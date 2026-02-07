https://sarabic.ae/20260207/رائد-الفضاء-الروسي-فيدييف-يصل-فلوريدا-مع-طاقم-سبيس-إكس-كرو-12-استعدادا-للإنطلاق-إلى-المحطة-الدولية-1110086729.html
رائد الفضاء الروسي فيدييف يصل فلوريدا مع طاقم "سبيس إكس كرو-12" للانطلاق إلى المحطة الدولية
رائد الفضاء الروسي فيدييف يصل فلوريدا مع طاقم "سبيس إكس كرو-12" للانطلاق إلى المحطة الدولية
توجه أعضاء طاقم مهمة "سبيس إكس كرو-12"، الذي يضم رائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف، اليوم السبت، إلى مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، حيث سيخضعون للتحضيرات...
شركة "سبيس إكس"
ناسا
العالم
روسيا
وقالت وكالة "ناسا" الأمريكية في بيان: "يتوجه أعضاء طاقم مهمة ناسا سبيس إكس كرو-12 إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لاستكمال التحضيرات النهائية قبل الإطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية".ومن المتوقع أن يصل الطاقم إلى منصة الهبوط في مركز كينيدي حوالي الساعة 4:42 بتوقيت موسكو اليوم السبت.وكانت "ناسا" قد أعلنت في وقت سابق أن أقرب موعد محتمل لإطلاق مهمة "سبيس إكس كرو-12" على متن مركبة "سبيس إكس دراجون" إلى المحطة الفضائية الدولية هو 11 فبراير/شباط.ويضم طاقم "سبيس إكس كرو-12" كلًا من رواد الفضاء جيسيكا مير وجاك هاثاوي من ناسا، ورائدة الفضاء صوفي أدينو من وكالة الفضاء الأوروبية، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف التابع لوكالة "روسكوزموس".
رائد الفضاء الروسي فيدييف يصل فلوريدا مع طاقم "سبيس إكس كرو-12" للانطلاق إلى المحطة الدولية
01:43 GMT 07.02.2026
توجه أعضاء طاقم مهمة "سبيس إكس كرو-12"، الذي يضم رائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف، اليوم السبت، إلى مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، حيث سيخضعون للتحضيرات النهائية قبل الإطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية (ISS) الأسبوع المقبل.
وقالت وكالة "ناسا" الأمريكية في بيان: "يتوجه أعضاء طاقم مهمة ناسا سبيس إكس كرو-12 إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لاستكمال التحضيرات النهائية قبل الإطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية".
ومن المتوقع أن يصل الطاقم إلى منصة الهبوط في مركز كينيدي حوالي الساعة 4:42 بتوقيت موسكو اليوم السبت.
وكانت "ناسا" قد أعلنت في وقت سابق أن أقرب موعد محتمل لإطلاق مهمة "سبيس إكس كرو-12"
على متن مركبة "سبيس إكس دراجون" إلى المحطة الفضائية الدولية هو 11 فبراير/شباط.
ويضم طاقم "سبيس إكس كرو-12" كلًا من رواد الفضاء جيسيكا مير وجاك هاثاوي من ناسا، ورائدة الفضاء صوفي أدينو من وكالة الفضاء الأوروبية، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف التابع لوكالة "روسكوزموس".