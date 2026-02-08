مديرية الإعلام: أضرار واسعة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب في غرب سوريا جراء الفيضانات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/مديرية-الإعلام-أضرار-واسعة-في-مخيمات-النازحين-بمحافظة-إدلب-في-غرب-سوريا-جراء-الفيضانات---1110159955.html
مديرية الإعلام: أضرار واسعة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب في غرب سوريا جراء الفيضانات
مديرية الإعلام: أضرار واسعة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب في غرب سوريا جراء الفيضانات
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أن الفيضانات التي شهدتها المحافظة تسببت بأضرار واسعة في مخيمات النازحين. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T21:31+0000
2026-02-08T21:31+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار إدلب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104080760_4:0:1992:1118_1920x0_80_0_0_d728079a38b5eee26f4e9abe8f5d9771.jpg
وأوضحت المديرية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن العواصف والفيضانات الأخيرة ألحقت أضرارًا بـ24 مخيمًا للنازحين في محافظة إدلب، تضم 931 عائلة متضررة، بما يعادل 5142 فردًا. وأشار إلى أن فرق الاستجابة الميدانية تواصل أعمال تقييم الاحتياجات وتوثيق حجم الخسائر، تمهيدًا لتأمين الدعم والمساعدات العاجلة للأسر المتضررة. وأكدت مديرية الإعلام أنه جرى التنسيق المباشر مع الجهات الخدمية والإنسانية المختصة لضمان استجابة سريعة وفعالة، ولا سيما في منطقة خربة الجوز، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الإغاثة والدعم للأسر المتأثرة. وأضافت المديرية أن الجهات المعنية في المحافظة تتابع الوضع الميداني على مدار الساعة، بهدف تسريع التدخل والتخفيف من معاناة المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
https://sarabic.ae/20251126/5-قتلى-بانفجار-ضخم-في-ريف-إدلب-غربي-سوريا-فيديو-1107517481.html
https://sarabic.ae/20251022/دمشق-تكشف-تفاصيل-العملية-الأمنية-في-مخيم-الفرنسيين-بريف-إدلب-شمالي-سوريا-1106278909.html
أخبار إدلب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104080760_262:0:1753:1118_1920x0_80_0_0_d1a430934684c36ea79d84a3ce86ba71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار إدلب
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار إدلب

مديرية الإعلام: أضرار واسعة في مخيمات النازحين بمحافظة إدلب في غرب سوريا جراء الفيضانات

21:31 GMT 08.02.2026
© Photo / Unsplash/ Evans Dims فيضان
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Photo / Unsplash/ Evans Dims
تابعنا عبر
أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أن الفيضانات التي شهدتها المحافظة تسببت بأضرار واسعة في مخيمات النازحين.
وأوضحت المديرية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن العواصف والفيضانات الأخيرة ألحقت أضرارًا بـ24 مخيمًا للنازحين في محافظة إدلب، تضم 931 عائلة متضررة، بما يعادل 5142 فردًا.
5 قتلى في انفجار ضخم بريف إدلب غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
5 قتلى بانفجار ضخم في ريف إدلب غربي سوريا... فيديو
26 نوفمبر 2025, 14:18 GMT
وبيّن البيان أن الأضرار تنوعت بين كلية وجزئية، حيث سُجلت انهيارات كاملة في 17 مخيمًا، ما أدى إلى تضرر 494 عائلة فقدت مساكنها وممتلكاتها، في حين تعرضت 7 مخيمات لأضرار جزئية أثّرت على 437 عائلة.
وأشار إلى أن فرق الاستجابة الميدانية تواصل أعمال تقييم الاحتياجات وتوثيق حجم الخسائر، تمهيدًا لتأمين الدعم والمساعدات العاجلة للأسر المتضررة.
عملية أمنية في مخيم الفرنسيين بريف إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
دمشق تكشف تفاصيل العملية الأمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب شمالي سوريا
22 أكتوبر 2025, 12:21 GMT
وأكدت مديرية الإعلام أنه جرى التنسيق المباشر مع الجهات الخدمية والإنسانية المختصة لضمان استجابة سريعة وفعالة، ولا سيما في منطقة خربة الجوز، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الإغاثة والدعم للأسر المتأثرة.
وأضافت المديرية أن الجهات المعنية في المحافظة تتابع الوضع الميداني على مدار الساعة، بهدف تسريع التدخل والتخفيف من معاناة المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала