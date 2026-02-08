https://sarabic.ae/20260208/احتجاز-6-أشخاص-بعد-اشتباكات-خلال-مسيرة-مناهضة-لإقامة-الألعاب-الأولمبية-في-ميلانو-1110128039.html
08.02.2026
ميلانو –سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "انفصلت مجموعة من 60-70 شخصا عن المظاهرة وحاولت اختراق الحاجز [الطوق الأمني]".وبحسب المصدر، حاولوا المتظاهرين اقتحام منطقة القرية الأولمبية.موضحا أن الاشتباكات استمرت لمدة 20-30 دقيقة.وجرت المسيرة المناهضة لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة ميلانو الإيطالية مساء أمس السبت، وشارك في المسيرة، التي أعلن منظموها عن مشاركة 10 آلاف شخص، حشد متنوع من الناشطين البيئيين وأنصار فلسطين وبعض أعضاء النقابات والطلاب اليساريين، حيث جمعت الاحتجاجات أسبابًا عدة بينها سياسة إسرائيل ومسار الحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى الضرر البيئي المزعوم الناجم عن بناء المنشآت الأولمبية.ومن جانبها، ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أجهزة إنفاذ القانون احتجزت خمسة أشخاص وقادتهم إلى مركز الشرطة.يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرين تقام في ميلانو وكورتينا دامبيتسو خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري.
ميلانو –سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "انفصلت مجموعة من 60-70 شخصا عن المظاهرة وحاولت اختراق الحاجز [الطوق الأمني]".
وبحسب المصدر، حاولوا المتظاهرين اقتحام منطقة القرية الأولمبية.
وأضاف المصدر أن "الشرطة استخدمت خراطيم المياه المضغوطة ردا على إلقاء الحجارة وزجاجات المشروبات والألعاب النارية، وأنه تم احتجاز ستة أشخاص واقتيادهم إلى مركز الشرطة".
موضحا أن الاشتباكات استمرت لمدة 20-30 دقيقة.
وجرت المسيرة المناهضة لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة ميلانو الإيطالية مساء أمس السبت، وشارك في المسيرة، التي أعلن منظموها عن مشاركة 10 آلاف شخص، حشد متنوع من الناشطين البيئيين وأنصار فلسطين وبعض أعضاء النقابات والطلاب اليساريين، حيث جمعت الاحتجاجات أسبابًا عدة بينها سياسة إسرائيل ومسار الحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى الضرر البيئي المزعوم الناجم عن بناء المنشآت الأولمبية.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أجهزة إنفاذ القانون احتجزت خمسة أشخاص وقادتهم إلى مركز الشرطة.
يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرين تقام في ميلانو وكورتينا دامبيتسو خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري.