ترامب يعلن استراتيجية أمريكية جديدة لـ"تسويق الأسلحة للحلفاء"

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/ترامب-يعلن-استراتيجية-أمريكية-جديدة-لتسويق-الأسلحة-للحلفاء-1110086023.html
ترامب يعلن استراتيجية أمريكية جديدة لـ"تسويق الأسلحة للحلفاء"
ترامب يعلن استراتيجية أمريكية جديدة لـ"تسويق الأسلحة للحلفاء"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن مرسوم وقّعه بشأن استراتيجية جديدة لبيع الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن، تنص على أن "الأولوية ستكون الآن... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T05:16+0000
2026-02-07T06:13+0000
ترامب
إمدادت الأسلحة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg
وجاء في المرسوم الذي نشره البيت الأبيض: "ستعطي الولايات المتحدة الأولوية لبيع وتسليم الأسلحة للشركاء، الذين يستثمرون في دفاعهم وقدراتهم الخاصة، والذين يشغلون مواقع استراتيجية مهمة في خطط وعمليات الولايات المتحدة أو يسهمون في أمننا الاقتصادي".وتنص الاستراتيجية الجديدة للبيت الأبيض بشأن بيع الأسلحة على أن "الولايات المتحدة ستقوم بإعداد كتيب لأنواع الأسلحة ذات الأولوية التي يُنصح حلفاؤها وشركاؤها بشرائها".وجاء في الوثيقة: "خلال 120 يومًا من تاريخ هذا المرسوم، يجب على وزير الحرب (بيت هيغسيث)، بالتنسيق مع وزير الخارجية (ماركو روبيو) ووزير التجارة (هوارد لوتنيك)، تقديم قائمة للرئيس… تحتوي على المنصات وأنظمة الأسلحة ذات الأولوية، والتي ستقوم الولايات المتحدة بدعوة حلفائها وشركائها إلى شرائها".ويُشدَّد المرسوم على أن الكُتيب يجب أن يُعدّ استنادًا إلى المعايير المحددة في إطار سياسة "أمريكا أولًا".وتعكس الاستراتيجية الأمريكية الجديدة توجّهًا جديدًا في صوغ السياسة الأمريكية تجاه مبيعات السلاح، بحيث تُربط أكثر بتعظيم الفائدة الاقتصادية والأمنية الأمريكية، وليس فقط بدعم حلفاء واشنطن بشكل غير مشروط.
https://sarabic.ae/20250801/الناتو-يعمل-على-آلية-جديدة-لتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-الأمريكية-1103287629.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f356a6833676ee8d9c6affab65268aea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, إمدادت الأسلحة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, إمدادت الأسلحة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعلن استراتيجية أمريكية جديدة لـ"تسويق الأسلحة للحلفاء"

05:16 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 06:13 GMT 07.02.2026)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن مرسوم وقّعه بشأن استراتيجية جديدة لبيع الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن، تنص على أن "الأولوية ستكون الآن للشركاء الذين يعززون قدراتهم الدفاعية الخاصة".
وجاء في المرسوم الذي نشره البيت الأبيض: "ستعطي الولايات المتحدة الأولوية لبيع وتسليم الأسلحة للشركاء، الذين يستثمرون في دفاعهم وقدراتهم الخاصة، والذين يشغلون مواقع استراتيجية مهمة في خطط وعمليات الولايات المتحدة أو يسهمون في أمننا الاقتصادي".
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
الناتو يعمل على آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية
1 أغسطس 2025, 23:25 GMT
وتنص الاستراتيجية الجديدة للبيت الأبيض بشأن بيع الأسلحة على أن "الولايات المتحدة ستقوم بإعداد كتيب لأنواع الأسلحة ذات الأولوية التي يُنصح حلفاؤها وشركاؤها بشرائها".
وجاء في الوثيقة: "خلال 120 يومًا من تاريخ هذا المرسوم، يجب على وزير الحرب (بيت هيغسيث)، بالتنسيق مع وزير الخارجية (ماركو روبيو) ووزير التجارة (هوارد لوتنيك)، تقديم قائمة للرئيس… تحتوي على المنصات وأنظمة الأسلحة ذات الأولوية، والتي ستقوم الولايات المتحدة بدعوة حلفائها وشركائها إلى شرائها".
ويُشدَّد المرسوم على أن الكُتيب يجب أن يُعدّ استنادًا إلى المعايير المحددة في إطار سياسة "أمريكا أولًا".

وأضاف: "يجب على وزير التجارة، بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحرب، تقديم توصيات لتكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع الدول الأجنبية على شراء المنتجات الدفاعية المصنّعة في الولايات المتحدة".

وتعكس الاستراتيجية الأمريكية الجديدة توجّهًا جديدًا في صوغ السياسة الأمريكية تجاه مبيعات السلاح، بحيث تُربط أكثر بتعظيم الفائدة الاقتصادية والأمنية الأمريكية، وليس فقط بدعم حلفاء واشنطن بشكل غير مشروط.
