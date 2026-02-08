https://sarabic.ae/20260208/إثيوبيا-تطالب-إريتريا-بسحب-قواتها-فورا-من-أراضيها-1110142313.html

إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها فورا من أراضيها

طالبت إثيوبيا، اليوم الأحد، إريتريا بسحب قواتها فورًا من الأراضي الإثيوبية، مؤكدة أن "وجود القوات الإريترية يمثل احتلالًا رسميًا ودعمًا مباشرًا لجماعات... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T12:29+0000

2026-02-08T12:29+0000

2026-02-08T12:29+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095592136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da9354351089d99d6da853d234c67e55.jpg

وقال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكيسيلاسي، إن "تحركات القوات الإريترية داخل الأراضي الإثيوبية، وإجرائها مناورات مشتركة مع جماعات متمردة، تُعد عدوانًا صريحًا"، مشددًا أن "إريتريا اختارت مسار التصعيد".وندّد أتسكيسيلاسي، بإجراء إريتريا مناورات مشتركة مع "المتمردين"، مطالبًا بوقف جميع أشكال التعاون مع الجماعات المتمردة بشكل فوري.وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، استعداد بلاده للـ"دخول في مفاوضات شاملة مع إريتريا، تتضمن بحث ملف المنفذ البحري"، داعيًا الحكومة الإريترية إلى سحب قواتها فورًا من الأراضي الإثيوبية ووقف أي تعاون مع الجماعات المتمردة.وقال أفورقي، في تصريح للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده "ليس بهذه السهولة"، محذرًا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من "زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل".وصرح الرئيس الإريتري: "إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (الأراضي الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ".وتابع: "قبل جرّ شعب إثيوبيا إلى حروب غير مرغوب فيها أو استغلاله لأغراض سياسية أخرى، يجب أولًا معالجة مشاكل البلاد الداخلية وحلها".وكانت إريتريا وإثيوبيا، خاضتا حربا دامية بين عامي 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022)، التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا "تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها"، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بـ"إثارة التوتر".

