دمشق تكشف تفاصيل العملية الأمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب شمالي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/دمشق-تكشف-تفاصيل-العملية-الأمنية-في-مخيم-الفرنسيين-بريف-إدلب-شمالي-سوريا-1106278909.html
دمشق تكشف تفاصيل العملية الأمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب شمالي سوريا
دمشق تكشف تفاصيل العملية الأمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب شمالي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه "استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، وآخرها خطف فتاة من... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T12:21+0000
2025-10-22T12:35+0000
أخبار سوريا اليوم
إدلب
الجهاديين الفرنسيين
وزارة الداخلية السورية
اشتباكات
خطف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106278080_0:0:842:474_1920x0_80_0_0_7053bf66f19126d6a8f0e701409466dc.jpg
ونشرت الداخلية السورية بيانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن العملية "شملت توجيه قوى الأمن الداخلي إلى المخيم، تطويقه بالكامل، تثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج".وشدد بيان الداخلية السورية على أن "قيادة الأمن الداخلي تؤكد أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان الأساسيتان، وستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".وأشار قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، في بيان، إلى "تطويق" المخيم الواقع بمنطقة حارم في ريف إدلب "بالكامل وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه"، بعد تلقي شكاوى عدة آخرها "خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي".وأضاف باكير: "سعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم"، مؤكدًا أن قوات الأمن "ستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".وبحسب وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصادر، "ترتبط العملية الأمنية التي تستهدف مخيم المقاتلين الفرنسيين في حارم، بسعي دمشق لتسليم باريس عناصر فرنسيين مطلوبين من السلطات الفرنسية".بدورها، قالت وسائل إعلام سورية، إن "قوات الأمن الداخلي تعتزم تنفيذ عملية أمنية في مخيم يقطنه "المهاجرون الفرنسيون"، بعد ورود أنباء عن أنشطة غير قانونية ترتكبها "فرقة الغرباء" داخل المخيم".وأفادت بأن "العملية الأمنية لا تستهدف المقاتلين الأجانب، بل تهدف إلى استعادة طفلة، يُتهم عمر أومسين بخطفها، وأن عناصر من فرقته احتجزوها داخل المخيم"، مبيّنة أن "والدة الفتاة المُختطفة، وهي فرنسية أيضا، ناشدت الجهات الأمنية للتدخل".وبحسب إعلام محلي، فإن القوات الأمنية واجهت مقاومة من عناصر "فرقة الغرباء"، استُخدمت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، بعد أن صدرت أوامر من أومسين، بالتصدي لأي محاولة اقتحام.يذكر أن ديابي، المصنّف من واشنطن "إرهابيا دوليا"، كان يعمل في مطعم في نيس جنوب شرقي فرنسا، قبل أن ينتقل إلى سوريا عام 2013، حيث قاد الفصيل الذي يضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس.
https://sarabic.ae/20250928/وزير-الداخلية-التركي-مقتل-8-عناصر-ينتمون-لـداعش-في-عملية-أمنية-بريف-إدلب-شمالي-سوريا-1105377906.html
https://sarabic.ae/20250516/الداخلية-السورية-تكشف-حقيقة-القيام-بحملة-أمنية-لاستهداف-مقاتلين-أجانب-في-إدلب-وحماة-1100622144.html
https://sarabic.ae/20250814/انفجار-مستودع-أسلحة-في-إدلب-شمالي-سوريا-يوقع-قتلى-وجرحى-1103718760.html
https://sarabic.ae/20250215/أحمد-الشرع-يتجول-في-شوارع-إدلب-السورية-فيديو-1097803680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106278080_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_ab0c6c0fac28bd5dd9aadbf8610dc418.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إدلب, الجهاديين الفرنسيين, وزارة الداخلية السورية, اشتباكات, خطف
أخبار سوريا اليوم, إدلب, الجهاديين الفرنسيين, وزارة الداخلية السورية, اشتباكات, خطف

دمشق تكشف تفاصيل العملية الأمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب شمالي سوريا

12:21 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 12:35 GMT 22.10.2025)
© Sputnik . sanaعملية أمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب
عملية أمنية في مخيم الفرنسيين بريف إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . sana
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه "استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، وآخرها خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي، باشرت قيادة الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم".
ونشرت الداخلية السورية بيانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن العملية "شملت توجيه قوى الأمن الداخلي إلى المخيم، تطويقه بالكامل، تثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج".
وأضافت: "كما سعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم، ومنع المدنيين من الخروج، وشرع بإطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي، ما يؤكد أنه يستخدم المدنيين كدروع بشرية، ويقع على عاتقه كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديد لسلامتهم".
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
وزير الداخلية التركي: مقتل 8 عناصر ينتمون لـ"داعش" في عملية أمنية بريف إدلب شمالي سوريا
28 سبتمبر, 18:25 GMT
وشدد بيان الداخلية السورية على أن "قيادة الأمن الداخلي تؤكد أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان الأساسيتان، وستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".

وأعلنت قوات الأمن السورية، اليوم الأربعاء، تطويقها مخيمًا يتخذه مقاتلون متطرفون فرنسيون، مقرًا لهم في شمال غربي البلاد، بعد تحصّن قائدهم والذي اتهمته بخطف فتاة، داخل المخيم ورفضه تسليم نفسه.

وأشار قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، في بيان، إلى "تطويق" المخيم الواقع بمنطقة حارم في ريف إدلب "بالكامل وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه"، بعد تلقي شكاوى عدة آخرها "خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي".
قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الداخلية السورية تكشف حقيقة القيام بحملة أمنية لاستهداف "مقاتلين أجانب" في إدلب وحماة
16 مايو, 12:49 GMT
وأضاف باكير: "سعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم"، مؤكدًا أن قوات الأمن "ستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".

واندلعت اشتباكات، ليل أمس الثلاثاء، بين عناصر من الأمن السوري، ومجموعة من المقاتلين الفرنسيين في المخيم، والتي يطلق عليها تسمية "فرقة الغرباء". وذكرت وسائل إعلام عربية، أن الأمن السوري فرض حصارا على المخيم، الذي يؤوي المقاتلين الفرنسيين لاعتقال عدد من الخارجين عن القانون.

وبحسب وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصادر، "ترتبط العملية الأمنية التي تستهدف مخيم المقاتلين الفرنسيين في حارم، بسعي دمشق لتسليم باريس عناصر فرنسيين مطلوبين من السلطات الفرنسية".
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
انفجار مستودع أسلحة في إدلب شمالي سوريا يوقع قتلى وجرحى
14 أغسطس, 11:50 GMT
بدورها، قالت وسائل إعلام سورية، إن "قوات الأمن الداخلي تعتزم تنفيذ عملية أمنية في مخيم يقطنه "المهاجرون الفرنسيون"، بعد ورود أنباء عن أنشطة غير قانونية ترتكبها "فرقة الغرباء" داخل المخيم".

وأشارت إلى أن "طائرات استطلاع من طراز "شاهين" حلّقت فوق المنطقة، بهدف مراقبة التحركات ورصد مواقع مسلحي "الغرباء"، ما زاد من حدة التوتر الأمني".

وأفادت بأن "العملية الأمنية لا تستهدف المقاتلين الأجانب، بل تهدف إلى استعادة طفلة، يُتهم عمر أومسين بخطفها، وأن عناصر من فرقته احتجزوها داخل المخيم"، مبيّنة أن "والدة الفتاة المُختطفة، وهي فرنسية أيضا، ناشدت الجهات الأمنية للتدخل".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
أحمد الشرع يتجول في شوارع إدلب السورية... فيديو
15 فبراير, 12:23 GMT
وبحسب إعلام محلي، فإن القوات الأمنية واجهت مقاومة من عناصر "فرقة الغرباء"، استُخدمت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، بعد أن صدرت أوامر من أومسين، بالتصدي لأي محاولة اقتحام.

وتتخذ "فرقة الغرباء"، التي يقودها المقاتل المتطرف الفرنسي - السنغالي عمر ديابي، المعروف بـ"عمر أومسين" من مخيم على أطراف مدينة حارم شمال غربي سوريا مقرًا لها، ويقيم فيه عشرات المقاتلين الفرنسيين الذين يشتبه بمساهمته في تجنيدهم خلال سنوات النزاع السوري، مع أفراد عائلاتهم.

يذكر أن ديابي، المصنّف من واشنطن "إرهابيا دوليا"، كان يعمل في مطعم في نيس جنوب شرقي فرنسا، قبل أن ينتقل إلى سوريا عام 2013، حيث قاد الفصيل الذي يضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала