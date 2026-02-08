علماء يلتقطون مشهدا ساحرا لقنديل بحر نادر قبالة سواحل الأرجنتين... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
علماء يلتقطون مشهدا ساحرا لقنديل بحر نادر قبالة سواحل الأرجنتين... فيديو
علماء يلتقطون مشهدا ساحرا لقنديل بحر نادر قبالة سواحل الأرجنتين... فيديو
نادي الفيديو

علماء يلتقطون مشهدا ساحرا لقنديل بحر نادر قبالة سواحل الأرجنتين... فيديو

07:33 GMT 08.02.2026
قنديل البحر
قنديل البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Photo / unsplash/ Taylor Boivin
تابعنا عبر
التقط علماء متخصصون مقطع فيديو لقنديل بحر عملاق نادر يُعرف باسم "قنديل البحر الشبح" قبالة سواحل الأرجنتين، على عمق 800 قدم.
وقالت ماريا إميليا برافو، عالمة الأحياء البحرية في جامعة بوينس آيرس، التي قادت رحلة الغوص ضمن رحلة استكشافية على متن سفينة الأبحاث "فالكور": "كان هناك مزيج من الإثارة والذهول، كان وجوده الرقيق والشفاف في مثل هذه البيئة القاسية أمرًا مفاجئًا للغاية".
وقد صعّبت أذرع المخلوق الطويلة على مشغلي المركبة الموجودين على متن السفينة المناورة بأمان.
وتم اكتشاف قناديل البحر الشبحية العملاقة لأول مرة عام 1899، ولم تُصنّف كنوع مستقل إلا بعد 60 عامًا.
وحتى ذلك الحين، كانت العينات تُعثر عليها عادةً نافقة في شباك الصيد، ونادرًا ما تُوثّق حية، وخلال القرن الماضي، تم توثيق قناديل البحر الشبحية نحو مئة مرة.
وقال ستيف هادوك، عالم الأحياء البحرية في معهد أبحاث خليج مونتيري للأحياء المائية، لـ"نيويورك تايمز"، والذي لم يشارك في الرحلة: "حتى وقت قريب، لم يكن أحد قادرًا على رؤيتها في بيئتها الطبيعية وبكامل روعتها".
دراسة تفسر آلية الإدراك البصري السريع في الدماغ
