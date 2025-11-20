عربي
الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش بريف الرقة
الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش بريف الرقة
الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش بريف الرقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل جنديين من الجيش السوري وإصابة آخرين، إثر هجوم شنته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على نقاط تمركز الجيش في بلدة... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش بريف الرقة

09:17 GMT 20.11.2025
© Sputnikمواجهة عسكرية بين "قسد" وحكومة الشرع تلوح بالأفق
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل جنديين من الجيش السوري وإصابة آخرين، إثر هجوم شنته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على نقاط تمركز الجيش في بلدة معدان بريف الرقة الشرقي.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الهجوم وقع بعد منتصف الليل، وسبقه تمهيد ناري عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، مكّن المهاجمين من السيطرة مؤقتًا على عدد من المواقع".

وأضاف البيان أن "قوات الجيش ردت فورًا على مصادر النيران، وشنت هجومًا معاكسًا تمكّنت خلاله من استعادة كامل النقاط، التي تم الاعتداء عليها وطرد المهاجمين".

مظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
قائد "قسد": ملتزمون بتسريع دمج قواتنا في الدولة السورية
12 نوفمبر, 06:30 GMT
وحمّلت وزارة الدفاع السورية، "قسد" مسؤولية ما وصفته بـ"الاعتداء الغادر المتكرر شبه يوميًا على نقاط الجيش العربي السوري في المنطقة"، محذرة من تبعات استمرار مثل هذه الانتهاكات.
مقتل 4 مسلحين في غارة تركية على مقر لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
"قسد" تنفي استهداف الجيش السوري قرب سد تشرين: الحادث ناجم عن انفجار لغم
29 أكتوبر, 21:56 GMT
وكان القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، قد أعلن الأربعاء قبل الماضي، التزام قواته بعملية دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح عبدي، في منشور على منصة "إكس"، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، تناول خلاله نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

وأضاف أن المباحثات شملت التأكيد على "التزامنا بتسريع خطوات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيكل الدولة السورية".
وأشاد عبدي، بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة)، معتبرًا الخطوة "محطة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب، ودعماً للجهود الرامية إلى القضاء بشكل نهائي على تهديد داعش في المنطقة".
وكشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الثلاثاء قبل الماضي، أن بلاده وقّعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى "نقطة مهمة في هذا المجال حول احتمالية وجود أي مكونات عسكرية".
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
الدفاع السورية: قوات "قسد" استهدفت نقطة انتشار للجيش بصاروخ موجه
29 أكتوبر, 19:31 GMT
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، قد سيطر في فترات سابقة،على نحو 40 في المئة من أراضي العراق ونحو ثلث الأراضي السورية المجاورة.
وفي عام 2014، بدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل من التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق، ينفذون هجمات بين الحين والآخر.

وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء قبل الماضي، تسلمه قرارا موقّعا من واشنطن، برفع القيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية والسفارة السورية في واشنطن، ما يمكنها من استئناف نشاطها كاملا.

وكتب الشيباني عبر منصة "إكس": "اليوم، تعود سوريا إلى ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأميركية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الاستراتيجية".
وفي وقت سابق، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشرع أجرى مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات".
