إعلام: زيلينسكي يكذب بخصوص خسائر قواته التي بلغت 5 أضعاف الحصيلة التي ادعاها

أفادت تقارير أوكرانية، نقلًا عن الجندي الأوكراني ستانيسلاف بونياتوف، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تزيد بخمسة أضعاف، على الأقل، عن تلك التي أعلنها... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة أوكرانية عن بونياتوف، قوله تعليقًا على تصريح زيلينسكي: "الرقم الحقيقي أعلى بخمس مرات على الأقل، والجميع يدرك ذلك".وبحسب الجندي، فإن "أوكرانيا كان ينبغي أن تخسر ما لا يقل عن 275 ألف جندي قُتلوا. مع ذلك، حتى هذا الرقم لا يمكن اعتباره نهائيًا، إذ أن غالبية الخسائر في القوات المسلحة الأوكرانية تُخفى تحت ستار المفقودين".وقالت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية، نقلا عن بونياتوف قوله: "عندما يتم تبادل جميع الأسرى، سيتضح أن المفقودين هم جنود قتلى".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استنادًا إلى تقديرات مستقلة عديدة، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت المليون قتيل، منذ فترة طويلة، وما زالت في ازدياد.وأفادت روسيا مرارًا بأن السلطات الأوكرانية تُقلل من شأن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. وفي وقت سابق، أكدت مجموعة القرصنة الروسية "كيل نت" لوكالة "سبوتنيك"، أنها اخترقت قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة الأوكرانية، التي تحتوي على معلومات عن 1.7 مليون جندي أوكراني بين قتيل ومفقود.موسكو: "تمجيد النازية".. جبهة أيديولوجية للغرب ضد روسيا

