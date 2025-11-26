عربي
5 قتلى بانفجار ضخم في ريف إدلب غربي سوريا... فيديو
5 قتلى بانفجار ضخم في ريف إدلب غربي سوريا... فيديو
5 قتلى في انفجار ضخم بريف إدلب غربي سوريا
5 قتلى في انفجار ضخم بريف إدلب غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Photo / x
هزّ انفجار عنيف، اليوم الأربعاء، بلدة كفرتخاريم شمال غربي محافظة إدلب السورية، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وسط تضارب في الروايات حول أسبابه، وتصاعد سحب الدخان التي أثارت الذعر بين السكان.
وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في إدلب أن الانفجار وقع داخل مستودع يحوي صواريخ وذخيرة، مرجحة أن يكون ناجما عن "عمل لإحدى الورش قرب المكان".
وأضافت الجهات الأمنية أن فرق الهندسة لا تزال تعمل على تأمين منطقة الانفجار والتعامل مع مخلفات الذخائر، في وقت تسبب الانفجار بدمار واسع في محيط الموقع.

وكانت أنباء متضاربة قد انتشرت عقب الحادثة حول احتمال أن يكون الانفجار ناتجاً عن غارة للتحالف الدولي، خاصة أن ارتداداته سمعت في أجزاء واسعة من المحافظة.

الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تنتمي لـ"داعش" في حلب
أمس, 21:40 GMT
وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصورا تظهر تصاعد أعمدة الدخان وحالة الفزع التي أصابت السكان، بينهم تلاميذ إحدى المدارس القريبة من موقع الانفجار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) في منطقة عفرين شمال غربي محافظة حلب شمالي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء أمس الثلاثاء، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، أن "واقعة التفكيك جاءت خلال عملية دقيقة نفّذتها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة".
