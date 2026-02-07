دراسة تفسر آلية الإدراك البصري السريع في الدماغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260207/دراسة-تفسر-آلية-الإدراك-البصري-السريع-في-الدماغ-1110124122.html
دراسة تفسر آلية الإدراك البصري السريع في الدماغ
دراسة تفسر آلية الإدراك البصري السريع في الدماغ
سبوتنيك عربي
حدد باحثون في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك آلية دماغية محددة تُساعد في تفسير "ومضات الحدس" في الرؤية، وهي لحظات تصبح فيها صورة ضبابية أو غامضة واضحة فجأة... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T21:15+0000
2026-02-07T21:15+0000
علوم
مجتمع
الصحة
دراسات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085992618_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_6b06bd1f446e194d2389a9f623d0f9a2.jpg
يشير مصطلح "التعلم الفوري" إلى الحالات التي تُحسّن فيها رؤية شيء ما مرة واحدة التعرف عليه بشكل كبير لاحقا، دون الحاجة إلى تكرار الممارسة. في الإدراك، غالبا ما يُختبر هذا على أنه إدراك مفاجئ: صورة غامضة وغير واضحة تبدو في البداية بلا معنى، تتحول فجأة إلى جسم يمكن التعرف عليه بعد رؤية نسخة واضحة منه مرة واحدة. تُركز الدراسة على هذه التحولات السريعة في الإدراك وكيف يُتيحها الدماغ بالاعتماد على المعلومات المسبقة، وهي أنماط بصرية مُخزنة مبنية على الخبرة السابقة، وتُظهر الأبحاث أن هذه المُسبقات تُؤثر على كيفية تفسير المعلومات الحسية الواردة: فبمجرد وجود مُسبق، يستطيع الدماغ مُطابقة مُدخلات مُشوشة مع ذلك النمط المُخزن في خطوة واحدة، مُنتجا تجربة "الآن أراه" البديهية، حسب ماورد في مجلة "ميدكال اكسبرس" الطبية.ولتحديد مكان تخزين هذه المعلومات المسبقة وكيفية الوصول إليها، جمع الباحثون عدة طرق: وذلك من أجل رصد التغيرات الكهربائية السريعة، ومقاييس سلوكية لأداء التعرف، ثم قارنوا أنماط نشاط الدماغ بنماذج إحصائية مستمدة من البيانات السلوكية والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. وبالنتيجة، تطابقت أنماط النشاط في القشرة البصرية العليا فقط مع خصائص المعلومات المسبقة المستنتجة من السلوك.كذلك أضاف تخطيط كهربية الدماغ داخل الجمجمة، المُسجَّل من أقطاب كهربائية مباشرة على دماغ المرضى الخاضعين للمراقبة الجراحية العصبية، عنصرا زمنيا بالغ الأهمية. اذ أظهرت منطقة HLVC أولى التغيرات في قوة الإشارات العصبية لحظة حدوث التعرف الموجه بالمعلومات المسبقة، ما يدل على أن هذه المنطقة تُفعَل تحديدا عند حدوث "التحول" الإدراكي البديهي من الضوضاء إلى المعنى. بناء على هذا الفهم، بنى الباحثون نموذج ذكاء اصطناعي - مُحوِّل رؤية - يُحاكي طريقة استخدام منطقة HLVC البشرية للمعلومات المسبقة. صُمِّم النموذج بوحدة مُخصصة لتخزين معلومات الصور المُتراكمة (المعلومات المسبقة) ووحدة أخرى للتعرف على الصور الجديدة باستخدام تلك المعلومات المُخزَنة.تُقدم هذه النتائج إطارا قابلا للاختبار لفهم الهلوسة وتشوه الإدراك في اضطرابات مثل الفصام ومرض باركنسون. وقد أظهرت دراسات سابقة أن المرضى الذين يُعانون من هذه الحالات قد يُظهرون خللا في التعلم من أول مرة، حيث تُهيمن المعرفة المسبقة على الإدراك وتُطغى على المدخلات الحسية الحالية، ما يُساهم في حدوث تجارب هلوسة.تشير النظرية الجديدة إلى أنه في مثل هذه الاضطرابات، يحدث خلل ما في كيفية ترميز المعرفة المسبقة أو ترجيحها أو تطبيقها في مناطق مثل HLVC، وبدلا من توجيه عملية التعرف بشكل مناسب، قد "تتصرف" هذه الآليات بشكل غير طبيعي، فتفرض أنماطا مخزنة على مدخلات غامضة بقوة مفرطة أو في وقت غير مناسب. تُسهم هذه النتائج مجتمعة في توضيح لغز طال أمده: كيف يستطيع الدماغ تحويل صورة مُربكة إلى إدراك واضح بهذه السرعة بعد تعرض واحد فقط؟ من خلال إظهار أن المعلومات المسبقة تُخزن وتُستَخدَم في القشرة البصرية العليا، ومن خلال محاكاة هذه الآلية في مُحوِّل رؤية يعمل بالذكاء الاصطناعي، تربط هذه الدراسة بين علم الأعصاب الأساسي، والأسئلة السريرية المتعلقة بالهلوسة، وتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي القادرة على التعلم من أمثلة قليلة جدا.دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
https://sarabic.ae/20260207/دراسة-تكشف-أن-التأمل-يعيد-تشكيل-نشاط-الدماغ-ويهدئ-العقل-1110113736.html
https://sarabic.ae/20250913/لما-العيون-الزرقاء-ليست-زرقاء-فعليا-وما-الذي-يجعل-العيون-الخضراء-نادرة-جدا؟-1104817469.html
https://sarabic.ae/20260130/الحرمان-من-النوم-يسبب-يلحق-ماديا-بخلايا-الدماغ-دراسة-1109821618.html
https://sarabic.ae/20251029/دراسة-الرقص-والموسيقى-يجعلان-دماغك-أصغر-سنا--1106525094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085992618_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_2ea48931c940af67b99b7c859b7b4b5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, دراسات
علوم, الصحة, دراسات

دراسة تفسر آلية الإدراك البصري السريع في الدماغ

21:15 GMT 07.02.2026
© Photo / Luca Iaconelli عيون زرقاء
عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Photo / Luca Iaconelli
تابعنا عبر
حدد باحثون في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك آلية دماغية محددة تُساعد في تفسير "ومضات الحدس" في الرؤية، وهي لحظات تصبح فيها صورة ضبابية أو غامضة واضحة فجأة بعد رؤيتها مرة واحدة. تُظهر دراستهم أن منطقة تُسمى القشرة البصرية العليا (HLVC) تُخزن وتسترجع "المعلومات المسبقة"، أو الصور التي سبق رؤيتها، لتمكين هذا التعلم الإدراكي السريع الفوري.
يشير مصطلح "التعلم الفوري" إلى الحالات التي تُحسّن فيها رؤية شيء ما مرة واحدة التعرف عليه بشكل كبير لاحقا، دون الحاجة إلى تكرار الممارسة. في الإدراك، غالبا ما يُختبر هذا على أنه إدراك مفاجئ: صورة غامضة وغير واضحة تبدو في البداية بلا معنى، تتحول فجأة إلى جسم يمكن التعرف عليه بعد رؤية نسخة واضحة منه مرة واحدة.
تُركز الدراسة على هذه التحولات السريعة في الإدراك وكيف يُتيحها الدماغ بالاعتماد على المعلومات المسبقة، وهي أنماط بصرية مُخزنة مبنية على الخبرة السابقة، وتُظهر الأبحاث أن هذه المُسبقات تُؤثر على كيفية تفسير المعلومات الحسية الواردة: فبمجرد وجود مُسبق، يستطيع الدماغ مُطابقة مُدخلات مُشوشة مع ذلك النمط المُخزن في خطوة واحدة، مُنتجا تجربة "الآن أراه" البديهية، حسب ماورد في مجلة "ميدكال اكسبرس" الطبية.
فتاة تمارس اليوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
مجتمع
دراسة تكشف أن التأمل يعيد تشكيل نشاط الدماغ ويهدئ العقل
18:17 GMT
ولتحديد مكان تخزين هذه المعلومات المسبقة وكيفية الوصول إليها، جمع الباحثون عدة طرق:
التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لرسم خرائط نشاط الدماغ،
وتخطيط كهربية الدماغ (EEG).
وتخطيط كهربية الدماغ داخل الجمجمة (iEEG).
وذلك من أجل رصد التغيرات الكهربائية السريعة، ومقاييس سلوكية لأداء التعرف، ثم قارنوا أنماط نشاط الدماغ بنماذج إحصائية مستمدة من البيانات السلوكية والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. وبالنتيجة، تطابقت أنماط النشاط في القشرة البصرية العليا فقط مع خصائص المعلومات المسبقة المستنتجة من السلوك.
بعبارة أخرى، كانت القشرة البصرية العليا (HLVC) هي المنطقة الوحيدة التي تتوافق خصائص ترميزها المعروفة مع سلوك المعلومات المسبقة - فهي تتحمل تغيرات الحجم لكنها حساسة للموضع والاتجاه. يشيرهذا بقوة إلى أن منطقة HLVC هي "المركز" العصبي الذي تُخزَّن فيه هذه المعلومات الإدراكية المسبقة ويتم الوصول إليها أثناء التعلم الفوري.
عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مجتمع
لما العيون الزرقاء ليست زرقاء فعليا وما الذي يجعل العيون الخضراء نادرة جدا؟
13 سبتمبر 2025, 19:53 GMT
كذلك أضاف تخطيط كهربية الدماغ داخل الجمجمة، المُسجَّل من أقطاب كهربائية مباشرة على دماغ المرضى الخاضعين للمراقبة الجراحية العصبية، عنصرا زمنيا بالغ الأهمية. اذ أظهرت منطقة HLVC أولى التغيرات في قوة الإشارات العصبية لحظة حدوث التعرف الموجه بالمعلومات المسبقة، ما يدل على أن هذه المنطقة تُفعَل تحديدا عند حدوث "التحول" الإدراكي البديهي من الضوضاء إلى المعنى.
بناء على هذا الفهم، بنى الباحثون نموذج ذكاء اصطناعي - مُحوِّل رؤية - يُحاكي طريقة استخدام منطقة HLVC البشرية للمعلومات المسبقة. صُمِّم النموذج بوحدة مُخصصة لتخزين معلومات الصور المُتراكمة (المعلومات المسبقة) ووحدة أخرى للتعرف على الصور الجديدة باستخدام تلك المعلومات المُخزَنة.
بعد تدريب هذا النموذج على عدد كاف من الصور، أظهر قدرات تعلم من أول مرة تُضاهي قدرات البشر، وتفوق على نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تفتقر إلى وحدة مُخصصة للمعرفة المسبقة. في الواقع، أدى تزويد النموذج بـ"مخزن معرفي مسبق" إلى تحسين قدرته على التعرف على الأشياء الجديدة من بيانات محدودة للغاية.
فوائد النوم أثناء العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
مجتمع
الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة
30 يناير, 19:57 GMT
تُقدم هذه النتائج إطارا قابلا للاختبار لفهم الهلوسة وتشوه الإدراك في اضطرابات مثل الفصام ومرض باركنسون. وقد أظهرت دراسات سابقة أن المرضى الذين يُعانون من هذه الحالات قد يُظهرون خللا في التعلم من أول مرة، حيث تُهيمن المعرفة المسبقة على الإدراك وتُطغى على المدخلات الحسية الحالية، ما يُساهم في حدوث تجارب هلوسة.
تشير النظرية الجديدة إلى أنه في مثل هذه الاضطرابات، يحدث خلل ما في كيفية ترميز المعرفة المسبقة أو ترجيحها أو تطبيقها في مناطق مثل HLVC، وبدلا من توجيه عملية التعرف بشكل مناسب، قد "تتصرف" هذه الآليات بشكل غير طبيعي، فتفرض أنماطا مخزنة على مدخلات غامضة بقوة مفرطة أو في وقت غير مناسب.
يعمل فريق البحث حاليا على توسيع نطاق عمله ليشمل مرضى الاضطرابات العصبية، وذلك لدراسة هذه الآليات بشكل مباشر، بهدف تحديد مكامن الخلل في العمليات الحسابية القائمة على المعلومات المسبقة، والتي تدعم عادة الحدس السليم.
يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجتمع
دراسة: الرقص والموسيقى يجعلان دماغك أصغر سنا
29 أكتوبر 2025, 13:46 GMT
تُسهم هذه النتائج مجتمعة في توضيح لغز طال أمده: كيف يستطيع الدماغ تحويل صورة مُربكة إلى إدراك واضح بهذه السرعة بعد تعرض واحد فقط؟
من خلال إظهار أن المعلومات المسبقة تُخزن وتُستَخدَم في القشرة البصرية العليا، ومن خلال محاكاة هذه الآلية في مُحوِّل رؤية يعمل بالذكاء الاصطناعي، تربط هذه الدراسة بين علم الأعصاب الأساسي، والأسئلة السريرية المتعلقة بالهلوسة، وتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي القادرة على التعلم من أمثلة قليلة جدا.
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала