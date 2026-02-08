https://sarabic.ae/20260208/إسرائيل-تكشف-عن-هوية-السجين-إكس-الذي-توفي-بظروف-غامضة-بعد-اعتقاله----1110143042.html
إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله
إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله
سبوتنيك عربي
كشفت السلطات الإسرائيلية، بعد سنوات من التعتيم وفرض حظر نشر صارم، عن هوية ضابط الاستخبارات المعروف إعلاميًا باسم "السجين X"، والذي توفي في ظروف غامضة داخل... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T12:51+0000
2026-02-08T12:51+0000
2026-02-08T12:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d29b5e0340760be15b36a8b75b5e4210.jpg
وأجازت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء أمس السبت، نشر اسم الضابط، ليتضح أنه النقيب تومر إيغس، الذي كان محتجزًا في سجن "نفيه تسيدك" منذ عام 2020. وُلد إيغس في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1996 بمدينة حيفا، وتوفي في 17 مايو/ أيار 2021 داخل السجن، في ظروف لم تُحسم طبيعتها حتى الآن.وكان إيغس يُعد من أبرز الكفاءات الشابة في مجال الحاسوب، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، وانضم إلى وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في مارس/ آذار 2016.وامتلك إيغس مهارات متقدمة في أمن المعلومات وتحليل الإشارات وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى إتقان العبرية والإنجليزية، وإلمامه بالإسبانية والروسية والفارسية. ونال شهادات تقدير عدة وكان ضمن فريق حاز جائزة الأمن الإسرائيلية.وأوضحت المدعية العسكرية العامة السابقة اللواء يفعات تومر- يروشالمي، في فبراير/ شباط 2025، أن الوفاة نتجت عن سلسلة إخفاقات وسلوك مهمل من جهات عدة، إلى جانب متابعة طبية غير كافية.وأكدت النيابة العسكرية الإسرائيلية، استنادًا إلى تقارير الطب الشرعي وخبراء طبيين، أنه لا يمكن الجزم بأن الوفاة كانت انتحارًا، لعدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق أو أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة.
https://sarabic.ae/20260206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-60-مطلوبا-في-الضفة-الغربية-والعثور-على-وسائل-قتالية-1110049086.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_015f3a53f08cb12da486ff0a4d3649df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله
كشفت السلطات الإسرائيلية، بعد سنوات من التعتيم وفرض حظر نشر صارم، عن هوية ضابط الاستخبارات المعروف إعلاميًا باسم "السجين X"، والذي توفي في ظروف غامضة داخل زنزانته في سجن عسكري إسرائيلي عام 2021.
وأجازت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء أمس السبت، نشر اسم الضابط، ليتضح أنه النقيب تومر إيغس، الذي كان محتجزًا في سجن "نفيه تسيدك" منذ عام 2020. وُلد إيغس في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1996 بمدينة حيفا، وتوفي في 17 مايو/ أيار 2021 داخل السجن، في ظروف لم تُحسم طبيعتها حتى الآن.
وكان إيغس يُعد من أبرز الكفاءات الشابة في مجال الحاسوب، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، وانضم إلى وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في مارس/ آذار 2016.
وامتلك إيغس مهارات متقدمة في أمن المعلومات وتحليل الإشارات وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى إتقان العبرية والإنجليزية، وإلمامه بالإسبانية والروسية والفارسية. ونال شهادات تقدير عدة وكان ضمن فريق حاز جائزة الأمن الإسرائيلية.
وتم اعتقال إيغس، في سبتمبر/ أيلول 2020، بعد الاشتباه في تورطه بمخالفات أمنية خطيرة تتعلق بـ"تعريض أمن الدولة للخطر"، وخضع لتحقيقات من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وقضى نحو 10 أشهر في السجن قبل وفاته.
وأوضحت المدعية العسكرية العامة السابقة اللواء يفعات تومر- يروشالمي، في فبراير/ شباط 2025، أن الوفاة نتجت عن سلسلة إخفاقات وسلوك مهمل من جهات عدة، إلى جانب متابعة طبية غير كافية.
وأكدت النيابة العسكرية الإسرائيلية، استنادًا إلى تقارير الطب الشرعي وخبراء طبيين، أنه لا يمكن الجزم بأن الوفاة كانت انتحارًا، لعدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق أو أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة.