عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي سومي وخاركوف– وزارة الدفاع
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من صواريخ إيران البالستية
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من صواريخ إيران البالستية
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، على "ضرورة" نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، وتجريد غزة من السلاح كـ"شرط أساسي للأمن الإقليمي"، على حد... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال لقاء ساعر بوزير خارجية باراغواي روبن راميريز ليكو، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.من جهته، شدد وزير خارجية باراغواي على دعم بلاده الكامل لإسرائيل، مؤكدًا حقها في الدفاع عن نفسها ووجودها، وأشار إلى أن "قرار فتح سفارة باراغواي في القدس، يعكس سياسة خارجية واضحة ومتسقة".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، أنه من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير(شباط) الجاري لبحث الملف الإيراني. وأضاف أن "نتنياهو يعتقد أن أي مفاوضات مع إيران، يجب أن تتضمن فرض قيود على برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، ووقف دعم القوات الموالية لإيران في المنطقة".
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من صواريخ إيران البالستية

10:28 GMT 08.02.2026
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، على "ضرورة" نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، وتجريد غزة من السلاح كـ"شرط أساسي للأمن الإقليمي"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال لقاء ساعر بوزير خارجية باراغواي روبن راميريز ليكو، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأعرب ساعر عن دعمه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا أنها تهدف إلى "أمن واستقرار المنطقة ومستقبل أفضل لسكان غزة"، وشدد أن "جوهر الخطة لا مجال للمساومة عليه".

إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في مرحلة تحسين الجاهزية للمعركة المحتملة مع إيران
2 فبراير, 18:45 GMT
كما أشاد ساعر بقرار رئيس باراغواي تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، محذرًا من أن "محاولة طهران الحصول على أسلحة نووية، تشكل خطرًا واضحًا على السلام العالمي"، مشيرًا إلى أن "الصواريخ البالستية بعيدة المدى، التي يسعى النظام الإيراني إلى إنتاجها لا تهدد إسرائيل فحسب، بل تهدد أيضًا الدول الأوروبية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
من جهته، شدد وزير خارجية باراغواي على دعم بلاده الكامل لإسرائيل، مؤكدًا حقها في الدفاع عن نفسها ووجودها، وأشار إلى أن "قرار فتح سفارة باراغواي في القدس، يعكس سياسة خارجية واضحة ومتسقة".
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
رئيس الأركان الإيراني: لا نرغب في بدء حرب إقليمية رغم جاهزيتنا الكاملة
09:11 GMT
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، أنه من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير(شباط) الجاري لبحث الملف الإيراني.

وقال المكتب في بيان له: "سيلتقي نتنياهو بترامب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، لبحث المفاوضات مع إيران".

وأضاف أن "نتنياهو يعتقد أن أي مفاوضات مع إيران، يجب أن تتضمن فرض قيود على برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، ووقف دعم القوات الموالية لإيران في المنطقة".
