عربي
إعلام: زيلينسكي يكذب بخصوص خسائر قواته التي بلغت 5 أضعاف الحصيلة التي ادعاها
أفادت تقارير أوكرانية، نقلًا عن الجندي الأوكراني ستانيسلاف بونياتوف، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تزيد بخمسة أضعاف، على الأقل، عن تلك التي أعلنها
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ونقلت صحيفة أوكرانية عن بونياتوف، قوله تعليقًا على تصريح زيلينسكي: "الرقم الحقيقي أعلى بخمس مرات على الأقل، والجميع يدرك ذلك".وبحسب الجندي، فإن "أوكرانيا كان ينبغي أن تخسر ما لا يقل عن 275 ألف جندي قُتلوا. مع ذلك، حتى هذا الرقم لا يمكن اعتباره نهائيًا، إذ أن غالبية الخسائر في القوات المسلحة الأوكرانية تُخفى تحت ستار المفقودين".وقالت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية، نقلا عن بونياتوف قوله: "عندما يتم تبادل جميع الأسرى، سيتضح أن المفقودين هم جنود قتلى".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استنادًا إلى تقديرات مستقلة عديدة، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت المليون قتيل، منذ فترة طويلة، وما زالت في ازدياد.وأفادت روسيا مرارًا بأن السلطات الأوكرانية تُقلل من شأن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. وفي وقت سابق، أكدت مجموعة القرصنة الروسية "كيل نت" لوكالة "سبوتنيك"، أنها اخترقت قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة الأوكرانية، التي تحتوي على معلومات عن 1.7 مليون جندي أوكراني بين قتيل ومفقود.موسكو: "تمجيد النازية".. جبهة أيديولوجية للغرب ضد روسيا
إعلام: زيلينسكي يكذب بخصوص خسائر قواته التي بلغت 5 أضعاف الحصيلة التي ادعاها

11:35 GMT 07.02.2026
أفادت تقارير أوكرانية، نقلًا عن الجندي الأوكراني ستانيسلاف بونياتوف، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تزيد بخمسة أضعاف، على الأقل، عن تلك التي أعلنها فلاديمير زيلينسكي.
ونقلت صحيفة أوكرانية عن بونياتوف، قوله تعليقًا على تصريح زيلينسكي: "الرقم الحقيقي أعلى بخمس مرات على الأقل، والجميع يدرك ذلك".
وبحسب الجندي، فإن "أوكرانيا كان ينبغي أن تخسر ما لا يقل عن 275 ألف جندي قُتلوا. مع ذلك، حتى هذا الرقم لا يمكن اعتباره نهائيًا، إذ أن غالبية الخسائر في القوات المسلحة الأوكرانية تُخفى تحت ستار المفقودين".
وقالت صحيفة "سترانا. يو إيه" الأوكرانية، نقلا عن بونياتوف قوله: "عندما يتم تبادل جميع الأسرى، سيتضح أن المفقودين هم جنود قتلى".

وفي وقت سابق، زعم زيلينسكي، خلافاً للتقديرات المختلفة، أن "أوكرانيا فقدت 55 ألفًا من الأفراد العسكريين النشطين والمجندين"، منذ فبراير/ شباط 2022، مع "وجود عدد كبير من الأشخاص مدرجين في عداد المفقودين".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقرير: القائد العام للقوات الأوكرانية يشكو من اتساع الخطر على الجبهة بسبب "منطقة الموت"
05:55 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استنادًا إلى تقديرات مستقلة عديدة، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت المليون قتيل، منذ فترة طويلة، وما زالت في ازدياد.

ثم في الشهر ذاته، صرّح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، بأن الجيش الأوكراني فقد ما يقرب من 500 ألف جندي في عام 2025، وحده، ما يعني أن كييف فقدت القدرة على تعويض قواتها من خلال التعبئة العامة.

وأفادت روسيا مرارًا بأن السلطات الأوكرانية تُقلل من شأن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. وفي وقت سابق، أكدت مجموعة القرصنة الروسية "كيل نت" لوكالة "سبوتنيك"، أنها اخترقت قاعدة بيانات هيئة الأركان العامة الأوكرانية، التي تحتوي على معلومات عن 1.7 مليون جندي أوكراني بين قتيل ومفقود.
موسكو: "تمجيد النازية".. جبهة أيديولوجية للغرب ضد روسيا
