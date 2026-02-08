https://sarabic.ae/20260208/علماء-يلتقطون-مشهدا-ساحرا-لقنديل-بحر-نادر-قبالة-سواحل-الأرجنتين-فيديو-1110131596.html
علماء يلتقطون مشهدا ساحرا لقنديل بحر نادر قبالة سواحل الأرجنتين... فيديو
08.02.2026
2026-02-08T07:33+0000
وقالت ماريا إميليا برافو، عالمة الأحياء البحرية في جامعة بوينس آيرس، التي قادت رحلة الغوص ضمن رحلة استكشافية على متن سفينة الأبحاث "فالكور": "كان هناك مزيج من الإثارة والذهول، كان وجوده الرقيق والشفاف في مثل هذه البيئة القاسية أمرًا مفاجئًا للغاية".وقد صعّبت أذرع المخلوق الطويلة على مشغلي المركبة الموجودين على متن السفينة المناورة بأمان.وتم اكتشاف قناديل البحر الشبحية العملاقة لأول مرة عام 1899، ولم تُصنّف كنوع مستقل إلا بعد 60 عامًا.وحتى ذلك الحين، كانت العينات تُعثر عليها عادةً نافقة في شباك الصيد، ونادرًا ما تُوثّق حية، وخلال القرن الماضي، تم توثيق قناديل البحر الشبحية نحو مئة مرة.وقال ستيف هادوك، عالم الأحياء البحرية في معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية، لـ"نيويورك تايمز"، والذي لم يشارك في الرحلة: "حتى وقت قريب، لم يكن أحد قادرًا على رؤيتها في بيئتها الطبيعية وبكامل روعتها".دراسة تفسر آلية الإدراك البصري السريع في الدماغ
