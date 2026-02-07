رائد الفضاء الروسي فيدييف يصل فلوريدا مع طاقم "سبيس إكس كرو-12" للانطلاق إلى المحطة الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/رائد-الفضاء-الروسي-فيدييف-يصل-فلوريدا-مع-طاقم-سبيس-إكس-كرو-12-استعدادا-للإنطلاق-إلى-المحطة-الدولية-1110086729.html
رائد الفضاء الروسي فيدييف يصل فلوريدا مع طاقم "سبيس إكس كرو-12" للانطلاق إلى المحطة الدولية
رائد الفضاء الروسي فيدييف يصل فلوريدا مع طاقم "سبيس إكس كرو-12" للانطلاق إلى المحطة الدولية
سبوتنيك عربي
توجه أعضاء طاقم مهمة "سبيس إكس كرو-12"، الذي يضم رائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف، اليوم السبت، إلى مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، حيث سيخضعون للتحضيرات... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T01:43+0000
2026-02-07T02:35+0000
شركة "سبيس إكس"
ناسا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110086957_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_27d69043a2057f16a2bac27ffc3007f4.jpg
وقالت وكالة "ناسا" الأمريكية في بيان: "يتوجه أعضاء طاقم مهمة ناسا سبيس إكس كرو-12 إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لاستكمال التحضيرات النهائية قبل الإطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية".ومن المتوقع أن يصل الطاقم إلى منصة الهبوط في مركز كينيدي حوالي الساعة 4:42 بتوقيت موسكو اليوم السبت.وكانت "ناسا" قد أعلنت في وقت سابق أن أقرب موعد محتمل لإطلاق مهمة "سبيس إكس كرو-12" على متن مركبة "سبيس إكس دراجون" إلى المحطة الفضائية الدولية هو 11 فبراير/شباط.ويضم طاقم "سبيس إكس كرو-12" كلًا من رواد الفضاء جيسيكا مير وجاك هاثاوي من ناسا، ورائدة الفضاء صوفي أدينو من وكالة الفضاء الأوروبية، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف التابع لوكالة "روسكوزموس".
https://sarabic.ae/20250801/على-متنها-رائد-فضاء-روسي-انطلاق-المركبة-الفضائية-سبيس-إكس-إلى-محطة-الفضاء-الدولية--فيديو-1103282139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110086957_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_2c456a7ddf3c781d74e853eb591fe026.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
شركة "سبيس إكس", ناسا, العالم, روسيا
شركة "سبيس إكس", ناسا, العالم, روسيا

رائد الفضاء الروسي فيدييف يصل فلوريدا مع طاقم "سبيس إكس كرو-12" للانطلاق إلى المحطة الدولية

01:43 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 02:35 GMT 07.02.2026)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورТрансляция пресс-конференции с российским экипажем 69-й длительной экспедиции на МКС
Трансляция пресс-конференции с российским экипажем 69-й длительной экспедиции на МКС - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توجه أعضاء طاقم مهمة "سبيس إكس كرو-12"، الذي يضم رائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف، اليوم السبت، إلى مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، حيث سيخضعون للتحضيرات النهائية قبل الإطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية (ISS) الأسبوع المقبل.
وقالت وكالة "ناسا" الأمريكية في بيان: "يتوجه أعضاء طاقم مهمة ناسا سبيس إكس كرو-12 إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لاستكمال التحضيرات النهائية قبل الإطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية".
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
على متنها رائد فضاء روسي... انطلاق المركبة الفضائية "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية ... فيديو
1 أغسطس 2025, 17:09 GMT
ومن المتوقع أن يصل الطاقم إلى منصة الهبوط في مركز كينيدي حوالي الساعة 4:42 بتوقيت موسكو اليوم السبت.
وكانت "ناسا" قد أعلنت في وقت سابق أن أقرب موعد محتمل لإطلاق مهمة "سبيس إكس كرو-12" على متن مركبة "سبيس إكس دراجون" إلى المحطة الفضائية الدولية هو 11 فبراير/شباط.
ويضم طاقم "سبيس إكس كرو-12" كلًا من رواد الفضاء جيسيكا مير وجاك هاثاوي من ناسا، ورائدة الفضاء صوفي أدينو من وكالة الفضاء الأوروبية، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف التابع لوكالة "روسكوزموس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала