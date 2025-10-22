https://sarabic.ae/20251022/دمشق-تكشف-تفاصيل-العملية-الأمنية-في-مخيم-الفرنسيين-بريف-إدلب-شمالي-سوريا-1106278909.html
دمشق تكشف تفاصيل العملية الأمنية في "مخيم الفرنسيين" بريف إدلب شمالي سوريا
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه "استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، وآخرها خطف فتاة من... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T12:21+0000
2025-10-22T12:21+0000
2025-10-22T12:35+0000
أخبار سوريا اليوم
إدلب
الجهاديين الفرنسيين
وزارة الداخلية السورية
اشتباكات
خطف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106278080_0:0:842:474_1920x0_80_0_0_7053bf66f19126d6a8f0e701409466dc.jpg
ونشرت الداخلية السورية بيانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن العملية "شملت توجيه قوى الأمن الداخلي إلى المخيم، تطويقه بالكامل، تثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج".وشدد بيان الداخلية السورية على أن "قيادة الأمن الداخلي تؤكد أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان الأساسيتان، وستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".وأشار قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، في بيان، إلى "تطويق" المخيم الواقع بمنطقة حارم في ريف إدلب "بالكامل وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه"، بعد تلقي شكاوى عدة آخرها "خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي".وأضاف باكير: "سعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم"، مؤكدًا أن قوات الأمن "ستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".وبحسب وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصادر، "ترتبط العملية الأمنية التي تستهدف مخيم المقاتلين الفرنسيين في حارم، بسعي دمشق لتسليم باريس عناصر فرنسيين مطلوبين من السلطات الفرنسية".بدورها، قالت وسائل إعلام سورية، إن "قوات الأمن الداخلي تعتزم تنفيذ عملية أمنية في مخيم يقطنه "المهاجرون الفرنسيون"، بعد ورود أنباء عن أنشطة غير قانونية ترتكبها "فرقة الغرباء" داخل المخيم".وأفادت بأن "العملية الأمنية لا تستهدف المقاتلين الأجانب، بل تهدف إلى استعادة طفلة، يُتهم عمر أومسين بخطفها، وأن عناصر من فرقته احتجزوها داخل المخيم"، مبيّنة أن "والدة الفتاة المُختطفة، وهي فرنسية أيضا، ناشدت الجهات الأمنية للتدخل".وبحسب إعلام محلي، فإن القوات الأمنية واجهت مقاومة من عناصر "فرقة الغرباء"، استُخدمت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، بعد أن صدرت أوامر من أومسين، بالتصدي لأي محاولة اقتحام.يذكر أن ديابي، المصنّف من واشنطن "إرهابيا دوليا"، كان يعمل في مطعم في نيس جنوب شرقي فرنسا، قبل أن ينتقل إلى سوريا عام 2013، حيث قاد الفصيل الذي يضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس.
12:21 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 12:35 GMT 22.10.2025)
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه "استجابة لشكاوى أهالي مخيم الفردان في ريف إدلب، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، وآخرها خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بقيادة المدعو عمر ديابي، باشرت قيادة الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم".
ونشرت الداخلية السورية بيانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن العملية "شملت توجيه قوى الأمن الداخلي إلى المخيم، تطويقه بالكامل، تثبيت نقاط مراقبة على أطرافه، ونشر فرق لتأمين المداخل والمخارج".
وأضافت: "كما سعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم، ومنع المدنيين من الخروج، وشرع بإطلاق النار واستفزاز عناصر الأمن وترويع الأهالي، ما يؤكد أنه يستخدم المدنيين كدروع بشرية، ويقع على عاتقه كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تهديد لسلامتهم".
وشدد بيان الداخلية السورية على أن "قيادة الأمن الداخلي تؤكد أن حماية المدنيين وتطبيق القانون هما الأولويتان الأساسيتان، وستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".
وأعلنت قوات الأمن السورية، اليوم الأربعاء، تطويقها مخيمًا يتخذه مقاتلون متطرفون فرنسيون، مقرًا لهم في شمال غربي البلاد، بعد تحصّن قائدهم والذي اتهمته بخطف فتاة، داخل المخيم ورفضه تسليم نفسه.
وأشار قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير، في بيان، إلى "تطويق" المخيم الواقع بمنطقة حارم في ريف إدلب "بالكامل وتثبيت نقاط مراقبة على أطرافه"، بعد تلقي شكاوى عدة آخرها "خطف فتاة من والدتها على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون
بقيادة المدعو عمر ديابي".
وأضاف باكير: "سعت قيادة الأمن الداخلي إلى التفاوض مع المتزعّم لتسليم نفسه طوعًا للجهات المختصة، إلا أنه رفض، وتحصّن داخل المخيم"، مؤكدًا أن قوات الأمن "ستواصل بحزم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون".
واندلعت اشتباكات، ليل أمس الثلاثاء، بين عناصر من الأمن السوري، ومجموعة من المقاتلين الفرنسيين في المخيم، والتي يطلق عليها تسمية "فرقة الغرباء". وذكرت وسائل إعلام عربية، أن الأمن السوري فرض حصارا على المخيم، الذي يؤوي المقاتلين الفرنسيين لاعتقال عدد من الخارجين عن القانون.
وبحسب وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصادر، "ترتبط العملية الأمنية التي تستهدف مخيم المقاتلين الفرنسيين في حارم
، بسعي دمشق لتسليم باريس عناصر فرنسيين مطلوبين من السلطات الفرنسية".
بدورها، قالت وسائل إعلام سورية، إن "قوات الأمن الداخلي تعتزم تنفيذ عملية أمنية في مخيم يقطنه "المهاجرون الفرنسيون"، بعد ورود أنباء عن أنشطة غير قانونية ترتكبها "فرقة الغرباء" داخل المخيم".
وأشارت إلى أن "طائرات استطلاع من طراز "شاهين" حلّقت فوق المنطقة، بهدف مراقبة التحركات ورصد مواقع مسلحي "الغرباء"، ما زاد من حدة التوتر الأمني".
وأفادت بأن "العملية الأمنية لا تستهدف المقاتلين الأجانب، بل تهدف إلى استعادة طفلة، يُتهم عمر أومسين بخطفها، وأن عناصر من فرقته احتجزوها داخل المخيم
"، مبيّنة أن "والدة الفتاة المُختطفة، وهي فرنسية أيضا، ناشدت الجهات الأمنية للتدخل".
وبحسب إعلام محلي، فإن القوات الأمنية واجهت مقاومة من عناصر "فرقة الغرباء"، استُخدمت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة
، بعد أن صدرت أوامر من أومسين، بالتصدي لأي محاولة اقتحام.
وتتخذ "فرقة الغرباء"، التي يقودها المقاتل المتطرف الفرنسي - السنغالي عمر ديابي، المعروف بـ"عمر أومسين" من مخيم على أطراف مدينة حارم شمال غربي سوريا مقرًا لها، ويقيم فيه عشرات المقاتلين الفرنسيين الذين يشتبه بمساهمته في تجنيدهم خلال سنوات النزاع السوري، مع أفراد عائلاتهم.
يذكر أن ديابي، المصنّف من واشنطن "إرهابيا دوليا"، كان يعمل في مطعم في نيس جنوب شرقي فرنسا، قبل أن ينتقل إلى سوريا عام 2013، حيث قاد الفصيل الذي يضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس.