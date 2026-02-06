https://sarabic.ae/20260206/واشنطن-تعلن-موافقتها-على-مبيعات-محتملة-لمعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة--185-مليون-دولار-1110083303.html
واشنطن تعلن موافقتها على مبيعات محتملة لمعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 185 مليون دولار
واشنطن تعلن موافقتها على مبيعات محتملة لمعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 185 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لقطع غيار ومعدات من الفئة التاسعة إلى أوكرانيا بقيمة تصل إلى نحو 185 مليون دولار. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T20:31+0000
2026-02-06T20:31+0000
2026-02-06T20:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
وذكر مكتب التعاون الدفاعي التابع للبنتاغون في بيان: "وافقت وزارة الخارجية على بيع محتمل لقطع غيار ومعدات من الفئة التاسعة إلى حكومة أوكرانيا بقيمة تقارب 185 مليون دولار".وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويعد "لعبا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعاً لروسيا، وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20260206/الكرملين-جولة-جديدة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-تعقد-قريبا-1110070545.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تعلن موافقتها على مبيعات محتملة لمعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 185 مليون دولار
أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لقطع غيار ومعدات من الفئة التاسعة إلى أوكرانيا بقيمة تصل إلى نحو 185 مليون دولار.
وذكر مكتب التعاون الدفاعي التابع للبنتاغون في بيان: "وافقت وزارة الخارجية على بيع محتمل لقطع غيار ومعدات من الفئة التاسعة إلى حكومة أوكرانيا بقيمة تقارب 185 مليون دولار".
وأكد البنتاغون أن ميزان القوى في المنطقة لن يتغير بعد بيع قطع غيار عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 185 مليون دولار، قائلة: "لن يؤثر بيع هذه المعدات وما يتصل بها على ميزان القوى في المنطقة".
وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويعد "لعبا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعاً لروسيا، وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.