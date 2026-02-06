https://sarabic.ae/20260206/عشرات-القتلى-والجرحى-في-هجوم-انتحاري-بالعاصمة-الباكستانية-1110055807.html
عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري بالعاصمة الباكستانية
أعلنت شرطة العاصمة الباكستانية، اليوم الجمعة، مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 80 جريحا، حصيلة ضحايا انفجار إرهابي انتحاري طال مسجدا في إسلام آباد. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت الشرطة أن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، وبدأت عمليات إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولي إنفاذ القانون فب العاصمة الباكستانية، أن "عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، بجروح إثر انفجار وقع في مسجد بإسلام آباد".وفتحت السلطات تحقيقًا عاجلًا لمعرفة أسباب الانفجار وتحديد المسؤولين عنه.وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الهجوم ودعا إلى ملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.
وأكدت الشرطة أن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، وبدأت عمليات إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مصادر أمنية، أن انتحاريًا حاول تفجير نفسه عندما تم إيقافه عند بوابة المسجد.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولي إنفاذ القانون فب العاصمة الباكستانية، أن "عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، بجروح إثر انفجار وقع في مسجد بإسلام آباد".
وفتحت السلطات تحقيقًا عاجلًا لمعرفة أسباب الانفجار وتحديد المسؤولين عنه.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الهجوم ودعا إلى ملاحقة المهاجمين ومعاقبتهم.