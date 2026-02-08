https://sarabic.ae/20260208/وثائق-إبستين-تكشف-أن-الأخير-أراد-تقديم-عملة-جديدة-لزمبابوي-1110144579.html
وثائق إبستين تكشف أن الأخير أراد تقديم عملة جديدة لزمبابوي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية، أن الممول سيئ السمعة، جيفري إبستين، كان يرغب في تقديم عملة جديدة للرئيس الزيمبابوي السابق... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية، أن الممول سيئ السمعة، جيفري إبستين، كان يرغب في تقديم عملة جديدة للرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موغابي.
وفي مراسلةٍ جرت في يونيو/حزيران 2015 مع "جوي إيتو" (وهو الاسم نفسه لرجل أعمال ياباني أمريكي معروف)، أرسل إبستين رابطًا لمقالٍ في صحيفة "الغارديان". تناولت الصحيفة خطط الدولة الأفريقية لاستبدال تريليونات الدولارات الزيمبابوية ببضعة دولارات أمريكية. وصف موضوع المراسلة بأنه "أرض خصبة للاستكشاف".
وكتب إبستين: "علينا الاتصال به (موغابي) واقتراح عملة/اقتصاد جديدين".
وعندما سأله إيتو عما إذا كان الممول يعرف الرئيس، أجاب إبستين: "لا، لكن يمكنني بسهولة لفت انتباهه".
وأضاف إبستين: "ستكون زيمبابوي بيئة مثالية لتطبيق هذه الفكرة".
في عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين في الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز من ذلك العام، توفي في السجن؛ وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.