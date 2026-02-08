https://sarabic.ae/20260208/إسرائيل-تكشف-عن-هوية-السجين-إكس-الذي-توفي-بظروف-غامضة-بعد-اعتقاله----1110143042.html

إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله

إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله

سبوتنيك عربي

كشفت السلطات الإسرائيلية، بعد سنوات من التعتيم وفرض حظر نشر صارم، عن هوية ضابط الاستخبارات المعروف إعلاميًا باسم "السجين X"، والذي توفي في ظروف غامضة داخل... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T12:51+0000

2026-02-08T12:51+0000

2026-02-08T12:51+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d29b5e0340760be15b36a8b75b5e4210.jpg

وأجازت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء أمس السبت، نشر اسم الضابط، ليتضح أنه النقيب تومر إيغس، الذي كان محتجزًا في سجن "نفيه تسيدك" منذ عام 2020. وُلد إيغس في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1996 بمدينة حيفا، وتوفي في 17 مايو/ أيار 2021 داخل السجن، في ظروف لم تُحسم طبيعتها حتى الآن.وكان إيغس يُعد من أبرز الكفاءات الشابة في مجال الحاسوب، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، وانضم إلى وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في مارس/ آذار 2016.وامتلك إيغس مهارات متقدمة في أمن المعلومات وتحليل الإشارات وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى إتقان العبرية والإنجليزية، وإلمامه بالإسبانية والروسية والفارسية. ونال شهادات تقدير عدة وكان ضمن فريق حاز جائزة الأمن الإسرائيلية.وأوضحت المدعية العسكرية العامة السابقة اللواء يفعات تومر- يروشالمي، في فبراير/ شباط 2025، أن الوفاة نتجت عن سلسلة إخفاقات وسلوك مهمل من جهات عدة، إلى جانب متابعة طبية غير كافية.وأكدت النيابة العسكرية الإسرائيلية، استنادًا إلى تقارير الطب الشرعي وخبراء طبيين، أنه لا يمكن الجزم بأن الوفاة كانت انتحارًا، لعدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق أو أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة.

https://sarabic.ae/20260206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-60-مطلوبا-في-الضفة-الغربية-والعثور-على-وسائل-قتالية-1110049086.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم