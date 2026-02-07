https://sarabic.ae/20260207/دراسة-تفسر-آلية-الإدراك-البصري-السريع-في-الدماغ-1110124122.html

دراسة تفسر آلية الإدراك البصري السريع في الدماغ

سبوتنيك عربي

حدد باحثون في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك آلية دماغية محددة تُساعد في تفسير "ومضات الحدس" في الرؤية، وهي لحظات تصبح فيها صورة ضبابية أو غامضة واضحة فجأة... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T21:15+0000

2026-02-07T21:15+0000

2026-02-07T21:15+0000

علوم

مجتمع

الصحة

دراسات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085992618_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_6b06bd1f446e194d2389a9f623d0f9a2.jpg

يشير مصطلح "التعلم الفوري" إلى الحالات التي تُحسّن فيها رؤية شيء ما مرة واحدة التعرف عليه بشكل كبير لاحقا، دون الحاجة إلى تكرار الممارسة. في الإدراك، غالبا ما يُختبر هذا على أنه إدراك مفاجئ: صورة غامضة وغير واضحة تبدو في البداية بلا معنى، تتحول فجأة إلى جسم يمكن التعرف عليه بعد رؤية نسخة واضحة منه مرة واحدة. تُركز الدراسة على هذه التحولات السريعة في الإدراك وكيف يُتيحها الدماغ بالاعتماد على المعلومات المسبقة، وهي أنماط بصرية مُخزنة مبنية على الخبرة السابقة، وتُظهر الأبحاث أن هذه المُسبقات تُؤثر على كيفية تفسير المعلومات الحسية الواردة: فبمجرد وجود مُسبق، يستطيع الدماغ مُطابقة مُدخلات مُشوشة مع ذلك النمط المُخزن في خطوة واحدة، مُنتجا تجربة "الآن أراه" البديهية، حسب ماورد في مجلة "ميدكال اكسبرس" الطبية.ولتحديد مكان تخزين هذه المعلومات المسبقة وكيفية الوصول إليها، جمع الباحثون عدة طرق: وذلك من أجل رصد التغيرات الكهربائية السريعة، ومقاييس سلوكية لأداء التعرف، ثم قارنوا أنماط نشاط الدماغ بنماذج إحصائية مستمدة من البيانات السلوكية والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. وبالنتيجة، تطابقت أنماط النشاط في القشرة البصرية العليا فقط مع خصائص المعلومات المسبقة المستنتجة من السلوك.كذلك أضاف تخطيط كهربية الدماغ داخل الجمجمة، المُسجَّل من أقطاب كهربائية مباشرة على دماغ المرضى الخاضعين للمراقبة الجراحية العصبية، عنصرا زمنيا بالغ الأهمية. اذ أظهرت منطقة HLVC أولى التغيرات في قوة الإشارات العصبية لحظة حدوث التعرف الموجه بالمعلومات المسبقة، ما يدل على أن هذه المنطقة تُفعَل تحديدا عند حدوث "التحول" الإدراكي البديهي من الضوضاء إلى المعنى. بناء على هذا الفهم، بنى الباحثون نموذج ذكاء اصطناعي - مُحوِّل رؤية - يُحاكي طريقة استخدام منطقة HLVC البشرية للمعلومات المسبقة. صُمِّم النموذج بوحدة مُخصصة لتخزين معلومات الصور المُتراكمة (المعلومات المسبقة) ووحدة أخرى للتعرف على الصور الجديدة باستخدام تلك المعلومات المُخزَنة.تُقدم هذه النتائج إطارا قابلا للاختبار لفهم الهلوسة وتشوه الإدراك في اضطرابات مثل الفصام ومرض باركنسون. وقد أظهرت دراسات سابقة أن المرضى الذين يُعانون من هذه الحالات قد يُظهرون خللا في التعلم من أول مرة، حيث تُهيمن المعرفة المسبقة على الإدراك وتُطغى على المدخلات الحسية الحالية، ما يُساهم في حدوث تجارب هلوسة.تشير النظرية الجديدة إلى أنه في مثل هذه الاضطرابات، يحدث خلل ما في كيفية ترميز المعرفة المسبقة أو ترجيحها أو تطبيقها في مناطق مثل HLVC، وبدلا من توجيه عملية التعرف بشكل مناسب، قد "تتصرف" هذه الآليات بشكل غير طبيعي، فتفرض أنماطا مخزنة على مدخلات غامضة بقوة مفرطة أو في وقت غير مناسب. تُسهم هذه النتائج مجتمعة في توضيح لغز طال أمده: كيف يستطيع الدماغ تحويل صورة مُربكة إلى إدراك واضح بهذه السرعة بعد تعرض واحد فقط؟ من خلال إظهار أن المعلومات المسبقة تُخزن وتُستَخدَم في القشرة البصرية العليا، ومن خلال محاكاة هذه الآلية في مُحوِّل رؤية يعمل بالذكاء الاصطناعي، تربط هذه الدراسة بين علم الأعصاب الأساسي، والأسئلة السريرية المتعلقة بالهلوسة، وتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي القادرة على التعلم من أمثلة قليلة جدا.دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن

