دمشق تكشف تفاصيل العملية الأمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب شمالي سوريا

دمشق تكشف تفاصيل العملية الأمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب شمالي سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه "استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، وآخرها خطف فتاة من... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

ونشرت الداخلية السورية بيانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن العملية "شملت توجيه قوى الأمن الداخلي إلى المخيم، تطويقه بالكامل، تثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج".وشدد بيان الداخلية السورية على أن "قيادة الأمن الداخلي تؤكد أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان الأساسيتان، وستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".وأشار قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، في بيان، إلى "تطويق" المخيم الواقع بمنطقة حارم في ريف إدلب "بالكامل وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه"، بعد تلقي شكاوى عدة آخرها "خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي".وأضاف باكير: "سعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم"، مؤكدًا أن قوات الأمن "ستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".وبحسب وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصادر، "ترتبط العملية الأمنية التي تستهدف مخيم المقاتلين الفرنسيين في حارم، بسعي دمشق لتسليم باريس عناصر فرنسيين مطلوبين من السلطات الفرنسية".بدورها، قالت وسائل إعلام سورية، إن "قوات الأمن الداخلي تعتزم تنفيذ عملية أمنية في مخيم يقطنه "المهاجرون الفرنسيون"، بعد ورود أنباء عن أنشطة غير قانونية ترتكبها "فرقة الغرباء" داخل المخيم".وأفادت بأن "العملية الأمنية لا تستهدف المقاتلين الأجانب، بل تهدف إلى استعادة طفلة، يُتهم عمر أومسين بخطفها، وأن عناصر من فرقته احتجزوها داخل المخيم"، مبيّنة أن "والدة الفتاة المُختطفة، وهي فرنسية أيضا، ناشدت الجهات الأمنية للتدخل".وبحسب إعلام محلي، فإن القوات الأمنية واجهت مقاومة من عناصر "فرقة الغرباء"، استُخدمت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، بعد أن صدرت أوامر من أومسين، بالتصدي لأي محاولة اقتحام.يذكر أن ديابي، المصنّف من واشنطن "إرهابيا دوليا"، كان يعمل في مطعم في نيس جنوب شرقي فرنسا، قبل أن ينتقل إلى سوريا عام 2013، حيث قاد الفصيل الذي يضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس.

