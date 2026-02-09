https://sarabic.ae/20260209/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-جميع-المستوطنات-الإسرائيلية-في-الضفة-ليس-لها-شرعية-قانونية--1110198653.html

الأمين العام للأمم المتحدة: جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة ليس لها شرعية قانونية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وما يرتبط بها من... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و(ب) من الضفة الغربية المحتلة.وأوضح البيان أن الأمين العام حذّر من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذا القرار، يقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين. ودعا غوتيريش إسرائيل إلى التراجع عن هذه الإجراءات، مطالبًا جميع الأطراف بالحفاظ على المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم، والمتمثل في حل الدولتين المتفاوض عليه، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق من أمس الأحد، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس يسبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "الخطوط الحمراء" السابقة.وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة.ونقل صلاحيات إدارية إلى المستوطنات اليهودية، بما يشمل إنشاء كيانات بلدية مستقلة، وتسهيل إجراءات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة (أ) بدعوى حماية المواقع التراثية والأثرية.وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

