتحاريًا حاول تفجير نفسه عندما تم إيقافه عند بوابة المسجد.وفتحت السلطات تحقيقا عاجلا لمعرفة أسباب الانفجار وتحديد المسؤولين عنه، وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الهجوم ودعا إلى ملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري بالعاصمة الباكستانية
https://sarabic.ae/20260206/عشرات-القتلى-والجرحى-في-هجوم-انتحاري-بالعاصمة-الباكستانية-1110055807.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109485123_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_53098b0c9a35d3973e2a8817b7b35540.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
بوتين يعرب عن تعازيه للقيادة الباكستانية بضحايا الهجوم الإرهابي في إسلام آباد
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعازيه للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، في أعقاب الهجوم الإرهابي المأساوي الذي وقع في العاصمة إسلام آباد، اليوم الجمعة.
وجاء في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملين: "السيد الرئيس (آصف علی زرداري)، السيد رئيس الوزراء (شهباز شريف)، أرجو أن تتقبلا خالص التعازي في التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي الذي وقع في إسلام آباد. إن قتل الأبرياء خلال مراسم دينية دليل أخر على الطبيعة الوحشية واللاإنسانية للإرهاب".
وأعرب بوتين عن تعازيه الصادقة ودعمه لأسر وأصدقاء القتلى، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية، مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 80 جريحا، حصيلة ضحايا انفجار إرهابي انتحاري طال مسجدا في إسلام آباد.
وأكدت الشرطة أن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه
، وبدأت عمليات إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مصادر أمنية، أن انتحاريًا حاول تفجير نفسه عندما تم إيقافه عند بوابة المسجد.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولي إنفاذ القانون في العاصمة الباكستانية، أن "عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، بجروح إثر انفجار وقع في مسجد بإسلام آباد".
وفتحت السلطات تحقيقا عاجلا لمعرفة أسباب الانفجار وتحديد المسؤولين عنه، وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الهجوم ودعا إلى ملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.