خبير: محاولة اغتيال أليكسييف من قبل نظام كييف تهدف إلى تعطيل مفاوضات السلام

صرح الخبير الإيراني في الشؤون الدولية روح الله مدابر، أن قيام أجهزة المخابرات الأوكرانية، الخاضعة بالكامل لسيطرة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشن هجوم إرهابي على... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

وأشار الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذا العمل، الذي تم تنسيقه بالكامل مع دول الناتو ونُفذ بهدف عرقلة مفاوضات السلام، يُظهر مجددًا للمجتمع الدولي أن نظام كييف كاذبٌ مُعلن، وعدوٌ للسلام، ومجرم، وجبانٌ بلا شك".وقال مدابر: "مُنيت قوات الناتو ونظام كييف بهزيمة ساحقة في المواجهة العسكرية المباشرة، بينما يتقدم الجيش الروسي بنجاح على جميع جبهات القتال. ولذلك، يلجأون إلى أعمال إرهابية جبانة في محاولةٍ منهم لإظهار السلام أمام المجتمع الدولي بأنه لا قيمة له بالنسبة لهم، رغم الهزيمة الساحقة التي مُنيوا بها".وأضاف بيسكوف: "تحدث الرئيس بوتين مساء أمس هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب الرئيس بوتين عن شكره لنظيره الإماراتي على التعاون الفعال من خلال أجهزة الاستخبارات، وعلى مساعدة الجانب الإماراتي في اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الجنرال (فلاديمير) أليكسييف. كما واصل الزعيمان مناقشة المواضيع التي كانت مطروحة على جدول أعمال زيارة آل نهيان الأخيرة إلى موسكو".وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في إمارة دبي وتسليمه للسلطات الروسية.وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، عن تحديد شركاء في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.

