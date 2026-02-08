احتجاز 6 أشخاص بعد اشتباكات خلال مسيرة مناهضة لإقامة الألعاب الأولمبية في ميلانو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/احتجاز-6-أشخاص-بعد-اشتباكات-خلال-مسيرة-مناهضة-لإقامة-الألعاب-الأولمبية-في-ميلانو-1110128039.html
احتجاز 6 أشخاص بعد اشتباكات خلال مسيرة مناهضة لإقامة الألعاب الأولمبية في ميلانو
احتجاز 6 أشخاص بعد اشتباكات خلال مسيرة مناهضة لإقامة الألعاب الأولمبية في ميلانو
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في ميلانو، السبت، باحتجاز ستة أشخاص بعد اشتباكات وقعت خلال مسيرة مناهضة لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في المدينة. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T01:19+0000
2026-02-08T01:19+0000
ميلانو
إيطاليا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108546623_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_bc899c97a947b14ec7d4d1a0e6e6527d.jpg
ميلانو –سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "انفصلت مجموعة من 60-70 شخصا عن المظاهرة وحاولت اختراق الحاجز [الطوق الأمني]".وبحسب المصدر، حاولوا المتظاهرين اقتحام منطقة القرية الأولمبية.موضحا أن الاشتباكات استمرت لمدة 20-30 دقيقة.وجرت المسيرة المناهضة لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة ميلانو الإيطالية مساء أمس السبت، وشارك في المسيرة، التي أعلن منظموها عن مشاركة 10 آلاف شخص، حشد متنوع من الناشطين البيئيين وأنصار فلسطين وبعض أعضاء النقابات والطلاب اليساريين، حيث جمعت الاحتجاجات أسبابًا عدة بينها سياسة إسرائيل ومسار الحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى الضرر البيئي المزعوم الناجم عن بناء المنشآت الأولمبية.ومن جانبها، ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أجهزة إنفاذ القانون احتجزت خمسة أشخاص وقادتهم إلى مركز الشرطة.يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرين تقام في ميلانو وكورتينا دامبيتسو خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري.
https://sarabic.ae/20260204/إيطاليا-تستضيف-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-2026-1110001856.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108546623_60:0:2485:1819_1920x0_80_0_0_263e7a98ef176a9cc7f850704062a6b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ميلانو, إيطاليا, العالم
ميلانو, إيطاليا, العالم

احتجاز 6 أشخاص بعد اشتباكات خلال مسيرة مناهضة لإقامة الألعاب الأولمبية في ميلانو

01:19 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصورإيكاترينا شليابنيكوفا (روسيا) في نهائي سباق الزوارق الفردية لمسافة 200 متر للسيدات في بطولة العالم للزوارق السريعة 2025 التي أقيمت في ميلانو
إيكاترينا شليابنيكوفا (روسيا) في نهائي سباق الزوارق الفردية لمسافة 200 متر للسيدات في بطولة العالم للزوارق السريعة 2025 التي أقيمت في ميلانو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في ميلانو، السبت، باحتجاز ستة أشخاص بعد اشتباكات وقعت خلال مسيرة مناهضة لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في المدينة.
ميلانو –سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "انفصلت مجموعة من 60-70 شخصا عن المظاهرة وحاولت اختراق الحاجز [الطوق الأمني]".
وبحسب المصدر، حاولوا المتظاهرين اقتحام منطقة القرية الأولمبية.

وأضاف المصدر أن "الشرطة استخدمت خراطيم المياه المضغوطة ردا على إلقاء الحجارة وزجاجات المشروبات والألعاب النارية، وأنه تم احتجاز ستة أشخاص واقتيادهم إلى مركز الشرطة".

موضحا أن الاشتباكات استمرت لمدة 20-30 دقيقة.
وجرت المسيرة المناهضة لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة ميلانو الإيطالية مساء أمس السبت، وشارك في المسيرة، التي أعلن منظموها عن مشاركة 10 آلاف شخص، حشد متنوع من الناشطين البيئيين وأنصار فلسطين وبعض أعضاء النقابات والطلاب اليساريين، حيث جمعت الاحتجاجات أسبابًا عدة بينها سياسة إسرائيل ومسار الحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى الضرر البيئي المزعوم الناجم عن بناء المنشآت الأولمبية.
إيطاليا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
إيطاليا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026
4 فبراير, 21:31 GMT
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أجهزة إنفاذ القانون احتجزت خمسة أشخاص وقادتهم إلى مركز الشرطة.
يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرين تقام في ميلانو وكورتينا دامبيتسو خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала