إعصار "ميتشل" يغلق موانئ رئيسية في شمال غرب أستراليا
وأعلنت شركة موانئ بيلبارا تعليق العمل في ميناء هيدلاند إلى جانب موانئ أخرى مجاورة، تشمل أشبرتون وكيب بريستون ويست ودامبير وجزيرة فارانوس، تزامنًا مع اقتراب الإعصار من السواحل الغربية للبلاد.وتوقع المكتب أن يضرب الإعصار اليابسة خلال الساعات القليلة المقبلة بين مدينتي إكسموث وأونسلو على ساحل ولاية غرب أستراليا، داعيا السكان والسلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير الاستعداد والاحتياطات اللازمة.
يواصل الإعصار المداري "ميتشل" تعزيز شدته مع اقترابه من شمال غرب أستراليا، ما أدى إلى إغلاق عدد من الموانئ الحيوية في منطقة بيلبارا الغنية بالموارد، وفي مقدمتها ميناء هيدلاند، أكبر مركز لتصدير خام الحديد في العالم.
وأعلنت شركة موانئ بيلبارا تعليق العمل في ميناء هيدلاند إلى جانب موانئ أخرى مجاورة، تشمل أشبرتون وكيب بريستون ويست ودامبير وجزيرة فارانوس، تزامنًا مع اقتراب الإعصار من السواحل الغربية للبلاد.
وأوضح مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن "ميتشل" تطور ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها نحو 195 كيلومترا في الساعة، محذرًا من أن أعاصير بهذه القوة قد تُلحق أضرارا واسعة بالمباني والمحاصيل والأشجار، إضافة إلى احتمال حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.
وتوقع المكتب أن يضرب الإعصار اليابسة خلال الساعات القليلة المقبلة
بين مدينتي إكسموث وأونسلو على ساحل ولاية غرب أستراليا، داعيا السكان والسلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير الاستعداد والاحتياطات اللازمة.