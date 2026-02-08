https://sarabic.ae/20260208/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يحذر-من-صواريخ-إيران-البالستية-1110137809.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من صواريخ إيران البالستية
سبوتنيك عربي
2026-02-08T10:28+0000
2026-02-08T10:28+0000
2026-02-08T10:28+0000
إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110137650_0:0:1074:605_1920x0_80_0_0_ec42d189d942632e4663d41de6c07146.jpg
جاء ذلك خلال لقاء ساعر بوزير خارجية باراغواي روبن راميريز ليكو، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.من جهته، شدد وزير خارجية باراغواي على دعم بلاده الكامل لإسرائيل، مؤكدًا حقها في الدفاع عن نفسها ووجودها، وأشار إلى أن "قرار فتح سفارة باراغواي في القدس، يعكس سياسة خارجية واضحة ومتسقة".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، أنه من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير(شباط) الجاري لبحث الملف الإيراني. وأضاف أن "نتنياهو يعتقد أن أي مفاوضات مع إيران، يجب أن تتضمن فرض قيود على برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، ووقف دعم القوات الموالية لإيران في المنطقة".
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، على "ضرورة" نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، وتجريد غزة من السلاح كـ"شرط أساسي للأمن الإقليمي"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال لقاء ساعر بوزير خارجية باراغواي روبن راميريز ليكو، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأعرب ساعر عن دعمه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا أنها تهدف إلى "أمن واستقرار المنطقة ومستقبل أفضل لسكان غزة"، وشدد أن "جوهر الخطة لا مجال للمساومة عليه".
كما أشاد ساعر بقرار رئيس باراغواي تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، محذرًا من أن "محاولة طهران الحصول على أسلحة نووية، تشكل خطرًا واضحًا على السلام العالمي"، مشيرًا إلى أن "الصواريخ البالستية بعيدة المدى، التي يسعى النظام الإيراني إلى إنتاجها لا تهدد إسرائيل فحسب، بل تهدد أيضًا الدول الأوروبية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
إعلام إسرائيلية.
من جهته، شدد وزير خارجية باراغواي على دعم بلاده الكامل لإسرائيل، مؤكدًا حقها في الدفاع عن نفسها ووجودها، وأشار إلى أن "قرار فتح سفارة باراغواي في القدس، يعكس سياسة خارجية واضحة ومتسقة".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، أنه من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير(شباط) الجاري لبحث الملف الإيراني.
وقال المكتب في بيان له: "سيلتقي نتنياهو بترامب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، لبحث المفاوضات مع إيران".
وأضاف أن "نتنياهو يعتقد أن أي مفاوضات مع إيران، يجب أن تتضمن فرض قيود على برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، ووقف دعم القوات الموالية لإيران في المنطقة".