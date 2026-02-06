حي الطريف التاريخي بالدرعية.. رحلة لـ"سبوتنيك" في ذاكرة الطين التي صاغت مستقبل السعودية
تحت شمس الشتاء الدافئة، وفي قلب نجد النابض، لم تكن رحلتنا إلى "حي الطريف" التاريخي في مدينة الدرعية مجرد تغطية صحفية عادية؛ بل كانت رحلة عبر الزمن، ومغامرة في دهاليز التاريخ.. هنا، في "جوهرة المملكة"، لا تتحدث الجدران الطينية بل تهمس بقصص التأسيس والمجد، وتروي حكاية الدولة السعودية الأولى التي انطلقت من هذا المكان لتغير وجه الجزيرة العربية.
الدرعية.. مهد المملكة وعاصمة القرار
على ضفاف وادي حنيفة، شمال غرب الرياض، تتكئ الدرعية بهيبة القادة، تأسست كعاصمة للدولة السعودية الأولى عام 1727 (1139هـ) على يد الإمام محمد بن سعود، لتصبح منذ ذلك الحين مسقط رأس الدولة وموطن أجداد عائلة آل سعود.
وبحسب تقارير الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فإن الدرعية لم تكن مجرد مدينة، بل كانت محورا سياسيا ودعويا أرسى دعائم العقيدة وأسس الحكم.
حي الطريف.. الأيقونة المعمارية التي قهرت النسيان
يتوسط "الطريف" الدرعية كقلب نابض، وهو الحي الذي اختاره الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عام 1766 مقرا للحكم نظرا لموقعه الاستراتيجي فوق الضفة الغربية للوادي.
في عام 2010 تم تسجيل هذا الإرث ضمن قائمة التراث العالمي لـ"يونسكو" كأحد أكبر الأحياء الطينية في العالم.
وفي جولة داخل حي الطريف التاريخي، وثّقت عدسة "سبوتنيك"، العديد من الملاحم التاريخية، أبرزها قصر سلوى، وهو العملاق الطيني الذي كان مقر الحكم، وبُني بأسلوب معماري نجدي نادر يجمع بين الوظيفة العسكرية والجمال الفني، وجامع الطريف وهو أكبر مساجد الدولة الأولى، والذي شيّده الإمام عبد العزيز بن محمد، ليكون منارة للعلم والعبادة، والكثير من الأبنية التي شيدت من الطين والقش، في هندسة ذكية تكيفت مع قسوة الصحراء.
ملحمة الصمود
لا تكتمل الرحلة دون استحضار ما يطلق عليه السعوديون "ملحمة الصمود" عام 1818، ففي عهد الإمام عبد الله بن سعود، واجه "الطريف" حصارا عثمانيا استمر 6 أشهر، ووُجهت مدافع إبراهيم باشا، نحو هذا الحي تحديدا لكسر إرادة الدولة، وانتهت المواجهة باستسلام الإمام عبد الله بن سعودي حقنا للدماء، إذ بلغ قوام القوات العثمانية آنذاك 3000 فارس، و4000 جندي مشاة، معززين بعدد 12 مدفعا.
ورغم الدمار الهائل الذي خلفه القصف، بقيت أجزاء واسعة من "الطريف" شامخة حتى الآن.
متحف الطريف
في عام 2018، افتتح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، لتبدأ رحلة تحويله إلى مركز ثقافي وسياحي دولي، وفي عام 2022، عادت الحياة رسميا إلى أزقة الحي، حيث بات بإمكان الزوار اليوم المشي في الطرقات ذاتها التي سار فيها الأجداد المؤسسون، وأصبح الطريف متحفا مفتوحا مفعما بالحياة.