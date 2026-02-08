إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/إسرائيل-تكشف-عن-هوية-السجين-إكس-الذي-توفي-بظروف-غامضة-بعد-اعتقاله----1110143042.html
إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله
إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله
سبوتنيك عربي
كشفت السلطات الإسرائيلية، بعد سنوات من التعتيم وفرض حظر نشر صارم، عن هوية ضابط الاستخبارات المعروف إعلاميًا باسم "السجين X"، والذي توفي في ظروف غامضة داخل... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T12:51+0000
2026-02-08T12:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d29b5e0340760be15b36a8b75b5e4210.jpg
وأجازت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء أمس السبت، نشر اسم الضابط، ليتضح أنه النقيب تومر إيغس، الذي كان محتجزًا في سجن "نفيه تسيدك" منذ عام 2020. وُلد إيغس في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1996 بمدينة حيفا، وتوفي في 17 مايو/ أيار 2021 داخل السجن، في ظروف لم تُحسم طبيعتها حتى الآن.وكان إيغس يُعد من أبرز الكفاءات الشابة في مجال الحاسوب، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، وانضم إلى وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في مارس/ آذار 2016.وامتلك إيغس مهارات متقدمة في أمن المعلومات وتحليل الإشارات وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى إتقان العبرية والإنجليزية، وإلمامه بالإسبانية والروسية والفارسية. ونال شهادات تقدير عدة وكان ضمن فريق حاز جائزة الأمن الإسرائيلية.وأوضحت المدعية العسكرية العامة السابقة اللواء يفعات تومر- يروشالمي، في فبراير/ شباط 2025، أن الوفاة نتجت عن سلسلة إخفاقات وسلوك مهمل من جهات عدة، إلى جانب متابعة طبية غير كافية.وأكدت النيابة العسكرية الإسرائيلية، استنادًا إلى تقارير الطب الشرعي وخبراء طبيين، أنه لا يمكن الجزم بأن الوفاة كانت انتحارًا، لعدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق أو أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة.
https://sarabic.ae/20260206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-60-مطلوبا-في-الضفة-الغربية-والعثور-على-وسائل-قتالية-1110049086.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_015f3a53f08cb12da486ff0a4d3649df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تكشف عن هوية "السجين إكس" الذي توفي بظروف غامضة بعد اعتقاله

12:51 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشفت السلطات الإسرائيلية، بعد سنوات من التعتيم وفرض حظر نشر صارم، عن هوية ضابط الاستخبارات المعروف إعلاميًا باسم "السجين X"، والذي توفي في ظروف غامضة داخل زنزانته في سجن عسكري إسرائيلي عام 2021.
وأجازت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء أمس السبت، نشر اسم الضابط، ليتضح أنه النقيب تومر إيغس، الذي كان محتجزًا في سجن "نفيه تسيدك" منذ عام 2020. وُلد إيغس في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1996 بمدينة حيفا، وتوفي في 17 مايو/ أيار 2021 داخل السجن، في ظروف لم تُحسم طبيعتها حتى الآن.
وكان إيغس يُعد من أبرز الكفاءات الشابة في مجال الحاسوب، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، وانضم إلى وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في مارس/ آذار 2016.
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 60 "مطلوبا" في الضفة الغربية والعثور على "وسائل قتالية"
6 فبراير, 09:21 GMT
وامتلك إيغس مهارات متقدمة في أمن المعلومات وتحليل الإشارات وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى إتقان العبرية والإنجليزية، وإلمامه بالإسبانية والروسية والفارسية. ونال شهادات تقدير عدة وكان ضمن فريق حاز جائزة الأمن الإسرائيلية.

وتم اعتقال إيغس، في سبتمبر/ أيلول 2020، بعد الاشتباه في تورطه بمخالفات أمنية خطيرة تتعلق بـ"تعريض أمن الدولة للخطر"، وخضع لتحقيقات من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وقضى نحو 10 أشهر في السجن قبل وفاته.

وأوضحت المدعية العسكرية العامة السابقة اللواء يفعات تومر- يروشالمي، في فبراير/ شباط 2025، أن الوفاة نتجت عن سلسلة إخفاقات وسلوك مهمل من جهات عدة، إلى جانب متابعة طبية غير كافية.
وأكدت النيابة العسكرية الإسرائيلية، استنادًا إلى تقارير الطب الشرعي وخبراء طبيين، أنه لا يمكن الجزم بأن الوفاة كانت انتحارًا، لعدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق أو أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала