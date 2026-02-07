https://sarabic.ae/20260207/إعلام-البيت-الأبيض-يخطط-لأول-اجتماع-لقادة-مجلس-السلام-حول-غزة-1110087155.html
إعلام: البيت الأبيض يخطط لأول اجتماع لقادة "مجلس السلام" في 19 فبراير
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لقادة "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة في 19 فبراير/شباط. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109523094_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_0ac50f887424177e2567c42df52932d0.jpg
وقال موقع "أكسيوس" إن خطط الاجتماع، الذي سيشكل أيضًا مؤتمرًا لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في مراحلها المبكرة وقد تخضع للتغيير.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وكشف البيت الأبيض، تشكيل "مجلس السلام" المنوط بإدارة قطاع غزة برئاسة ترامب، إلى جانب اعتماد تشكيلة اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث (فلسطيني من قطاع غزة شغل سابقًا عدة مناصب في السلطة الفلسطينية)، الذي أكد أن اللجنة بدأت رسميًا أعمالها في 15 كانون الثاني/يناير من العاصمة المصرية القاهرة، وهي مكونة من 15 شخصية فلسطينية مهنية وطنية.
