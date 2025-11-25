عربي
الداخلية السورية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية تنتمي لـ"داعش" في حلب
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الإرهابي في منطقة عفرين... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن واقعة التفكيك جاءت خلال عملية دقيقة نفّذتها وحداتها الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.وقال القائد الشرطي السوري إن "الوحدات المختصة تمكنت من تفكيك الخلية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها المتورطين في أعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".وأشار إلى أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، شملت عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليات مخصّصة للتصنيع، إضافة إلى مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات".وشدد العقيد محمد عبد الغني على أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وأن الوحدات الأمنية السورية ماضية في أداء مهامها بحزم حتى القضاء على جميع الخلايا الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة حلب وسائر أنحاء الوطن.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد سيطر في فترات سابقة على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة.وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا، حيث أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل من التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق، ينفذون هجمات بين الحين والآخر.
الداخلية السورية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية تنتمي لـ"داعش" في حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الإرهابي في منطقة عفرين شمال غربي محافظة حلب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن واقعة التفكيك جاءت خلال عملية دقيقة نفّذتها وحداتها الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
وقال القائد الشرطي السوري إن "الوحدات المختصة تمكنت من تفكيك الخلية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها المتورطين في أعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، شملت عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليات مخصّصة للتصنيع، إضافة إلى مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات".
وشدد العقيد محمد عبد الغني على أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وأن الوحدات الأمنية السورية ماضية في أداء مهامها بحزم حتى القضاء على جميع الخلايا الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة حلب وسائر أنحاء الوطن.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد سيطر في فترات سابقة على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة.
وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا، حيث أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل من التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق، ينفذون هجمات بين الحين والآخر.
