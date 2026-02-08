https://sarabic.ae/20260208/مديرية-الإعلام-أضرار-واسعة-في-مخيمات-النازحين-بمحافظة-إدلب-في-غرب-سوريا-جراء-الفيضانات---1110159955.html
مديرية الإعلام: أضرار واسعة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب في غرب سوريا جراء الفيضانات
أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أن الفيضانات التي شهدتها المحافظة تسببت بأضرار واسعة في مخيمات النازحين. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت المديرية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن العواصف والفيضانات الأخيرة ألحقت أضرارًا بـ24 مخيمًا للنازحين في محافظة إدلب، تضم 931 عائلة متضررة، بما يعادل 5142 فردًا. وأشار إلى أن فرق الاستجابة الميدانية تواصل أعمال تقييم الاحتياجات وتوثيق حجم الخسائر، تمهيدًا لتأمين الدعم والمساعدات العاجلة للأسر المتضررة. وأكدت مديرية الإعلام أنه جرى التنسيق المباشر مع الجهات الخدمية والإنسانية المختصة لضمان استجابة سريعة وفعالة، ولا سيما في منطقة خربة الجوز، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الإغاثة والدعم للأسر المتأثرة. وأضافت المديرية أن الجهات المعنية في المحافظة تتابع الوضع الميداني على مدار الساعة، بهدف تسريع التدخل والتخفيف من معاناة المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أن الفيضانات التي شهدتها المحافظة تسببت بأضرار واسعة في مخيمات النازحين.
وأوضحت المديرية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن العواصف والفيضانات الأخيرة ألحقت أضرارًا بـ24 مخيمًا للنازحين في محافظة إدلب
، تضم 931 عائلة متضررة، بما يعادل 5142 فردًا.
وبيّن البيان أن الأضرار تنوعت بين كلية وجزئية، حيث سُجلت انهيارات كاملة في 17 مخيمًا، ما أدى إلى تضرر 494 عائلة فقدت مساكنها وممتلكاتها، في حين تعرضت 7 مخيمات لأضرار جزئية أثّرت على 437 عائلة.
وأشار إلى أن فرق الاستجابة الميدانية تواصل أعمال تقييم الاحتياجات وتوثيق حجم الخسائر، تمهيدًا لتأمين الدعم والمساعدات العاجلة للأسر المتضررة.
وأكدت مديرية الإعلام
أنه جرى التنسيق المباشر مع الجهات الخدمية والإنسانية المختصة لضمان استجابة سريعة وفعالة، ولا سيما في منطقة خربة الجوز، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الإغاثة والدعم للأسر المتأثرة.
وأضافت المديرية أن الجهات المعنية في المحافظة تتابع الوضع الميداني على مدار الساعة، بهدف تسريع التدخل والتخفيف من معاناة المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.